12 случаев, когда имена и фамилии персонажей оказались не менее красноречивы, чем их поступки

В основе имен и фамилий некоторых персонажей лежат слова, нередко диалектные, которые были понятны читателю соответствующей эпохи, но уже забыты современными людьми. В основе других имен есть иной, еще более глубинный смысл, до которого еще нужно докопаться. Мы решили разобраться, что хотели сказать писатели выбором, казалось бы, случайных имен хорошо известных нам героев.

Ассоль

Жена Александра Грина, автора «Алых парусов», вспоминала, что для писателя в имени человека или персонажа было важно музыкальное ощущение. Сам писатель так пишет об имени своей героини в повести: оно было «странным, однотонным, музыкальным, как свист стрелы или шум морской раковины». Есть мнение, что в имени Ассоль писатель заложил испанскую фразу al sol, что означает «к солнцу». И оно имеет смысл, если учесть, что девушка, как к солнцу, тянулась и стремилась к своей мечте, пока остальные жители погрязли в темноте своего невежества и грубости. Любопытно, что и название деревни Каперна, где жила Ассоль, несет в себе смысл. Оно созвучно с Капернаумом — древним городом, жителям которого, по преданию, была предречена суровая участь за нечестивость. Определенное потрясение чувствуют и жители Каперны в наказание за свое неверие и насмешки.



Лариса Огудалова

Имя «Лариса» в переводе с греческого означает «чайка». Совпадение это или нет, но героиня «Бесприданницы» носит именно это имя и становится жертвой расчетливого Паратова, с одинаковой беспечностью продающего любых «птиц»: и пароход «Ласточку», и «чайку» Ларису. Фамилия Огудалова не менее говоряща и как бы предсказывает будущую судьбу героини: слово «огудать» означает обмануть, обольстить.

Сергей Сергеевич Паратов

Слово «паратый» означает «сильный, быстрый в беге, резвый, проворный» и часто используется для описания особо ловких гончих псов, которые обладают хорошим чутьем и не дают шанса добыче на какие-либо уловки, чтобы скрыться. Неудивительно, что именно фамилией с таким смыслом наделил Александр Островcкий своего героя, который не только обладает особой ловкостью и меткостью (он умудряется попасть в монетку в руках Ларисы, которую та держит в 12-ти шагах от него), но и инстинктом охотника. С тех пор как Лариса становится невестой Карандышева, она для него превращается в еще более желанную добычу, которую Паратов преследует, словно гончий пес. Вот только исход этого преследования — отнюдь не любовь, которой так жаждет Лариса, а тот самый, который бывает у любого затравленного зверя.

Юлий Капитоныч Карандышев

Если мы вспомним, то Лариса сама принимает решение выйти замуж за Карандышева — пусть и от безысходности. Да, ей претит видеть тот жалкий свадебный пир, который затевает ее жених, чтобы похвастаться своей восхитительной невестой — но опять же, она могла это предугадать, зная, что представляет из себя этот человек. Но стоит появиться на пороге Паратову — и ее намерения рассеиваются, как дым. Ведь жалкий Карандышев, чья фамилия означает «недоросток», «малорослый человек», не может соперничать с сильным зверем, этаким альфа-самцом, Паратовым.

Алексей Каренин

Есть мнение, что фамилия Каренин происходит от слова «карон», что в переводе с иврита означает «вагон». Английское слово car тоже переводится как вагон, машина. И Каренин, как паровоз, тянет за собой общественное мнение, ведет себя как вагон, который не объехать. От несгибаемости и давления этого «вагона» страдает Анна, и вагон в итоге дает ей покой. Но есть и другое мнение о том, что на самом деле означает фамилия Каренин, которое, впрочем, не отрицает первое. В произведении есть немало имен, похожих на английские, которые отражают зарождение новой моды, пришедшей на смену увлечению французской культурой: Долли, Китти, Стива. И если фамилия героя образована от английского care — заботиться, то писатель явно указывал на то, что Каренин — человек участливый и отзывчивый. И тот на самом деле заботится о сыне Сереже, а также берет на себя ответственность за судьбу дочки Анны и Вронского после гибели неверной супруги. Хоть и при этом остается сухим, прагматичным человеком, которого волнует общественное мнение.

