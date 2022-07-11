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Мы решили рассмотреть крупным планом, как изменились 20+ ярчайших звезд нулевых

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В 2000-е годы их имена не сходили с первых полос журналов. Фанаты желали знать о них буквально все: начиная с того, как они пришли к своему успеху, и заканчивая тем, что они едят на завтрак. И такое пристальное внимание со стороны СМИ и широкой общественности не оставляло им никакого выбора, кроме как постоянно выглядеть по максимуму и совершенствовать свою внешность. И они не жалели на это ни сил, ни времени, ни средств.

Мы в ADME поражены тем, как сильно преобразились с тех пор некоторые селебрити. Однако одно можно сказать точно: они и спустя годы не растеряли ни капли своего обаяния.

Виктория Лопырева

ZERKALO / East News

Тимати

ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News

Юлия Волкова

East News

Елена Катина

East News

Лера Кудрявцева

ZERKALO / East News, Lomohov Anatoly / East News

Глюкоза

East News

Оксана Федорова

East News, Tarakanov Vadim / East News

Катя Лель

East News, Lomohov Anatoly / East News

Анастасия Волочкова

East News, Kashaev Pavel / East News

Дмитрий Нагиев

East News

Маша Малиновская

East News, Lomohov Anatoly / East News

Ева Польна

East News

Митя Фомин

East News, Lomohov Anatoly / East News

Алсу

East News

МакSим

© Maksim / YouTube, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Кети Топурия

East News

Юлия Савичева

ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News

Анфиса Чехова

ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News

Яна Рудковская

East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News

Маша Цигаль

East News, Lomohov Anatoly / East News

Ольга Бузова

East News, Tarakanov Vadim / East News

Кто из этих знаменитостей, на ваш взгляд, с годами стал только обворожительнее?

Фото на превью East News, Kashaev Pavel / East News
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AdMe/Музыка/Мы решили рассмотреть крупным планом, как изменились 20+ ярчайших звезд нулевых
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