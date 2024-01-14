Как сложилась судьба Людмилы Сенчиной, которая кружила головы лучшим мужчинам того времени

Людмилу Сенчину называли певицей с хрустальным голосом. Артистка проснулась известной после выхода песни «Золушка», которой она очаровала всех. Мало кто знает, но изначально Сенчина наотрез отказывалась ее исполнять.

Непростое детство будущей «Золушки»

Людмила Сенчина родилась в небольшом селе в 1950 году. Она появилась на свет на печи, а роды у ее матери принимал ветеринар. Семья Людмилы была самой обыкновенной — мама работала учительницей начальных классов, папа был культработником, а позднее стал директором поселкового дома культуры. В детстве девочка часто болела, врачи советовали родителям готовиться к худшему. Однако Люда выкарабкалась. Каждый день мама водила дочь в школу, которая находилась в 3 км от дома. Преодолевали они это расстояние пешком. Людмила Сенчина вспоминала: «Асфальта нет, и машины снег не чистят. Пока мы шли с ней, у меня валенки набивались снегом». Когда Люде было 10, их семья переехала в город. Там девочка начала участвовать в самодеятельности и ходила в музыкальный кружок. Она обожала петь и любила, устроившись на домашнем подоконнике, давать импровизированные концерты на радость прохожим.

Поступление в музыкальное училище и кинодебют

В 1966-м Людмила вместе с мамой отправилась в Ленинград. Там девушка решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах в музыкальном училище. Оказалось, что Сенчина опоздала, ведь к тому времени набор студентов был уже завершен. Мама с дочерью в отчаянии бродили по коридорам училища и неожиданно им навстречу вышли двое. Ими оказались главный концертмейстер училища и главный педагог по вокалу. Благодаря мольбам матери Сенчиной они согласились прослушать девушку. Ее вокал произвел на профессионалов неизгладимое впечатление, поэтому они решили зачислить абитуриентку, несмотря на закрытие набора. Поначалу студентке приходилось очень нелегко, но пробивной характер Сенчиной не позволил ей бросить училище, так что она его благополучно закончила. Еще во время учебы Людмила пела в различных домах культуры под псевдонимом Людмила Изотова, а чуть позднее ее взяли на работу в Ленинградский концертный оркестр. В год окончания обучения состоялся ее кинодебют: она сыграла учительницу в фильме «Волшебная сила».

Начало музыкальной карьеры и первый брак

Сразу после окончания училища Сенчину взяли в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где она исполняла ведущие роли в опереттах. Людмила жила в общежитии, а свою зарплату предпочитала тратить на сапоги, пальто и даже не замечала, что оставшихся средств хватало лишь на кефир и хлеб. Примерно в этот же период она познакомилась с Вячеславом Тимошиным, который также работал в ленинградском театре. Тимошин разорвал брак с женой и сделал предложение Сенчиной. Девушка так нервничала перед свадьбой, что решила вылить свое волнение в уборку комнаты. Она так увлеклась, что едва не опоздала в ЗАГС.

Первый супруг Людмилы Сенчиной — Вячеслав Тимошин

В 1973 году у молодых родился сын Вячеслав, который сегодня живет за рубежом и работает страховым агентом. Он стал единственным ребенком, как для Людмилы, так и для ее супруга. Позднее Сенчина сокрушалась: «Это такая была беда — как ребенок рос. Я уезжала на гастроли на месяц-два и оставляла Славу с кем попало. У него же мир формировался, а мамы рядом нет. Мама приедет, потискает, поцелует, подарки вручит — и опять на гастроли. А куда деваться? У меня коллектив. Его кормить надо». Спустя некоторое время им выделили квартиру, в которой помимо их семьи проживали родители супруга. Сенчина признавалась: «Не помню, сколько мы прожили — сын Слава уже ходил в школу, и на меня „накатило“. Вдруг осознала, что больше не могу существовать на 59-метровом пространстве с ребенком, мужем и его родителями». И она ушла, забрав с собой сына. Супруги прожили вместе около 10 лет. Вячеслав Тимошин был старше Сенчиной на 21 год, но эта разница в возрасте ничуть не помешала им провести чудесные годы совместной жизни. В одном из последних интервью Людмила Петровна говорила, что жалеет о решении развестись с Тимошиным. Также она признавалась в следующем: «Я привыкла к тому, что всю жизнь в роли паровоза. Слава не мог зайти в начальственный кабинет и решить вопрос. А потом, когда появлялись другие мужчины, они мне в этом смысле не очень были нужны. Я уже много умела сама».

