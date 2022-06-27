Как сегодня выглядят 15+ звезд, под музыку которых мы так бурно зажигали в нашей юности

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Когда мы учились в школе, часто охотились за плакатами наших любимых исполнителей, чтобы повесить эти фото на двери и стены наших комнат. А уж найти наклейки с изображением дорогой звезды, чтобы потом украсить ими свой дневник, вообще было пределом мечтаний. Мы могли прождать целый день, чтобы поймать новую песню обожаемой группы по радио и успеть записать ее на кассету. А потом еще долго смотреть популярный музыкальный канал, чтобы увидеть клип дорогого сердцу музыканта.

Мы в ADME решили посмотреть, как круто преобразились лица известных певиц и певцов за последние 20 с лишним лет.

Наталия Орейро в 24 и 44 года

Гвен Стефани в 30 лет и 52 года

Билли Джо Армстронг (Green Day) в 33 года и 50 лет

Дайдо в 35 и 47 лет

Аврил Лавин в 18 и 37 лет

Фред Дерст (Limp Bizkit) в 32 года и 49 лет

Мэрайя Кэри в 22 и 52 года

Дейв Гаан (Depeche Mode) в 21 год и 55 лет

Ферги (Black Eyed Peas) в 29 лет и 44 года

Томас Андерс (Modern Talking) в 23 года и 59 лет

Дитер Болен (Modern Talking) в 32 года и 65 лет

Бабблгам-дэнс-группа Aqua в 1998 и 2022 годах

Поп-рок-группа Hanson в 1998 и 2022 годах

Рок-группа Coldplay в 2000 и 2022 годах

Участницы поп-группы Spice Girls

Виктория Бекхэм в 23 года и 47 лет

Мелани Браун в 22 года и 46 лет

Эмма Бантон в 25 лет и 43 года

Джери Халлиуэлл в 31 год и 49 лет

Мелани Чисхолм в 26 и 46 лет