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15 звезд, которые с появлением морщин стали еще очаровательнее

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В погоне за вечной молодостью общество забывает, что стареть не так страшно, как кажется. Многим знаменитостям седина и морщины не мешают добиваться успехов в карьере. Их лица излучают харизму и уверенность, несмотря на возрастные изменения.

Лиам Нисон

© Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images, Alberto Ortega / Associated Press / East News

Гленн Клоуз

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Патрик Демпси

ASSOCIATED PRESS / East News

Ванесса Редгрейв

ASSOCIATED PRESS / East News, Jens Kalaene / DPA / East News

Дэниел Дэй-Льюис

Mary Evans / AF Archive / David Gadd. / Mary Evans Picture Library / East News, AFP / East News

Блайт Даннер

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Jason Smith / Everett Collection / East News

Ричард Гир

East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Вупи Голдберг

East News, Andy Kropa / Invision / East News

Эрик Дэйн

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Эмма Томпсон

East News, Invision / Invision / East News

Джефф Бриджес

LORIMAR PRODUCTIONS / Album / East News, Invision / Associated Press / East News

Роберт Редфорд

East News, VALERY HACHE / AFP / East News

Мерил Стрип

Album / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Джон Бон Джови

EVERETT COLLECTION / East News, Derek Storm / Everett Collection / East News

Майкл Дуглас

Screen Prod / Photononstop / East News, Invision / Invision / East News

Вам тоже кажется, что с возрастом эти звезды становятся только лучше? Кого вы добавили бы в наш список?

Фото на превью Screen Prod / Photononstop / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Музыка/15 звезд, которые с появлением морщин стали еще очаровательнее
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