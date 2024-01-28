Спорим, вы не сможете отгадать все 19 «зимних» песен, что мы зашифровали в картинках
Нравится нам зима или нет, но она приходит ежегодно и надолго. И в легкий морозец веселее гулять, если мурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку. А уж в праздники знакомые с детства мелодии и вовсе звучат из каждого утюга. И вроде бы мы знаем наизусть каждую строчку, но давайте проверим сумеете ли вы угадать знакомые композиции, если мы зашифруем их в картинках.
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Мультфильму, в котором звучит эта песня, уже больше 40 лет. Кажется, что мы знаем каждый кадр наизусть. Вот несколько фактов о том, как создавался всенародно любимый мультик.
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В паре строчек из этой песни некоторые люди слышат совсем не те слова, которые придумал автор. И такое случается не только с этой композицией. Некоторые ослышки настолько забавны, что над ними можно смеяться бесконечно.
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Если вам понравилось угадывать зашифрованные песни, то вот еще одна статья, в которой мы попытались спрятать в картинках строчки из популярных хитов.