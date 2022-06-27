Как сегодня выглядят 15+ звезд, под музыку которых мы так бурно зажигали в нашей юности
Когда мы учились в школе, часто охотились за плакатами наших любимых исполнителей, чтобы повесить эти фото на двери и стены наших комнат. А уж найти наклейки с изображением дорогой звезды, чтобы потом украсить ими свой дневник, вообще было пределом мечтаний. Мы могли прождать целый день, чтобы поймать новую песню обожаемой группы по радио и успеть записать ее на кассету. А потом еще долго смотреть популярный музыкальный канал, чтобы увидеть клип дорогого сердцу музыканта.
Мы в ADME решили посмотреть, как круто преобразились лица известных певиц и певцов за последние 20 с лишним лет.
Наталия Орейро в 24 и 44 года
Гвен Стефани в 30 лет и 52 года
Билли Джо Армстронг (Green Day) в 33 года и 50 лет
Дайдо в 35 и 47 лет
Аврил Лавин в 18 и 37 лет
Фред Дерст (Limp Bizkit) в 32 года и 49 лет
Мэрайя Кэри в 22 и 52 года
Дейв Гаан (Depeche Mode) в 21 год и 55 лет
Ферги (Black Eyed Peas) в 29 лет и 44 года
Томас Андерс (Modern Talking) в 23 года и 59 лет
Дитер Болен (Modern Talking) в 32 года и 65 лет
Бабблгам-дэнс-группа Aqua в 1998 и 2022 годах
Поп-рок-группа Hanson в 1998 и 2022 годах
Рок-группа Coldplay в 2000 и 2022 годах
Участницы поп-группы Spice Girls
Виктория Бекхэм в 23 года и 47 лет
Мелани Браун в 22 года и 46 лет
Эмма Бантон в 25 лет и 43 года
Джери Халлиуэлл в 31 год и 49 лет
Мелани Чисхолм в 26 и 46 лет
Плакаты с какими певцами висели у вас в юности над кроватью?
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