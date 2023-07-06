Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Если вы хотите узнать, как бы выглядела Анджелина Джоли, если бы вместо гладких, как шелк, темных волос у нее были белокурые кудряшки а-ля Мэрилин Монро, и что скрывает Дита фон Тиз под толстым слоем яркого макияжа, то загляните в нашу статью. Мы покопались в архивных фото и в совсем свежих снимках звезд и обнаружили кадры, на которых знаменитости снялись без своей характерной изюминки во внешности.
Дакота Джонсон — челка, прикрывающая лоб
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News
Гвен Стефани — красная помада и черные стрелки на веках
Натали Портман — каштановые локоны
BDGEStewartSmith / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
Пэрис Хилтон — неизменный блонд
ROBYN BECK / AFP / East News, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS
Энн Хэтэуэй — черные волосы ниже плеч
Зоуи Дешанель — каштановые кудри и челка
Jordan Strauss / Invision / East News
Адель — стрелки на веках
Ариана Гранде — прическа «конский хвост»
Риз Уизерспун — белокурые локоны
Evan Agostini / Invision / AP / East News
Блейк Лайвли — губы нюдовых оттенков
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
Дита фон Тиз — яркий макияж
Дженнифер Лоуренс — белокурые волны волос
Miguel Cordoba / SIPA / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News
Кирстен Данст — волнистые пряди, обрамляющие лицо
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Бейонсе — белокурые волосы и помада нюдовых оттенков
Кайли Миноуг — белокурые локоны
Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, CC / COA / Capital / EAST NEWS
Анджелина Джоли — темные струящиеся волосы
zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
Цвет волос может изменить до неузнаваемости не только голливудских див, но и обычных женщин. Перекрасившись из блондинки в брюнетку или наоборот, можно неожиданно для себя скинуть лет 5, а то и 10 и почувствовать в себе энергию и жажду новых впечатлений.
Фото на превью ROBYN BECK / AFP / East News, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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