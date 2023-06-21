Киану Ривз отложил карьеру актера и, кажется, скоро станет рок-звездой. Таким довольным вы его давно не видели

В конце мая в Калифорнии прошел ежегодный фестиваль BottleRock. Одним из неожиданных участников мероприятия стала группа Dogstar. Скорее всего вы раньше никогда о ней не слышали. Но их басиста вы знаете наверняка, ведь это Киану Ривз. Рассказываем подробнее, как это было.

Талантливый актер, заядлый фанат мотоциклов, добрейшей души человек и просто красавчик — все это Киану Ривз. Многие не знали, но среди прочих талантов Ривза значится игра на бас-гитаре. В 1991 году он даже основал альтернативную рок-группу Dogstar.

Музыкальная карьера длилась чуть больше 10 лет. За время существования группа выпустила два альбома и в 2002 году распалась.

Еще в прошлом году в социальных сетях группа сообщила о своем возвращении. А несколько недель назад появилась интригующая информация о том, что скоро всех фанатов ждет что-то интересное. Момент Х настал 27 мая. Спустя более чем 20 лет группа встретилась в долине Напа во время фестиваля BottleRock. На сцене группа исполнила 12 композиций из двух предыдущих альбомов 1996 и 2000 годов. А также представила фрагменты новых произведений. Прямо сейчас группа завершает подготовку к новому туру, который запланирован на лето, и готовится презентовать новый альбом.

Amy Harris/Invision/East News

В одном из интервью Киану сказал, что игра на гитаре и его группа — это не новый этап жизни, а то, что является ее неотъемлемой частью. Кроме того он отметил, что несмотря на длительный перерыв, он ни на секунду не забывал о своих приятелях и часто думал о воссоединении: «Я скучал по тем временам, когда мы просто собирались вместе и играли нашу музыку, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям. Мне всегда этого не хватало». И хотя группа давно не давала публичных концертов, ее участники периодически собирались и репетировали. По словам барабанщика Роберта Мэйлхауса они не просто музыкальный коллектив, они — настоящие друзья.

Amy Harris/Invision/East News

Творческий сдвиг произошел в 2020 году. Коллектив практически поселился вместе и начал работу над новым альбомом. Ежедневно они писали музыку по восемь часов в день. В итоге за два с половиной месяца Dogstar написали больше песен, чем нужно для третьего альбома. Конкретные сроки и детали пока неизвестны, однако участники группы уверены, что они нашли нужное звучание, которое покорит как старых фанатов, так и новых слушателей.

Amy Harris/Invision/East News

Зрители с невероятным теплом и трепетом встретили это событие. Многие отметили, что никогда не видели Киану таким счастливым, а также, что нет такого дела, которое бы не было по плечу актеру. Как и 20 лет назад Ривз играл на бас-гитаре. Многие заметили, что его наряд — коричневые брюки и черная футболка — отлично сочетались с инструментом.

Amy Harris/Invision/East News

Еще одним запоминающимся моментом мероприятия стала игра Киану на импровизированной гитаре, выполненной из деревянной лопаты для пиццы. Этот перформанс стал частью кулинарного шоу, которое проходит во время фестиваля. Артисты, которые только что выступали, начинают готовить прямо на сцене. Dogstar готовили буррито с кимчи.

Спешим успокоить всех фанатов актерского таланта Ривза — он не заявлял о том, что планирует окончательно уходить из кино и становится рок-звездой. Однако для него музыка и группа — это особое место, в котором он счастлив сейчас находится. И фотографии с концерта подтверждают это красноречивее любых слов.