Мы решили сравнить снимки крупным планом 15+ звезд, которые в ХХ и в XXI веке выглядят словно два разных человека
Находиться под прицелом фотокамер чуть ли не 24/7 — та еще задачка. Поэтому нет ничего поразительного в том, что многие знаменитости не жалеют ни сил, ни времени, ни средств для совершенствования своей внешности. В их арсенале диеты, спорт и, конечно же, широкий спектр услуг, предлагаемый бьюти-индустрией. Имея все это в доступе, многие звезды меняются настолько, что узнать их на архивных снимках становится затруднительно.
Мы в ADME поражены тем, как сильно преобразились за годы некоторые селебрити. Глядя на этих людей, мы можем с уверенностью сказать, что их старания не прошли даром.
Донателла Версаче
Лил Ким
Дуэйн Джонсон
Мег Райан
Джанет Джексон
Долли Партон
Эмманюэль Беар
Джон Траволта
Лара Флинн Бойл
Кортни Лав
Ким Бейсингер
Кэррот Топ
Присцилла Пресли
Дэрил Ханна
Эшли Джадд
Кэти Гриффин
Сильвестр Сталлоне
Рене Зеллвегер
Мадонна
Кто из этих знаменитостей, на ваш взгляд, преобразился сильнее всех?
AdMe/Музыка/Мы решили сравнить снимки крупным планом 15+ звезд, которые в ХХ и в XXI веке выглядят словно два разных человека
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