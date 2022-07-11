Мы решили рассмотреть крупным планом, как изменились 20+ ярчайших звезд нулевых

В 2000-е годы их имена не сходили с первых полос журналов. Фанаты желали знать о них буквально все: начиная с того, как они пришли к своему успеху, и заканчивая тем, что они едят на завтрак. И такое пристальное внимание со стороны СМИ и широкой общественности не оставляло им никакого выбора, кроме как постоянно выглядеть по максимуму и совершенствовать свою внешность. И они не жалели на это ни сил, ни времени, ни средств.