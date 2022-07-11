Мы решили рассмотреть крупным планом, как изменились 20+ ярчайших звезд нулевых
В 2000-е годы их имена не сходили с первых полос журналов. Фанаты желали знать о них буквально все: начиная с того, как они пришли к своему успеху, и заканчивая тем, что они едят на завтрак. И такое пристальное внимание со стороны СМИ и широкой общественности не оставляло им никакого выбора, кроме как постоянно выглядеть по максимуму и совершенствовать свою внешность. И они не жалели на это ни сил, ни времени, ни средств.
Мы в ADME поражены тем, как сильно преобразились с тех пор некоторые селебрити. Однако одно можно сказать точно: они и спустя годы не растеряли ни капли своего обаяния.
Виктория Лопырева
Тимати
Юлия Волкова
Елена Катина
Лера Кудрявцева
Глюкоза
Оксана Федорова
Катя Лель
Анастасия Волочкова
Дмитрий Нагиев
Маша Малиновская
Ева Польна
Митя Фомин
Алсу
МакSим
Кети Топурия
Юлия Савичева
Анфиса Чехова
Яна Рудковская
Маша Цигаль
Ольга Бузова
Кто из этих знаменитостей, на ваш взгляд, с годами стал только обворожительнее?
Фото на превью East News, Kashaev Pavel / East News
Поделиться этой статьёй