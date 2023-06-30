15 человек назвали книгу, которая оставила в душе след посильнее, чем сотни фильмов вместе взятых
Каждая книга — это маленький мир, в котором мы можем прятаться от рутины, пока не закончатся страницы. Мы проникаемся симпатией к героям и считаем их своими друзьями, смеемся и плачем вместе с ними. Каждая книга оставляет в нашем сердце свой след. Именно такими произведениями, о которых не забыть, как ни старайся, пользователи сети и решили рассказать. Ну а мы из их рекомендаций составили такую подборку, что хоть сейчас наливай чаю и погружайся в книжные миры.
- Я вообще не самый большой любитель чтения. Сбился со счету, сколько книг я начал, потерял к ним интерес, да так и забросил. Но вот «Графа Монте-Кристо» я взял и прочитал целиком (полную версию) где-то за неделю. Ух, страницы просто летели одна за другой! © Ilosesoothersmaywin / Reddit
- «Незнакомец» Альбера Камю. Только осторожнее с ней. Отличная книга, но, прочитав ее не в то время, вы рискуете погрузиться в экзистенциальный кризис. © benefitslapsedagain / Reddit
- «Убить пересмешника». Там рассказывается много всего о взрослении и о том, как к людям относятся лишь из-за то, что они другие. Пример Страшилы Рэдли демонстрирует, как жестоко общество обращается с теми, кто отличается психически. И по ходу развития событий книги мы многому учимся вместе с рассказчиком. © orrolloninja / Reddit
- Из новых авторов меня напрочь захватили «Сказки Сироты» Кэтрин Валэнте. Это было неописуемо прекрасно. Хотя я понимаю, что книги подобного толка подойдут далеко не всем, но меня полностью поглотил поэтический, такой «медово-яблочный», я бы сказала, язык повествования и креативный взгляд на классические сказки. © Чукча в чуме чистит чуни. Чистота у чукчи в чуме / ADME
- Вы знаете, вспомнила, что последний раз плакала в транспорте над «Старосветскими помещиками» Гоголя. Ехала далеко в метро, была с собой читалка, а в ней — «подарочные» классические произведения. Выбрала Гоголя. И то, что в детстве казалось полной фигней, теперь вот так запало в душу. © Выхухоль / ADME
- «Гарри Поттер». От Сириуса я узнал, что настоящая дружба — это быть рядом со своим другом, несмотря ни на что, и всегда оставаться на его стороне. Рон научил меня, что можно облажаться, но вернуться и попросить прощения. Гермиона научила меня важности острого ума. Дамблдор — что «счастье можно найти даже в самые темные времена, если только кто-нибудь вспомнит, что нужно включить свет» . И, конечно же, Снейп научил меня самому важному слову в моей жизни: «Всегда». © Rohan Kamath / Quora
- Я читал исключительно научную фантастику и фэнтези, но как-то захотелось разнообразия, и выбор пал на «10 негритят» Агаты Кристи. Знаете, ее было просто невозможно отложить в сторону. Это первая книга, открыв которую, я не поднимал головы, пока не перелистнул последнюю страницу. © Home_Gnome11 / Reddit
- «Интриганка» Сидни Шелдона. Что такого особенного в этой книге? Это история юноши, который решает оставить свою заурядную жизнь и отправиться на край света, чтобы разбогатеть. И дело не столько в самой истории, сколько в том периоде моей жизни, когда я ее прочитал. Я учился в старших классах, жил как все обычные школьники. Не думал, чем буду заниматься после окончания школы, какую профессию выберу и чего хочу добиться в жизни. Я нигде кроме своей горной деревни не бывал, но после прочтения задумался, каково жить далеко-далеко отсюда. Я воображал, каково это — с нуля создать бизнес-империю, охватывающую весь мир. А прежде всего, этот роман показал мне, что обыкновенные люди могут творить необыкновенные вещи, и я решил, что тоже проживу такую достойную жизнь. © Bilal Zafar / Quora
- Несомненно, «Крестный отец» — моя любимая книга. Сбился со счету, сколько раз перечитывал ее в детстве. Дон Корлеоне преподал мне самый важный жизненный урок, который стал основой для всей моей дальнейшей жизни: «Дружба — это все. Дружба — это больше чем талант. Это больше, чем власть. Это почти то же самое, что семья». © Rohan Kamath / Quora
- Лет 15 назад меня поразила «Метро 2033». Я долго была под впечатлением, хотя люблю фантастику, читаю много очень хороших авторов, но что-то меня в этой книге зацепило особенно. Возможно, сама идея и сильный финал. Конечно, я прочла потом и 2 продолжения, но эффект от первой книги не переплюнуть. До сих пор считаю одной из самых-самых. © Yevgeniya Loschinski
- Самой страшной книгой в моем детстве была книга Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Я укутывалась в одеялко и, стуча зубами от ужаса, перечитывала рассказ «Москательщик на покое». В конце приятного вечера за книгой мне надо было выключить свет, и это был момент наивысшего ужаса! Я одним гигантским прыжком перемещалась к выключателю и обратно за полсекунды. Потом нырок под одеяло. Спасена! © Подслушано / Ideer
- Так вышло, что я прочитала «Жутко громко и запредельно близко» и «Моя сестра живет на каминной полке» на одной и той же неделе. Это была неделя бесконечно разбитого сердца, и в то же время тепла и надежды. © L / ADME
- Мне 50 лет. Моя любимая книга, которую ежегодно перечитываю, — «Пятнадцатилетний капитан». Как ознакомился с ней в 10 лет, так читаю до сих пор, как в первый раз. Море, приключения, пираты, экзотические страны — все, что нужно, чтобы уйти от действительности, суеты и окунуться в мир детства, романтики и доброты. © Подслушано / Ideer
- «Парфюмер» — не оторваться было. Пошли с подругами в клуб, так они отжигали, а я сидела в холле и читала, пугая охрану. © Конфуз / ADME
- Когда читала «Мизери», закончила ее за один вечер, а было чувство, что я месяц вместо главного героя провалялась в постели со сломанной ногой, сходя с ума от боли. Однако и в мыслях не было сказать, что книга мне не понравилась из-за того, что заставила меня испытать столь неприятные впечатления. Наоборот, я только зауважала Кинга еще сильнее. Собственно, так он и стал моим любимым писателем — из-за того, что позволяет разделять с главным героем одни и те же ощущения в равной степени. © Gusya Dusya / ADME
Обсуждать прочитанные книги и делиться впечатлениями не менее приятно, чем читать. У нас есть еще одна подборка с пользовательскими рекомендациями — чтобы вам было и что почитать, и что обсудить.
AdMe/Писатели/15 человек назвали книгу, которая оставила в душе след посильнее, чем сотни фильмов вместе взятых
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