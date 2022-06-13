Как Барбра Стрейзанд показала матери и заодно всему миру, что бедная девочка с «неформатным» носом тоже может стать звездой

Барбра Стрейзанд перевернула мир музыки. Альбомы певицы расходились многомиллионными тиражами, а саму ее по значимости сравнивали с Элвисом Пресли. Но мало кто знает, что до того как Барбра стала звездой, ей пришлось претерпеть множество лишений и насмешек.

Мы в ADME углубились в биографию Стрейзанд и обнаружили множество фактов, о которых даже не догадывались.

Барбра Стрейзанд родилась в 1942 году Нью-Йорке. Ее отец был учителем, а мать работала школьным секретарем. Именно в школе ее родители и встретились. До того как стать секретарем, мама хотела стать профессиональной певицей, но ей не удалось воплотить свои мечты в реальность. Папа Барбры скончался от болезни в возрасте 34 лет. Барбре тогда еще не было даже полутора лет.

Семья впала в беспросветную нищету. Из-за низкооплачиваемой работы мать не могла в полной мере содержать себя и ребенка. Чтобы оплатить все счета, она неустанно работала и уделяла мало времени дочери. Позже Стрейзанд признавалась: «Когда я хотела получить порцию любви от своей матери, то она мне просто давала еду». В одном из интервью Барбра вспоминала о том, что у ее родительницы был отличный голос и что она пела на полупрофессиональном уровне. Когда девочке было 13 лет, они вместе с мамой даже записали несколько песен.

В школе Барбра отличалась любознательностью, но ее всегда журили за отсутствие дисциплины. Испытала она в те годы и неразделенную любовь к Бобби Фишеру, который впоследствии стал шахматным гением. В свободное время будущая певица любила сидеть на скамейке перед своим домом и петь, ее считали «девушкой с хорошим голосом». Так она пробовала привлечь к себе внимание. В 15 лет Барбра впервые вышла на сцену, сыграв в одном спектакле. А в 16 лет стала жить одна и соглашалась на любую работу для того, чтобы получить хоть какой-то доход. Одно время она работала телефонисткой и кассиром в китайском ресторанчике. Иногда школьнице приходилось ночевать у знакомых, к которым она приходила с раскладушкой, которую везде носила с собой. Мать была в ужасе от образа жизни дочери и буквально умоляла ее отказаться от попыток пробиться в шоу-бизнес. Но, как признавалась Барбра, она очень хотела доказать матери, что все-таки станет звездой.

Стрейзанд начала свою профессиональную музыкальную деятельность в 1960-х годах. А в 1962 году она сыграла небольшую роль в бродвейском шоу. Овации в адрес девушки не смолкали 5 минут. В то время ей постоянно говорили, что она слишком некрасива и не сможет прославиться, нужно изменить форму носа. Потом женщина вспоминала: «Почему я не сделала пластику носа? У меня не было денег, и я не доверяю пластическим хирургам. И вообще, я всегда считала, что мой нос отлично дополняет мое лицо». Кстати, в 18 лет она сменила имя на Барбра, объяснив это тем, что имя Барбара ей не нравилось, но полностью отказываться от него она не хотела. В то же время начинающая певица стала выступать в клубе, где в перерывах между песнями разговаривала и шутила со зрителями, чем их очаровывала.

В 21 год девушка заключила контракт с Columbia Records. Певица рассказывала: «У меня была возможность отбирать материал самостоятельно. Несколько раз лейбл оказывал на меня давление, пытаясь принудить к исполнению песен, которые мне не нравились. Но я напоминала им об этом пункте и настаивала на исполнении композиций, которые много значили для меня». Дебютный альбом Стрейзанд стал рекордно продаваемым в стране. А после выхода второго диска ее назвали «самой многообещающей личностью со времен Элвиса Пресли». Примерно в этот же период она вышла замуж за актера Эллиотта Гулда. Спустя 3 года на свет появился сын Джейсон, а через 5 лет супруги развелись. Отвечая на вопрос, почему же они разошлись, Эллиотт ответил: «Она стала важнее нас».

