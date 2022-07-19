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17 звезд, которые стали еще харизматичнее с появлением морщин и седины

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Исследования показывают, что 72 % женщин считают мужчин с сединой более привлекательными, так как верят, что седые волосы, как и морщины, — признак зрелости и мудрости. Многие ценят эти качества не меньше, чем молодые черты лица. С каждым годом все больше седовласых женщин, включая голливудских див, таких как Энди Макдауэлл и Джейми Ли Кертис, отказываются от краски. Они доказывают, что в старении есть неоспоримая красота и что при должном уходе за собой в преклонном возрасте можно выглядеть как никогда изящно.

ADME думает, что чувство уверенности и комфорта в собственном теле — это главный показатель красоты. А сегодняшняя фотоподборка наглядно продемонстрирует, что с возрастом мы становимся только очаровательнее.

1. Джордж Клуни

2. Пирс Броснан

3. Джейн Фонда

4. Стив Карелл

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

5. Сара Джессика Паркер

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

6. Энди Коэн

Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

7. Дэниел Дэй-Льюис

Michael Ferguson / PHOTOlink.net / Everett Collection / East News, John Shearer / Invision / AP / East News

8. Джейми Ли Кертис

Robert Hepler / Everett Collection / East News, Terenghi Alberto / IPA / ABACA / Abaca / East News

9. Энди Макдауэлл

© DFree / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News

10. Морган Фримен

ASSOCIATED PRESS / East News, Luis Guerra / The Grosby Group / EAST NEWS

11. Патрик Демпси

12. Мерил Стрип

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, AFP / EAST NEWS

13. Бен Стиллер

EAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

14. Эрик Дэйн

© s_bukley / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News

15. Дайан Китон

M.G.M / UNITED ARTIST / Album / EAST NEWS, Apega / WENN.com / agefotostock / East News

16. Джон Бон Джови

17. Марк Руффало

Вы согласны, что седые волосы придают человеку особый шарм? Кого бы вы добавили в эту подборку?

Фото на превью Walter McBride / Corbis Historical / Getty Images, MARK RALSTON / AFP / East News
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AdMe/Музыка/17 звезд, которые стали еще харизматичнее с появлением морщин и седины
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