История Фрэнка Синатры, у которого было 4 жены и толпы поклонниц, а он так и не смог забыть одну женщину

12 декабря 1915 года, когда снег усыпал серые здания домов, в семье итальянских иммигрантов Долли Гараванте и Марти Синатры ждали пополнения. Долли была миниатюрной женщиной, рост которой едва достигал 1,5 метра, и при родах у нее возникли проблемы. Малыша решили доставать щипцами. Когда бабушка извлекла младенца весом в почти 6 кг, тот был без сознания. Она погружала его в холодную воду, пока он не сделал первый вздох. Так, с трудом, но на радость поклонникам всего мира за 2 недели до Рождества появился на свет исполнитель «Jingle Bells» и других новогодних хитов Фрэнсис Синатра. И сегодня мы решили рассказать увлекательные факты о его судьбе и творческом пути.

Юный стиляга делает первые шаги в музыке

В детстве Фрэнк часами сидел в харчевне своих родителей, готовя домашние задания. А время от времени напевал песенки, аккомпанируя себе на пианино, чтобы раздобыть лишнюю мелочь. Хотя нельзя сказать, что семья бедствовала: даже в сложные годы мама давала сыну карманные деньги на развлечения с друзьями и покупала ему дорогую одежду, так что он прослыл в своем районе ребенком, одетым лучше всех. Значимыми событиями для Синатры как музыканта стало его увлечение Бингом Кросби, чья манера исполнения оказала на него заметное влияние, и 15-летие, на которое дядя подарил ему укулеле. С этим инструментом будущий певец выступал перед семьей. Уже тогда был очевиден интерес Фрэнка к музыке. Вот только мама не признавала его право заниматься тем, что ему по душе. Юный Синатра пытался ей противостоять как мог, а потом в угоду ей поступил в бизнес-школу. Но, проучившись там 11 месяцев, все-таки ее бросил и, подрабатывая где придется, начал бесплатно петь на радиостанции.

Первый прорыв юного исполнителя

East News

Удивительно, но прорыв Фрэнка в мире музыки произошел благодаря все той же суровой маме. Она уговорила местную певческую группу взять его к себе. Один из участников впоследствии признался, что Синатра считал их чуть ли не богами, а взяли они его лишь потому, что у будущей знаменитости была машина и он мог возить группу, куда нужно.

Вместе с Синатрой группа, названная Hoboken Four, выиграла 6-месячный контракт на выступление на радио и сцене. А Фрэнк, ставший солистом, к зависти остальных членов коллектива, перетянул на себя почти все внимание девушек. Вот только в полной мере он еще не осознавал возможности своего голоса и даже работал поющим официантом в обычной забегаловке за $ 15 в неделю. В то же самое время произошло еще одно важное событие: он женился на Нэнси Барбато, с которой познакомился еще в 19 лет во время семейного отпуска.

Как жена Фрэнка стала его незримым ангелом-хранителем, подталкивающим его к славе

Фрэнк и Нэнси были тогда так бедны, что он подарил жене обручальное кольцо своей матери. Чтобы как-то сэкономить, Нэнси сама шила себе одежду, а галстуки мужу делала из своих старых платьев. Часто им приходилось есть вегетарианскую пищу, так как денег на мясо не хватало. Тем временем популярность Синатры росла, и он стал настоящим кумиром юных девушек. Это было невиданным явлением, так как раньше музыканты ориентировались лишь на взрослую аудиторию. Девицы писали названия песен на своей одежде, засыпали своего любимца письмами. Нэнси терпеливо отвечала на письма поклонниц, шила ему новые галстуки взамен тех, что фанатки мужа срывали с его шеи во время концертов. Фрэнк в то время был солистом популярной группы и не стремился ничего менять. Лишь в 1942 году, услышав со стороны свой голос, он внезапно осознал, на что способен. Это стало поворотным моментом в его карьере. Он решил петь в одиночку, и дело пошло довольно успешно: к 1946 году он выступал до 45 раз в неделю, зарабатывая до $ 93 тыс. за 7 дней, и параллельно снимался в фильмах. У пары появилось трое детей. Синатра был хорошим отцом. Однако искушения преследовали его повсюду, и в результате у него завязалось несколько интрижек, которые очень ранили жену. Но ее терпение лопнуло, когда непутевый муж в открытую завел роман с киноактрисой Авой Гарднер. И прямо на День святого Валентина, через 11 лет брака, пара подала на развод.

Темная сторона Синатры берет верх

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Не прошло и 10 дней после развода, как Фрэнк женился на Аве Гарднер. Отношения с ней были, вероятно, самыми пылкими в жизни Синатры, но в то же время и самыми непростыми. Биограф Китти Келли утверждает, что он впечатлился актрисой, увидев ее фото на страницах журнала, и сразу пообещал себе, что женится на ней. Вот только когда они встретились на киностудии, Ава просто возненавидела Фрэнка. Он казался ей тщеславным и высокомерным. Но внезапно кинодива открыла, что певец, как и она, любит вести разгульный образ жизни. На этой почве они и сошлись. Фрэнк и Ава проводили дни в спорах о музыке, идеях и любовниках друг друга. Они ссорились так бурно, что следы выяснения отношений до сих пор можно увидеть в бывшем особняке Синатры. Как-то менеджер нашел певца лежащим на полу и плачущим навзрыд. А когда Ава призналась, что изменила ему, Фрэнк едва пережил этот удар. И все это время карьера Синатры шла по наклонной вниз, финансовые дела пошатнулись. Он делал подарки любимой женщине, но на них шли средства самой актрисы. К счастью, Гарднер взяла быка за рога и сама выбила ему роль в фильме «Отныне и во веки веков». Эта работа принесла артисту «Оскар» и помогла наладить кинокарьеру. А вот брак с Авой успех Фрэнка уже не мог спасти: к его отчаянию, они расстались. Но он продолжал о ней заботиться еще долгие годы, а когда она заболела, сам оплатил ее медицинские счета на $ 50 тыс.