В 26 лет Барбра дебютировала в кино, сыграв главную героиню в фильме «Смешная девчонка». И получила «Оскар» за лучшую женскую роль, став одной из немногих артистов, удостоившихся этой премии за первую же работу в кино. Стрейзанд продолжала сниматься, но ее последующие роли уже не были столь яркими. Зато в 1976 году она получила «Оскар» за композицию, написанную для фильма «Звезда родилась», став первой женщиной-композитором, получившей эту награду.

В конце 1970-х годов ее назвали самой успешной певицей в США, ведь только Элвису Пресли и The Beatles удалось распродать больше альбомов. С 1969 по 1972 год она выступала в клубах Лас-Вегаса, но потом приостановила свою деятельность. Лишь в 1993 году Стрейзанд объявила о первых после многолетнего перерыва полномасштабных концертах. Билеты раскупали буквально за час. Их стоимость составляла от $ 50 до $ 1,5 тыс., что сделало Барбру самым высокооплачиваемым концертантом в истории.

Отработав концертные туры, женщина сосредоточилась на актерстве и режиссуре. Занимал ее мысли и зарождающийся роман с будущим вторым мужем Джеймсом Бролином. До знакомства с ним она встречалась со многими известными личностями, в том числе с Ричардом Гиром и Андре Агасси, который был моложе ее на 28 лет. А еще, по словам самой Барбры, она могла подвинуть Диану и выйти замуж за принца Чарльза. Помешало то, что при встрече с ним она слишком сильно нервничала. Сам Чарльз признавался, что считает Стрейзанд невероятно привлекательной. Стоит отметить, что ее знакомство с Чарльзом состоялось до встречи принца с Дианой.

С Джеймсом Бролином она познакомилась в 1996 году, спустя 2 года они официально оформили отношения. Пара до сих пор вместе, их счастливый брак длится уже почти четверть века.

По результатам одного опроса, Барбра Стрейзанд стала самой любимой певицей XX века (кстати, в мужской номинации победил Фрэнк Синатра). Парадоксально, но она испытывает панический страх перед выступлениями на сцене, а также не умеет читать ноты и писать музыку.

Как-то она признавалась, что вся будто соткана из противоречий: «Я простая и сложная, щедрая и эгоистичная, непривлекательная и красивая, ленивая и целеустремленная». Кстати, дизайнер одежды Айзек Мизрахи как-то сказал, что в молодости Стрейзанд была одной из его муз, добавив: «Она прекрасна, хотя и не является эталоном женской красоты». Барбра без ума от своего сына и отзывается о нем так: «Он яркий, добрый, чувствительный, заботливый, добросовестный человек. Талантливый актер и режиссер. Что еще родители могут желать от своего ребенка? Я благословлена».

Кстати, существует такое понятие, как «эффект Стрейзанд», названный в честь нашей героини. Дело было в 2003 году, когда один фотограф заснял ее дом наряду с другими в рамках проекта, изучающего эрозию побережья. Певица подала в суд на него за то, что ее дом оказался в числе 12 тыс. других фото, выложенных на сайте проекта. И если до начала судебного процесса фотографии дома певицы были скачаны 6 раз (и 2 раза это сделали адвокаты), то после новости об иске фотографию просмотрело более 420 тыс. человек. «Эффектом Стрейзанд» называют феномен, выражающийся в том, что попытка изъять какую-либо информацию из публичного доступа вызывает у людей больший интерес и, соответственно, более широкое тиражирование этой информации.

С 2021 года певица финансирует Институт Барбры Стрейзанд в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Основная цель его работы — поддерживать творческих людей и решать социальные проблемы. Для миллионов людей эта женщина стала примером того, как можно добиться успеха, не обладая модельной внешностью и благоприятными стартовыми условиями. Журнал Billboard назвал певицу лучшей современной исполнительницей. В ее копилке несколько десятков наград, в том числе 2 «Оскара», 10 «Грэмми», 5 «Эмми» и 9 «Золотых глобусов». Кстати, один из «Золотых глобусов» она получила в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Йентл». Она первая женщина, победившая в этой категории.