Алексей Вронский

«Какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?» — восклицает Анна, внезапно осознавая, что имена ее законного супруга и любовника совпадают. В народе есть примета: если имена первого и второго супругов совпадают, то первый брак — ошибка, а второй — ее исправление. Возможно, так бы и было в случае Анны, но не в то время и не в том общественном укладе, в котором она жила. В том же временном периоде именно встреча с Вронским, а тем более, роман с ним был ошибкой. На это намекает фамилия героя, по предположению, взятая от английского слова wrong — неправильный. С этой же фамилией созвучны и другие хорошо понятные слова — «врун», «вранье», которые как бы намекают, что Анна, связавшись с Вронским, пошла путем неправды, обмана.

Левин

Есть споры о том, должна ли быть буква «ё» в фамилии этого героя, но она не отменяет того факта, что он является выразителем идей автора. Доказательством этого служит то, что Левин по сути означает «человек Лёвы» — то есть выступает в романе вторым «я» самого Льва Толстого.

Илья Ильич Обломов

Смысл фамилии главного героя романа Ивана Гончарова понять несложно: в переносном значении слово «обломать» означает подчинить чью-то волю, заставить кого-то. Но мягкое, нежное имя Илья, столь подходящее нерешительному Обломову, еще больше показывает его мягкотелость. А если учесть, что отчество героя совпадает с именем, то исход романа кажется почти предрешенным. Да и само имя Илья в переводе с древнееврейского означает «божья помощь». Как известно, в народе фразеологизм «с божьей помощью» синонимичен фразе «надеясь на удачу, счастливый случай». Так что имя героя дает понять, что от самого Обломова активных действий ждать не приходится.

Андрей Иванович Штольц

Один из главных героев романа «Обломов» Штольц — полная противоположность Обломову. Он постоянно в разъездах, делах и готов работать всю жизнь «для самого труда, больше ни для чего». Звучание фамилии уже отражает образ героя — его твердость, несгибаемость в противоположность Обломову. С немецкого Штольц (stolz) переводится как «гордый», а имя Андрей означает «мужественный». При этом сочетание фамилии Штольц и имени Андрей как бы показывает, что в нем сливаются два начала: практичного и педантичного бюргера — от отца и поэтичное, нежное — от матери, которая «пела ему о цветах, о поэзии жизни», «мечтала с ним о высокой роли», а также завивала кудри и шила изящные манишки.

Ольга Ильинская

Со скандинавского Ольга предположительно означает «несущая свет», и для Обломова эта героиня становится тем самым лучом, который пробуждает его к жизни и деятельности. Фамилия героини тоже неслучайна: она представляет собой притяжательное местоимение, образованное от имени Илья, что означает, что она была предназначена судьбой Обломову — если бы обломовщина не помешала ему справиться со всеми тревогами и волнениями, которые приносят с собой любовь и повседневные дела. Но в описании героини писателем то и дело мелькают слова «гордая» и «гордость», которые намекают на другого героя, Штольца, женой которого она станет, превратившись из Ильинской в Ольгу Штольц.

Лев Николаевич Мышкин

Главный герой романа Федора Достоевского «Идиот» носит прямо противоречащие друг другу имя и фамилию. С одной стороны, имя Лев намекает на соответствующее животное и говорит о благородстве характера, хорошем происхождении. Но в романе все персонажи унижают этого героя, относятся к нему, словно к ребенку. И фамилия Мышкин указывает на его приниженное положение и кротость, так не соответствующие его положению.

Воланд

Воланду Михаил Булгаков дал имя в честь Мефистофеля из «Фауста». В поэме Гете оно звучит всего раз, когда Мефистофель требует от нечистой силы разойтись и дать ему дорогу: «Идет господин Воланд». В «Мастере и Маргарите» есть сцена, где служащие театра Варьете после сеанса магии пытаются вспомнить имя этого героя: «Кажись, Воланд. А может быть, и не Воланд? Может быть, Фаланд». Это не просто игра слов: Фаланд — это еще одно немецкое имя черта и в переводе оно означает «искуситель», «соблазнитель».