О чем всю жизнь жалел человек, который получал от жизни все, что хотел

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Фрэнк с последней женой Барбарой.

После брака с Авой Синатра женился еще дважды, и у него было множество отношений в жизни, но они не оставили такого следа в его душе, как первые два брака. К концу жизни голос у Синатры огрубел, потеряв значительную долю своей силы и гибкости, но публика все еще была от него без ума. К тому времени он мог легко подписать трехлетний контракт на $ 16 млн, получил международное признание как «Человек года», но по-прежнему не зазнавался. Синатра прожил такую богатую и долгую жизнь — 82 года, что казалось, ему не о чем было переживать. И все-таки об одном он сожалел: что бросил ради Авы Гарднер свою первую жену Нэнси. Несмотря на то, что они расстались, пара поддерживала теплые и нежные отношения, собираясь вместе на семейные праздники и долгими ночами общаясь по телефону. Внучка Синатры вспоминала, что к приезду бывшего мужа Нэнси доставала из морозилки баклажаны, чтобы приготовить его любимые бутерброды. А он так скучал по ней, что даже хотел ради нее бросить свою четвертую жену, но так этого и не сделал.

Еще несколько любопытных фактов о Фрэнке Синатре

В фильме «Высшее общество» (1956) Синатра снялся вместе с известной киноактрисой Грейс Келли. И в этой же киноленте ему пришлось работать со своим кумиром юности — Бингом Кросби, которого он еще за 13 лет до этого обошел в популярности.

Трудно поверить, что в Голливуде мог быть хоть один актер, получивший «Оскар» и 4 «Золотых глобуса» и при этом сомневающийся в своем умении играть. Но Фрэнк Синатра был именно таким. Он редко оставался довольным своей актерской работой, а однажды даже заявил, что те кадры, где он появляется, «с душком».

Музыкальное чутье Синатры было настолько тонким, что среди музыкантов целого оркестра он мог определить, кто неправильно взял ноту. И это при том, что барабанную перепонку одного уха ему повредили во время родов.

При этом он даже не умел читать ноты и всю жизнь подбирал музыку на слух.

Фрэнк всю жизнь старался фотографироваться, поворачиваясь правой щекой к камере. Дело в том, что при рождении он получил серьезные повреждения, и на левой щеке, шее и ухе остались рубцы от щипцов.

Он был настоящим трудоголиком и спал по 4 часа в сутки.

Всю жизнь Синатра старался доводить свою работу до совершенства: иногда, записывая композицию, он уже после нескольких нот понимал, что его голос звучит не очень хорошо. Тогда он распускал музыкантов, требуя, чтобы они вернулись на следующий день, но при этом оплачивал им полную рабочую ставку.

В 1954 году, когда Фрэнк был женат на Аве Гарднер, он познакомился с Мэрилин Монро. Вначале они просто подружились. Все закрутилось годы спустя, после развода Мэрилин с драматургом Артуром Миллером. Синатра был очарован красавицей, трепетно к ней относился. Их роман был в разгаре, Фрэнк собирался жениться. Но тут одна фраза пресекла их отношения на корню. От своего адвоката он услышал, что актриса подвержена эмоциональным срывам, и, если вдруг с ней что-нибудь случится, общественность будет обвинять его. После этого их роман быстро угас.

Их роман был в разгаре, Фрэнк собирался жениться. Но тут одна фраза пресекла их отношения на корню. От своего адвоката он услышал, что актриса подвержена эмоциональным срывам, и, если вдруг с ней что-нибудь случится, общественность будет обвинять его. После этого их роман быстро угас. Синатра люто ненавидел один из своих самых известных хитов — песню, которая принесла ему «Грэмми», — «Strangers in the Night». Он и петь бы ее не стал, если бы ее не предложили исполнять другому певцу и руководители его звукозаписывающей студии не убедили его стать первым.

Мама не зря наряжала маленького Фрэнка в дорогие костюмы: безупречное чувство стиля осталось с ним навсегда. Он легко спускал деньги на шикарные, сшитые на заказ смокинги и костюмы в тонкую полоску. А то, как часто он принимал душ и менял наряды, даже стало поводом для насмешек музыкантов.

Синатра был известен своей щедростью. Однажды он крупно поссорился со своим менеджером Бобби Бернсом. Понимая, что следовало бы извиниться, вместо этого взял и подарил ему кадиллак.

Какие песни Фрэнка Синатра слушали вы и как относитесь к нему как к исполнителю?

Фото на превью EAST NEWS