Певица рассказывала, что в середине 1970-х у нее завязались романтические отношения с Иосифом Кобзоном. Артист красиво ухаживал за возлюбленной, однако не мог постоянно быть с ней рядом из-за насыщенной гастрольной жизни.

Сенчина говорила: «Казалось, будто мы из одной деревни, понимали друг друга с полуслова». Кобзон даже предлагал певице выйти за него замуж, но, узнав, что он ей изменил, Сенчина разорвала отношения. Во многом эта связь стала одной из причин распада ее первого брака. Позднее Людмила Петровна признавалась, что на протяжении всей жизни у нее было много влюбленностей.

Покорение музыкального олимпа и отказ петь «Золушку»

Тем временем, Сенчиной давали исполнять песни, от которых отказывались известные артисты. После композиции «Чудо-кони» к Людмиле пришла настоящая известность. Ну а в 1971 году на одном из концертов она исполнила песню «Золушка», которая впоследствии стала ее визитной карточкой. Сенчина вспоминала: «Все аплодировали как сумасшедшие, меня несколько раз вызывали на бис. Я приехала на концерт подающей надежды певицей, а уехала звездой». Что интересно, изначально Людмила наотрез отказывалась исполнять эту «детскую» песенку, но поддалась на уговоры руководителя Ленинградского концертного оркестра, который настаивал на том, что эта ее композиция.

После чего Сенчину стали приглашать на всевозможные концерты, а ее репертуар пополнился песнями: «Спасибо вам, люди!», «Камушки», романсом «Целую ночь соловей нам насвистывал...». Также ее можно было увидеть в новогодних «Голубых огоньках», «Песне года», певица даже вела телепередачу «Артлото». Также Людмила продолжила сниматься в кино. В 1978 году вышел фильм «Вооружен и очень опасен». Там она вместе Леонидом Броневым продемонстрировала настоящую страсть, в результате которой дорогу в кино ей ненадолго перекрыли. По мнению тогдашних чиновников «Золушка» Сенчина не должна была сниматься в таких сценах.

«Странный» брак со Стасом Наминым

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В 1980-х годах певица познакомилась со Стасом Наминым, лидером группы «Цветы». На следующей случайной встрече он предложил Людмиле устроить совместные гастроли, она согласилась. В свой день рождения Сенчина должна была передать ноты собственных песен музыкантам Стаса и по приезду увидела следующую картину: «Приезжаю тринадцатого декабря утром на Ленинградский вокзал, а на перроне — группа „Цветы“ в полном составе. И все — с цветами!» Несмотря на то, что брак с Наминым певица называла «очень странным», Стас открыл для своей супруги «другую музыку, другую литературу». Их союз возможно продлился бы и дольше 10 лет, если бы не патологическая ревность Стаса, которая доводила до того, что он даже запрещал Людмиле выступать. По признанию певицы, она раз 10 уходила от супруга, однако тот ее возвращал. Не чувствовала Сенчина и теплоты Намина к ее сыну, ведь он даже не пытался установить с ним близкие и доверительные отношения. Тогда она решила разойтись с певцом.

Крепкая дружба с Игорем Тальковым

В 1984 году Сенчина представила публике Игоря Талькова, который тогда еще не был так известен. Как-то Людмила вспоминала первую встречу с певцом: «Прихожу на первую репетицию с ним, а Игорь сидит, в джинсах, вальяжный, нога на ногу, ни с кем не разговаривает. Он на меня так посмотрел... просто облил презрением». Тем не менее Сенчина и Тальков крепко сдружились. Они могли всю ночь сидеть на кухне и вести душевные беседы за чаем. По улице часто ходили за руки, чем давали поводы для людских пересудов. В 1984 году музыканты даже выпустили совместный альбом «Любовь и разлука». Потом Игорь и вовсе сказал певице, что ревнует ее к мужу, а она будто бы пропускала его слова мимо ушей. Спустя некоторое время Тальков трагически погиб, Сенчина вспоминала: «Не передать, что творилось у меня в душе».

