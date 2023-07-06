Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе

Если вы хотите узнать, как бы выглядела Анджелина Джоли, если бы вместо гладких, как шелк, темных волос у нее были белокурые кудряшки а-ля Мэрилин Монро, и что скрывает Дита фон Тиз под толстым слоем яркого макияжа, то загляните в нашу статью. Мы покопались в архивных фото и в совсем свежих снимках звезд и обнаружили кадры, на которых знаменитости снялись без своей характерной изюминки во внешности.