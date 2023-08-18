10 юмористических книг, которые даже царевну Несмеяну доведут до хохота

Книга — это волшебный проводник в другую реальность. Поэтому, если вас вдруг охватила меланхолия, смело выбирайте один из этих шедевров и будьте готовы попрощаться с плохим настроением.

Винифред Уотсон. Один день мисс Петтигрю



Легкая, изящная и очень жизнеутверждающая сказка о Золушке XX века. Гувернантка средних лет мисс Петтигрю привыкла к непослушным английским детям. Но когда агентство по трудоустройству отправляет ее не по тому адресу, дело принимает неожиданный оборот. Новым работодателем мисс Петтигрю становится взбалмошная певица, а сама гувернантка сталкивается с миром гламура, который раньше видела только в кино. Это чистый эскапизм! Полный восторг и блаженство! Книга заставляет чувствовать себя так, будто вы только что съели вкуснейший десерт и пребываете в легкой эйфории. © Melindam / Goodreads

Книга заставляет чувствовать себя так, будто вы только что съели вкуснейший десерт и пребываете в легкой эйфории. © Melindam / Goodreads Смеялась до хрипоты. © Rachel / Goodreads

Сюзи Жуффа и Фредерик Пуйе. Дневник сварливого кота

Прекрасный котенок по имени Эдгар нашел приют в доброй семье, и теперь его жизнь полна приключений, романтики и философских размышлений. В дополнение к возможности посмеяться книга дает представление о кошачьей психологии и позволяет лучше понять своего питомца. Отличная легкая книга для чтения за завтраком или в дороге. Заставляет улыбаться. Сразу стало больше позитива. Лично мне очень хочется серию подобных книг. © Елизавета / ЛитРес

Пэлем Грэнвил Вудхаус. Дживс, вы — гений!

Книга в лучших традициях английской комической прозы. По сюжету легкомысленный Берти Вустер самоотверженно пытается решить проблемы личного характера своего друга и, конечно же, попадает в серьезную передрягу. Но верный камердинер Дживс, умница, эрудит и философ, бросается на помощь Вустеру. Вудхауc заставляет меня смеяться в голос. Классический британский юмор. Обязательно прочтите. © Grace / Amazon

Терри Пратчетт. Финт

17-летний Финт случайно спасает девушку из жестоких лап приспешников ее мужа. Мистер Чарли, прототипом которого является Чарлз Диккенс, знакомится с этим молодым человеком. Неугомонный Пратчетт устраивает героям встречу и со знаменитым парикмахером Суини Тоддом, и даже с королевой Викторией. Сам Пратчетт признает, что это произведение не исторического вымысла, а исторической фантазии. Герои Диккенса известны своими замысловатыми, часто смешными именами, а Финт есть не кто иной, как персонаж книги «Оливер Твист». «Забава» — это слово, которое я уже довольно давно не использовал для описания книги. Но здесь я должен отметить: «Финт» — это серьезное развлечение, наполненное остроумием, философией и добрым старомодным шармом. © BOOKFABULOUS / Amazon

Стелла Гиббонс. Неуютная ферма

В этом романе в пародийном ключе описывается сельская жизнь британской глубинки 1930-х годов. Флора Пост, недавно осиротевшая светская львица, переезжает к своим деревенским родственникам. У нее за плечами дорогостоящее образование, но она понятия не имеет, как выживать и зарабатывать себе на жизнь. Попав в эту странную семью, неунывающая Флора берет все в свои руки, стараясь привнести в жизнь окружающих ее людей немного порядка и здравомыслия. Это одна из самых смешных книг. Когда мне хочется забиться в уголок и поныть, я просто читаю ее — и все как рукой снимает. Здравомыслие главной героини — отличное противоядие от уныния. © Matthew Gatheringwater / Goodreads

Возмутительно смешная книга. Сам Диккенс мог бы гордиться ее персонажами. © Duane / Goodreads

Ильдико фон Кюрти. Тариф на лунный свет

Кора Хюбш — типичная дама за 30: уверенная в себе, крепко стоящая на ногах, довольно раскрепощенная. Однажды Кора влюбляется в Дэниела, медицинского работника, с которым познакомилась странным образом. Она сильно переживает по поводу новых отношений и предпринимает многочисленные попытки отвлечься от них. Знаете, бывают книги, которые поражают своей легкостью и глубиной. И эта книга именно из этой оперы. Мне понравилась. Да до такой степени, что я за 1,5 часа ее просто умяла и пережевала. © myblotterlife / Лабиринт

Очень занимательная и забавная история об одинокой женщине за 30, пытающейся найти те самые особые отношения. Читается очень легко и заставляет смеяться над каждой страницей. © Gabriele / Amazon

Джеймс Хэрриот. О всех созданиях — больших и малых

На протяжении десятилетий Хэрриот лечил многочисленных представителей животного мира, которые попадались ему на пути. И наблюдал за ними и за людьми своим острым взглядом. От ухода за своими пациентами в разгар зимы на самых отдаленных приусадебных участках до работы с несговорчивыми владельцами — Хэрриот раскрывает, как разнообразны и нескончаемы проблемы ветеринарной практики. При этом ему удается проявлять юмор, сострадание и любовь к животным. Мемуары Джеймса Хэрриота разошлись тиражом в 80 млн экземпляров по всему миру и продолжают радовать читателей всех возрастов. По мотивам этих рассказов вышел целый сериал. Можно читать и перечитывать эту книгу и никогда от нее не устать. © Claudia Gilpin / Amazon

Иоанна Хмелевская. Что сказал покойник

Некоторые читатели называют это творение «оптимистическим детективом из 70-х». В центре сюжета дама средних лет по имени Иоанна. Однажды она попадает в передрягу, и незнакомец шепчет Иоанне странные слова, в которых она распознает шифр. С этого начинается история, в которой главной героине приходится рыть подкопы, управлять яхтой и совершать еще множество неординарных поступков. В книге есть и колоритные бандиты, и тайны расследования, и, конечно же, самоирония героини, от чьего лица идет повествование. Поэтому поклонникам детективного жанра с ироничными нотами точно стоит уделить время этой книге. А если станет интересно, то можно еще и посмотреть сериал по мотивам этого рассказа. Это жутко смешно! Это было мое первое знакомство с творчеством Иоанны Хмелевской. Мы с сестрами читали вслух по очереди 2 раза подряд и хохотали! © Bookvoeshka / Livelib

Терри Пратчетт, Нил Гейман. Благие знамения

Главными героями книги являются ангел и демон, которые пытаются предотвратить предстоящий конец света. Они очень хотят, чтобы предначертанное не произошло, и делают все возможное, чтобы знамение не стало реальностью. 2 лучших писателя объединились и создали этот фантастический роман. Чего стоят только сноски, которые даже смешнее, чем вообще все остальное. © Mad Angus / Amazon

Николь де Бюрон. Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас сказала

В романе французской писательницы повествуется о замужней женщине, матери 2 детей. Остроумно и со знанием дела Николь де Бюрон показывает все грани повседневной жизни обычной семьи. Главенствующее место занимает любовь — основа брака. И прелести этого сильного чувства ощущают на себе все члены семейства — от 7-летнего внука до 80-летней бабушки. А так как в большой семье ежедневных сюрпризов хоть отбавляй — скучать читателю точно не придется. Это идеальная книга, чтобы отдохнуть. Хороший юмор и такой близкий нам. Читать без колебаний. © garrignot sylvia / Amazon