17 звезд, которые стали еще харизматичнее с появлением морщин и седины
Исследования показывают, что 72 % женщин считают мужчин с сединой более привлекательными, так как верят, что седые волосы, как и морщины, — признак зрелости и мудрости. Многие ценят эти качества не меньше, чем молодые черты лица. С каждым годом все больше седовласых женщин, включая голливудских див, таких как Энди Макдауэлл и Джейми Ли Кертис, отказываются от краски. Они доказывают, что в старении есть неоспоримая красота и что при должном уходе за собой в преклонном возрасте можно выглядеть как никогда изящно.
ADME думает, что чувство уверенности и комфорта в собственном теле — это главный показатель красоты. А сегодняшняя фотоподборка наглядно продемонстрирует, что с возрастом мы становимся только очаровательнее.
1. Джордж Клуни
2. Пирс Броснан
3. Джейн Фонда
4. Стив Карелл
5. Сара Джессика Паркер
6. Энди Коэн
7. Дэниел Дэй-Льюис
8. Джейми Ли Кертис
9. Энди Макдауэлл
10. Морган Фримен
11. Патрик Демпси
12. Мерил Стрип
13. Бен Стиллер
14. Эрик Дэйн
15. Дайан Китон
16. Джон Бон Джови
17. Марк Руффало
Вы согласны, что седые волосы придают человеку особый шарм? Кого бы вы добавили в эту подборку?