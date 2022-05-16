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15+ великих композиторов, чьи имена у всех на слуху, но в лицо их узнают только преданные ценители мировой музыки

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На школьных уроках музыки на нас со стен смотрели портреты знаменитых пианистов-виртуозов, которые внесли огромный вклад в золотой фонд мировой культуры. Их нетленные произведения еще сотни лет будут завораживать с первой ноты и окрылять современных музыкантов на создание новых мелодий и хитов.

Мы в ADME решили проверить, сможете ли вы угадать имена всех великих композиторов лишь по их знаменитым портерам и фотоснимкам.

1.

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© Mary Evans / AF Archive / East News

2.

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© East News

3.

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© East News

4.

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© The Print Collector / Image State / East News

5.

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© East News

6.

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© akg-images / East News

7.

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© Album / Documenta / East News

8.

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© East News

9.

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© akg-images / East News

10.

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© Album / Documenta / East News

11.

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© Courtesy Everett Collection / East News

12.

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© East News

13.

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© akg-images / East News

14.

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© East News

15.

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© East News

16.

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© akg-images / Marion Kalter / East News

Сколько талантливых музыкантов и композиторов вы смогли узнать по их портретам?

Фото на превью akg-images / East News, East News
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AdMe/Музыка/15+ великих композиторов, чьи имена у всех на слуху, но в лицо их узнают только преданные ценители мировой музыки
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