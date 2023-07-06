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Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Музыка·Кино
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Если вы хотите узнать, как бы выглядела Анджелина Джоли, если бы вместо гладких, как шелк, темных волос у нее были белокурые кудряшки а-ля Мэрилин Монро, и что скрывает Дита фон Тиз под толстым слоем яркого макияжа, то загляните в нашу статью. Мы покопались в архивных фото и в совсем свежих снимках звезд и обнаружили кадры, на которых знаменитости снялись без своей характерной изюминки во внешности.

Дакота Джонсон — челка, прикрывающая лоб

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Гвен Стефани — красная помада и черные стрелки на веках

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Натали Портман — каштановые локоны

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
BDGEStewartSmith / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Пэрис Хилтон — неизменный блонд

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
ROBYN BECK / AFP / East News, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Энн Хэтэуэй — черные волосы ниже плеч

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Зоуи Дешанель — каштановые кудри и челка

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Jordan Strauss / Invision / East News

Адель — стрелки на веках

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Ариана Гранде — прическа «конский хвост»

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
SB Projects / First Responders Chi / Ferrari Press / East News, © arianagrande / TikTok

Риз Уизерспун — белокурые локоны

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Evan Agostini / Invision / AP / East News

Блейк Лайвли — губы нюдовых оттенков

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Дита фон Тиз — яркий макияж

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Дженнифер Лоуренс — белокурые волны волос

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Miguel Cordoba / SIPA / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Кирстен Данст — волнистые пряди, обрамляющие лицо

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Бейонсе — белокурые волосы и помада нюдовых оттенков

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Кайли Миноуг — белокурые локоны

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, CC / COA / Capital / EAST NEWS

Анджелина Джоли — темные струящиеся волосы

Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Цвет волос может изменить до неузнаваемости не только голливудских див, но и обычных женщин. Перекрасившись из блондинки в брюнетку или наоборот, можно неожиданно для себя скинуть лет 5, а то и 10 и почувствовать в себе энергию и жажду новых впечатлений.

Фото на превью ROBYN BECK / AFP / East News, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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AdMe/Музыка/Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
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