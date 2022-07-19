17 звезд, которые стали еще харизматичнее с появлением морщин и седины

Исследования показывают, что 72 % женщин считают мужчин с сединой более привлекательными, так как верят, что седые волосы, как и морщины, — признак зрелости и мудрости. Многие ценят эти качества не меньше, чем молодые черты лица. С каждым годом все больше седовласых женщин, включая голливудских див, таких как Энди Макдауэлл и Джейми Ли Кертис, отказываются от краски. Они доказывают, что в старении есть неоспоримая красота и что при должном уходе за собой в преклонном возрасте можно выглядеть как никогда изящно.