15+ стихов, которые хоть на полчасика отвекуют от утомительного быта

Вечер за чтением сборника поэзии может принести не только удовольствие, но и пользу. Есть мнение, что заучивание стихов наизусть помогает улучшить память, укрепляют когнитивные функции и побуждает к самоанализу. Кроме того, среди множества классических произведений поэтического искусства можно выбрать то, которое придется по душе именно вам.

1.

Чем ниже человек душой, Тем выше задирает нос.Он носом тянется туда, Куда душою не дорос. Омар Хаям

2.

Курица-красавица у меня жила.Ах, какая умная курица была!Шила мне кафтаны, шила сапоги,Сладкие, румяные пекла мне пироги.А когда управится, сядет у ворот —Сказочку расскажет, песенку споет. Корней Чуковский

3.

О милых спутниках, которые наш светСвоим сопутствием для нас животворили,Не говори с тоской: их нет,Но с благодарностию: были. Василий Жуковский

4.

У Танюши дел немало,У Танюши много дел:Утром брату помогала,—Он с утра конфеты ел.Обещала вымыть ложки,Пролила столярный клей,Отворила дверь для кошки,Помогла мяукать ей.Вот у Тани сколько дела:Таня ела, чай пила,Села, с мамой посидела,Встала, к бабушке пошла.Перед сном сказала маме:— Вы меня разденьте сами,Я устала, не могу,Я вам завтра помогу. Агния Барто

5.

Если пол я подметаю,Пыль до неба поднимаю,Если стирку затеваю,Всю квартиру заливаю.Если мою я посуду,Грохот слышится повсюду.Бьются чашки, бьются блюдца,Ложки в руки не даются —У меня старание,У бабушки — страдание. Петр Синявский

6.

Среди миров, в мерцании светилОдной Звезды я повторяю имя...Не потому, чтоб я Ее любил,А потому, что я томлюсь с другими.И если мне сомненье тяжело,Я у Нее одной ищу ответа,Не потому, что от Нее светло,А потому, что с Ней не надо света. Иннокентий Анненский

7.

Я знаю, ты моя наградаЗа годы боли и труда,За то, что я земным отрадамНе предавалась никогда,За то, что я не говорилаВозлюбленному: «Ты любим».За то, что всем я все простила,Ты будешь Ангелом моим. Анна Ахматова

8.

Не встречайтесь с первою любовью,Пусть она останется такой —Острым счастьем, или острой болью,Или песней, смолкшей за рекой.Не тянитесь к прошлому, не стоит —Все иным покажется сейчас...Пусть хотя бы самое святоеНеизменным остается в нас. Юлия Друнина

9.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзкоВзор надменный и отдал поклон.Обратясь к кавалеру, намеренно резкоТы сказала: «И этот влюблен». Александр Блок

10.

Мы живем, точно в сне неразгаданном,На одной из удобных планет...Много есть, чего вовсе не надо нам,А того, что нам хочется, нет. Игорь Северянин

11.

Спросил меня голосВ пустыне дикой: — Много ли в море Растет земляники?— Столько же, сколько Селедок соленых Растет на березах И елках зеленых. Самуил Маршак

12.

Через форточку в окошкоК нам пришла чужая кошка.Форточка открытая,Кошка вся немытая.Мы сказали: —Здравствуй, кошка,Поживи у нас немножко. Эдуард Успенский

13.

Не рассуждай, не хлопочи —Безумство ищет — глупость судит;Дневные раны сном лечи,А завтра быть чему — то будет...Живя, умей все пережить:Печаль, и радость, и тревогу —Чего желать? О чем тужить?День пережит — и слава Богу! Федор Тютчев

14.

Я пришел к тебе с приветом,Рассказать, что солнце встало,Что оно горячим светомПо листам затрепетало;Рассказать, что лес проснулся,Весь проснулся, веткой каждой,Каждой птицей встрепенулсяИ весенней полон жаждой;Рассказать, что с той же страстью,Как вчера, пришел я снова,Что душа все так же счастьюИ тебе служить готова;Рассказать, что отовсюдуНа меня весельем веет,Что не знаю сам, что будуПеть, — но только песня зреет. Афанасий Фет

15.

Мы встретились с нею случайно,И робко мечтал я об ней,Но долго заветная тайнаТаилась в печали моей.Но раз в золотое мгновеньеЯ высказал тайну свою;Я видел румянец смущенья,Услышал в ответ я «люблю».И вспыхнули трепетно взоры,И губы слилися в одно.Вот старая сказка, которойБыть юной всегда суждено. Валерий Брюсов

16.

Легкомысленные речиЗа столом произносивЯ сидел, раскинув плечи,Неподвижен и красив. Даниил Хармс

17.

Не криви улыбку, руки теребя, —Я люблю другую, только не тебя.Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —Не тебя я вижу, не к тебе пришел.Проходил я мимо, сердцу все равно —Просто захотелось заглянуть в окно. Сергей Есенин

18.

Когда так много позадиВсего, в особенности — горя,Поддержки чьей-нибудь не жди,Сядь в поезд, высадись у моря. Иосиф Бродский

19.

Если нравится — мало?Если влюбился — много?Если б узнать сначала,Если б узнать надолго!Где ж ты, фантазия скудная,Где ж ты, словарный запас!Милая, нежная, чудная!..Ах, не влюбиться бы в вас! Владимир Высоцкий

20.

И пусть хоть стократно спрошенный,Стократно скажу упрямо я:Что женщины нету брошенной,Есть просто еще не найденная.Не найденная, не встреченная,Любовью большой не замеченная.Так пусть же, сметя напасти,Быстрее приходит счастье! Эдуард Асадов