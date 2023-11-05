История Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, в которой нежности было даже больше, чем в их культовой песне
Едва ли найдется человек, который не был бы знаком с песнями композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Композиции «Беловежская пуща», «Нежность», «Я не могу иначе» мы помним наизусть. А ведь союз музыкальных деятелей был не только творческим.
67 лет они прожили в браке, бесконечно вдохновляя и поддерживая друг друга.
- Александра Николаевна Пахмутова родилась в 1929 году в Нижне-Волжском крае. Ее отец трудился на электростанции, а также подрабатывал в кинотеатре — играл на пианино во время демонстраций немых фильмов. Именно он привил девочке любовь к музыке: уже в 3 года маленькая Саша освоила фортепиано, а в 5 лет написала свою первую музыкальную композицию.
- Когда Александре исполнилось 14, ее семья перебралась в Москву. Девочка ходила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, а после получения школьного аттестата поступила и в саму консерваторию.
- 1956 год стал знаковым в биографии Пахмутовой. В этот год она окончила аспирантуру и познакомилась с актером Николаем Добронравовым, который был старше ее на один год. Он, обладатель диплома Школы-студии МХАТ с подписью самой Ольги Книппер-Чеховой, еще и написанием стихов увлекался.
- Николай декламировал стихи собственного сочинения в эфире Всесоюзного радио, а Александра писала музыку для детских программ. И вот редактор радио познакомила молодых людей со словами: «Это композитор, а это поэт. Может, вы напишете что-то вместе».
- Когда Добронравов увидел Пахмутову, то смутился: девушка была 149 см ростом и ниже его на две головы. Но он бесповоротно влюбился, стоило ей только сыграть на фортепиано. Поэт пригласил композитора на свидание, и она с радостью согласилась.
- Николай и Александра подолгу гуляли по Москве, дарили друг другу приятные мелочи. Добронравов, который на тот момент еще работал в театре, часто звал Пахмутову на свои спектакли. Коллеги-актеры знали о том, что в зале сидит его зазноба, потому старались не растягивать представление, чтобы сразу после его окончания Николай смог отправиться с девушкой на прогулку.
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- Поженились влюбленные всего 3 месяца спустя после того самого знакомства на радио. Николай вспоминал: «Все случилось как-то очень быстро: решили расписаться и расписались. Не было такого, как сейчас принято: давай сначала просто поживем вместе, посмотрим, подходим ли мы друг другу...»
- Молодая женщина говорила заветное «Да», будучи при этом не в белом платье, а в розовом костюме, сшитом мамой и сестрой. Когда Александру спрашивали, почему именно розовый цвет, она отвечала, что и сама уже не помнит: «Может, какую ткань удалось купить, из такой и сшили, не знаю».
- То был союз не только романтический, но и творческий: Николай и Александра писали композиции для фильмов и артистов эстрады. Некоторые из песен буквально меняли жизни исполнителей. Так случилось с Муслимом Магомаевым. Когда Пахмутова и Добронравов узнали, что певец на грани расставания с Тамарой Синявской, они тут же написали для него трогательную песню «Мелодия». Именно она помирила влюбленных. (Историю отношений Магомаева и Синявской можно узнать здесь).
- Примечателен тот факт, что сочиняя стихи для композиции «Мелодия», Николай Добронравов думал о жене. «Совершенно неосознанно я сочинил песню, посвященную Александре Николаевне. Ее блестяще исполнял Муслим Магомаев, в ней есть такие слова: „Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей“. Нас с Алей очень многое объединяет, наши взгляды на жизнь, на добро и зло совпадают», — вспоминал он.
- Другой культовой песней супругов стала «Нежность» в соавторстве с еще одним поэтом — Сергеем Гребенниковым. Стихи были написаны в честь первого полета в космос (супруги были хорошо знакомы с Юрием Гагариным).
- Один из критиков писал: «„Нежность“ — как заклинание женщины, подруги летчика, отпустившей своего любимого к звездам и ждущей его возвращения. Исток песни — те полтора часа, что понадобились Юрию Гагарину, чтобы облететь земной шар, те часы и минуты, которые провели в смелых полетах другие космонавты. Не случайно поэты Гребенников и Добронравов вспомнили Экзюпери. Одним из первых талантливо рассказал о переживаниях и ощущениях человека, обретшего крылья, этот мечтатель, и космонавты, в том числе Юрий Гагарин, часто говорили поэтам: напишите об Экзюпери!»
- Когда Николай Добронравов показал стихи песни «Нежность» супруге, она поначалу не спешила писать музыку: «Я испугалась, я была потрясена этой строчкой „Опустела без тебя земля“», — делилась она. Первому исполнению песни (с ней выступала Майя Кристалинская) публика даже не стала аплодировать — не прониклась. «Нежность» народ полюбил лишь тогда, когда Юрий Гагарин вдруг сказал, что это его любимая композиция. (К слову, здесь вы найдете другие занятные факты о первом космонавте).
- А вот когда режиссер фильма «Три тополя на Плющихе» попросила у Пахмутовой разрешения использовать песню «Нежность», та была непреклонна. Ей не нравилось, что композицию о женах космонавтов будет петь деревенская торговка. Но Александра Николаевна передумала, когда ей показали трогательные кадры с Дорониной и Ефремовым.
- Александра Николаевна и Николай Николаевич так и не смогли стать родителями, что на протяжении десятилетий беспокоило женщину. Однако пара не раз говорила, что свою нерастраченную любовь они дарили юным музыкантам.
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- Композитор и поэт-песенник и друг друга холили и лелеяли. Она называла его Колечкой, а он ее — Алечкой. Также Добронравов признавался: «Вот отошел на 15 минут, а уже о ней скучаю. А если нужно расстаться и на большее время в течение суток, то постоянно созваниваемся».
- К сожалению, в 2023 году Николая Добронравова не стало. Знакомые Пахмутовой сообщают, что композитор сейчас живет воспоминаниями о супруге. Она регулярно слушает совместно написанные песни и пересматривает семейные снимки.
- Но Александра Николаевна не опускает руки: она согласилась возглавить в 2024 году масштабный проект «В песне — моя жизнь», который пройдет в Волгограде. Пахмутова уже собирается встретиться с его участниками.
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Предлагаем также вспомнить культовую песню Пахмутовой и Добронравова под названием «Я не могу иначе» и ее блестящую исполнительницу Валентину Толкунову. Эта артистка часто пела о любви, а сама так и не узнала семейного счастья. Историю ее жизни мы рассказывали здесь.
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