Поп-иконе исполняется 65 лет. Мы вспомнили, какие революционные шаги сделала бунтарка Мадонна. И не только в музыке

Звезда мировой эстрады, в детстве мечтавшая стать балериной, вегетарианка с 15 лет, номинантка 18 премий «Грэмми» — все это Мадонна. 16 августа 2023 года ей исполнится 65 лет. Мы решили вспомнить, что нового и необычного привнесла Мадонна в мир музыки и в жизнь обычных людей.

Ранние годы: оторва из американской глубинки

Настоящее имя Мадонны — Луиза Чикконе. Дочь итальянца и французской эмигрантки родилась в маленьком городке Бей-Сити в Мичигане, США. Когда девочке было всего 5 лет, матери не стало, и уже через 3 года отец женился на своей домработнице. Маленькая Луиза росла в окружении оравы детей: 2 старших брата, младший брат и 2 сестры, а еще двое детей отца от второго брака. Вполне естественно, что, оставшись без матери, девочка превратилась в ту еще оторву и вовсю задирала одноклассников. Поведение будущей звезды в школе, прямо скажем, не отличалось особой скромностью.

East News

В старших классах в жизнь Луизы пришла хореография: девушка серьезно занималась балетом и уже в 1978 году бросила колледж и сбежала в Нью-Йорк, где работала в закусочной и танцевала в клубе. Подумать только: Луиза приехала в город грез всего с $ 35 в кармане! Могла ли она представить, что ждет ее в будущем?

Несостоявшаяся балерина и звезда поп-сцены

Уже в 80-х первые успехи на сцене сделали певицу иконой моды. Так, первый сольный альбом «Madonna» и последовавший за ним «Like a Virgin» принесли ей мировую славу, а последний даже занял 1-е место в общеамериканском рейтинге Billboard 200. Естественно, Мадонне сразу стали подражать миллионы поклонниц. Благодаря ей и другим звездам в моду вошел панк-стиль: рваные джинсы, сетчатые блузки, леопардовые принты и пергидрольные завитые волосы. Аксессуары певицы также не остались незамеченными: крупные серьги и подвески, кожаные браслеты и перчатки с ее легкой руки стали символами 80-х.

Королева провокации и китча

В следующем десятилетии, став зрелой и популярной во всем мире исполнительницей, Мадонна продемонстрировала публике другую сторону своей натуры — смелую и шокирующую. Тогда в сценических костюмах певица стала использовать «острые» бюстгальтеры — с коническими чашечками, которые вызывающе выделялись на фоне всего наряда. Также 90-е стали эрой корсетов: Мадонна щеголяла на сцене в самых замысловатых конструкциях, выставляя все детали напоказ. Конечно, далеко не каждый мог похвастаться такой фигурой, как Луиза Чикконе, но среди поклонниц сразу нашлось множество подражателей.

Ей покорилась не только мода

GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Влияние Мадонны на всю мировую массовую культуру не ограничилось только модными силуэтами и аксессуарами. Так, артистке удалось задать немало мейкап-трендов, и некоторые из них остаются актуальными и сегодня. Например, широкие брови. Мадонна одной из первых начала густо красить брови, и это можно заметить уже в ее первых клипах. Она ввела в моду искусственные родинки: в противовес моде на идеальную кожу без изъянов певица выделяла свои несовершенства и даже создавала новые. Кроме того, Мадонна любит подчеркивать свои пышные ресницы, предпочитает смоки айс и пользуется этим приемом и по сей день. А однажды Мадонна учинила нешуточный скандал, из-за которого чуть было не поставили крест на ее карьере. Она вышла на сцену в свадебном платье и начала в прямом смысле слова кататься по полу. Это произвело настоящий фурор, и многие СМИ пророчили конец ее творческой деятельности. Однако вместо этого подобные эпатажные выступления сделались визитной карточкой Мадонны. Сейчас ее биографию даже изучают в вузах.

Первый инфлюэнсер мирового масштаба

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Мадонна — одна из самых ярких фигур музыкального олимпа, а значит, ей стремятся подражать не только на сцене, но и в жизни. Это налагает большую ответственность на звезду, так как ее привычки сразу же будут скопированы миллионами фанатов. Здесь Мадонна не подвела общественность. Так, она одной из первых начала заниматься аштанга-йогой, а также ввела в моду макробиотическую вегетарианскую диету. Рацион ее приверженцев состоит из непереработанных растительных продуктов: цельных зерен злаков, фруктов и овощей. Иногда допускается употребление рыбы, а также подразумевается включение в меню морских водорослей. А еще Мадонна известна своей любовью к лошадям, хотя научилась уверенно держаться в седле только после 40 лет.

Благотворительность не на словах, а на деле

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Усыновив четырех малышей из Малави и основав в этой стране несколько больниц и благотворительных организаций, поп-дива задала новый стандарт международной благотворительности. Вспоминая об этом решении, Мадонна рассказывает: «Почему моя кухня не заполнена танцующими детьми? Так много детей, которым нужен дом. Я подумала: „Чего я жду? Просто сделаю это“». Сейчас ее приемные дети уже взрослые, и вместе с родными сыном и дочерью все часто собираются по праздникам.

Обычный человек со своими странностями

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Несмотря на мировую славу и гарантированное место в истории культуры, Мадонна не боится демонстрировать обычные человеческие слабости и даже странности. Например, певица не любит оранжевый цвет и боится грозы. Поп-дива в разное время встречалась с такими неординарными мужчинами, как рэпер Ванилла Айс, Тупак и художник Жан-Мишель Баския. Неудивительно, что и творчество Мадонны трансформировалось каждое десятилетие, в том числе под воздействием ее стремительно изменяющейся личной жизни. Невероятно, но у Мадонны до сих пор нет своей звезды на голливудской «Аллее славы». Она просто отклонила приглашение, не выразив никакого интереса к награде. А в последнее время певица эпатирует своих фанатов в соцсетях, появляясь в неожиданных и иногда даже странноватых образах: одетая во все черное женщина-вамп, сумасшедшая блондинка в ярко-розовом, объятая пламенем рыжая бестия.

Сейчас сложно даже представить мир без Мадонны, без ее яркого творчества и ее не менее яркой личности. Можно не интересоваться ее музыкой, но не восхищаться всем тем, что делает эта воистину великая женщина, просто невозможно.

Фото на превью GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News