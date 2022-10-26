15 звезд, которые с появлением морщин стали еще очаровательнее
В погоне за вечной молодостью общество забывает, что стареть не так страшно, как кажется. Многим знаменитостям седина и морщины не мешают добиваться успехов в карьере. Их лица излучают харизму и уверенность, несмотря на возрастные изменения.
Лиам Нисон
© Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images, Alberto Ortega / Associated Press / East News
Гленн Клоуз
Патрик Демпси
Ванесса Редгрейв
Дэниел Дэй-Льюис
Блайт Даннер
Ричард Гир
Вупи Голдберг
Эрик Дэйн
Эмма Томпсон
Джефф Бриджес
Роберт Редфорд
Мерил Стрип
Джон Бон Джови
Майкл Дуглас
Вам тоже кажется, что с возрастом эти звезды становятся только лучше? Кого вы добавили бы в наш список?
Фото на превью Screen Prod / Photononstop / East News, Invision / Invision / East News
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