15+ великих композиторов, чьи имена у всех на слуху, но в лицо их узнают только преданные ценители мировой музыки
На школьных уроках музыки на нас со стен смотрели портреты знаменитых пианистов-виртуозов, которые внесли огромный вклад в золотой фонд мировой культуры. Их нетленные произведения еще сотни лет будут завораживать с первой ноты и окрылять современных музыкантов на создание новых мелодий и хитов.
Мы в ADME решили проверить, сможете ли вы угадать имена всех великих композиторов лишь по их знаменитым портерам и фотоснимкам.
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Сколько талантливых музыкантов и композиторов вы смогли узнать по их портретам?
Фото на превью akg-images / East News, East News
AdMe/Музыка/15+ великих композиторов, чьи имена у всех на слуху, но в лицо их узнают только преданные ценители мировой музыки
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