Мы решили сравнить снимки крупным планом 15+ звезд, которые в ХХ и в XXI веке выглядят словно два разных человека

Находиться под прицелом фотокамер чуть ли не 24/7 — та еще задачка. Поэтому нет ничего поразительного в том, что многие знаменитости не жалеют ни сил, ни времени, ни средств для совершенствования своей внешности. В их арсенале диеты, спорт и, конечно же, широкий спектр услуг, предлагаемый бьюти-индустрией. Имея все это в доступе, многие звезды меняются настолько, что узнать их на архивных снимках становится затруднительно.