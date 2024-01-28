AdMe
AdMe

Спорим, вы не сможете отгадать все 19 «зимних» песен, что мы зашифровали в картинках

Музыка
27-16

Нравится нам зима или нет, но она приходит ежегодно и надолго. И в легкий морозец веселее гулять, если мурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку. А уж в праздники знакомые с детства мелодии и вовсе звучат из каждого утюга. И вроде бы мы знаем наизусть каждую строчку, но давайте проверим сумеете ли вы угадать знакомые композиции, если мы зашифруем их в картинках.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Andrew / Flickr, © CC BY-SA 2.0, © Незнайка на Луне / FAF Entertainment, © bearfotos / Freepik, © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм

Мультфильму, в котором звучит эта песня, уже больше 40 лет. Кажется, что мы знаем каждый кадр наизусть. Вот несколько фактов о том, как создавался всенародно любимый мультик.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Viktor Mikhailovich Vasnetsov / Snow Maiden / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, © Viktor Mikhailovich Vasnetsov / Wikimedia Commons, © Ну, погоди! / Союзмультфильм

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Coca-Cola Россия / YouTube

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Карнавальная ночь / Мосфильм

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Into the Woods / Walt Disney Pictures, © Лунтик / YouTube, © Great Big Story / YouTube

В паре строчек из этой песни некоторые люди слышат совсем не те слова, которые придумал автор. И такое случается не только с этой композицией. Некоторые ослышки настолько забавны, что над ними можно смеяться бесконечно.

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Neal Fowler / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0 DEED, © valeriyaofficial / YouTube, © Анна Семенович / YouTube

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Вечерний Ургант / YouTube

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Россия 1 / YouTube

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

17.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Bureau of Land Management / Flickr, © CC BY 2.0, © Andie712b / Flickr, © CC BY-SA 2.0, © Музыка на советском телевидении / YouTube

18.

← слайд →
© kroshka_nastya / Freepik, © flatart / Freepik, © Три богатыря и Морской царь / Анимационная студия «Мельница», © Морозко / Киностудия им. М. Горького

19.

← слайд →
© Freepik / Freepik, © rawpixel.com / Freepik, © Sarah / Flickr, © CC BY 2.0 DEED, © Анжелика Варум / YouTube

Если вам понравилось угадывать зашифрованные песни, то вот еще одна статья, в которой мы попытались спрятать в картинках строчки из популярных хитов.

Фото на превью Freepik / Freepik, rawpixel.com / Freepik, Sarah / Flickr, CC BY 2.0 DEED
16
27-16
AdMe/Музыка/Спорим, вы не сможете отгадать все 19 «зимних» песен, что мы зашифровали в картинках
Поделиться этой статьёй