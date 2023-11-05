История Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, в которой нежности было даже больше, чем в их культовой песне

Едва ли найдется человек, который не был бы знаком с песнями композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Композиции «Беловежская пуща», «Нежность», «Я не могу иначе» мы помним наизусть. А ведь союз музыкальных деятелей был не только творческим.

67 лет они прожили в браке, бесконечно вдохновляя и поддерживая друг друга.