15 человек назвали книгу, которая оставила в душе след посильнее, чем сотни фильмов вместе взятых

Каждая книга — это маленький мир, в котором мы можем прятаться от рутины, пока не закончатся страницы. Мы проникаемся симпатией к героям и считаем их своими друзьями, смеемся и плачем вместе с ними. Каждая книга оставляет в нашем сердце свой след. Именно такими произведениями, о которых не забыть, как ни старайся, пользователи сети и решили рассказать. Ну а мы из их рекомендаций составили такую подборку, что хоть сейчас наливай чаю и погружайся в книжные миры.