Запись альбома с мировой легендой и третий брак

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Людмила Сенчина с третьим супругом Владимиром Андреевым

В 1984 году Людмила Сенчина исполнила песню «Полевые цветы», после которой ее заметил легендарный французский композитор Мишель Легран. Он связался с певицей и предложил спеть с ним дуэтом. Спустя некоторое время вышел их совместный альбом с композициями из «Шербурских зонтиков». Спустя 6 лет после развода со Стасом Наминым Людмила Петровна приняла решение вступить в брак с продюсером Владимиром Андреевым. Он же был и ее концертным директором. В одном из интервью Сенчина говорила о супруге так: «Он и МЧС, и медсестра, и костюмер, и утконос. Если что, и утку принесет». С ним певица всегда чувствовала себя как за каменной стеной. В 2000-х артистка активно появлялась во всевозможных концертах, музыкальных фестивалях и телепередачах. В 2002-м ей дали звание Народной артистки.

Людмила Сенчина о своей внешности и аудитории

Как-то Людмила Петровна признавалась: «Я в два раза „сужаюсь“, когда худею. И в два раза „расширяюсь“, когда полнею, будучи в депрессии. К тому же артисту сложно поддерживать вес. Ночные перелеты, концерты, репетиции. Приходится бутербродничать. В чужой город ведь не попрешь с собой куриную грудку припущенную. Помню, костюмерша шла на базар и покупала все по моему списку. Когда худею, рацион мой всегда одинаковый: индюшка, курица-филе. Жареную рыбу нельзя, слишком жирная. Вареную не хочется. Кто станет есть вареную треску?! Покажите мне этого человека».

Во второй половине творческой жизни Людмила Сенчина признавалась, что если раньше перед выходом на сцену она думала лишь о своем внешнем виде, то теперь ни капельки не комплексует по поводу собственной внешности. Также она заметила, что тогда ее публика очень помолодела: «Я выхожу с концерта, снег идет, а стоят мальчишки, красивые девчонки с ними: „А мы вас слушали... А мы скачали вашу песню...“ И мне это как орден. Потому что молодые люди — это наше завтра. И если им так нравится то, как и что я пою, то мне есть чем гордиться».

Последние годы артистки и ее любовь ко всему живому

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Людмила Сенчина уделяла большое время спасению бездомных кошек и собак, которым давала приют на своей даче. Ее даже прозвали «кошачье-собачьей матерью». Довольно философски Людмила Петровна относилась к понятию возраста. Она признавалась: «Я понимаю: очень много потеряно времени даром. И это вызывает истерику, думаешь: надо что-то срочно делать! А потом зову собаку на прогулку и постепенно успокаиваюсь, пока гуляем. Все равно уже не вернуть то, что не сделано». В последние годы жизни Людмилы Петровны ее состояние здоровья ухудшилось. За 1,5 года перед своей кончиной певица узнала, что больна раком поджелудочной железы, но об этом знали только самые близкие ей люди. Она до последнего радовала публику своими выступлениями и даже планировала записать альбом: «Хочу альбом записать акапельный, без музыки, только душой. Удивить еще хочется. Даже не знаю чем, но хочу».

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В начале 2018-го певица попала в больницу, а 25 января скончалась. Ей было 67 лет. В одном из своих интервью Людмила Сенчина признавалась: «Я человек хулиганистый, жутко авантюрный. Но у меня есть свои принципы, и я соблюдаю какой-то баланс, то есть я не переступлю черту. Хотя меня все время „на подвиги“ тянет. Вот такое в характере есть. Но это спасает здорово. Если бы я была какой-то лирик задумчивый, то уже свихнулась бы давно. Меня еще знаете, что спасает? Любовь к жизни. Ко всему живому. Я люблю каждую зверушечку, каждое деревце, я все разгляжу. Я все поправлю — если, например, камушек не так лежит. Я как будто хозяйка в этом доме. Я все это безумно люблю, и это меня спасает».