15+ великих композиторов, чьи имена у всех на слуху, но в лицо их узнают только преданные ценители мировой музыки

На школьных уроках музыки на нас со стен смотрели портреты знаменитых пианистов-виртуозов, которые внесли огромный вклад в золотой фонд мировой культуры. Их нетленные произведения еще сотни лет будут завораживать с первой ноты и окрылять современных музыкантов на создание новых мелодий и хитов.