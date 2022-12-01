Эти 12 книг читаются на одном дыхании. Правда, его периодически перехватывает от смеха

Книга — это доступный каждому своеобразный портал в другой мир. А если в ней густо намешаны юмор, ирония и правда жизни, то хандры читателю не видать. Если на вас нахлынула меланхолия, смело берите один из предложенных в этой подборке томиков и прощайтесь с плохим настроением.

Сюзи Жуффа и Фредерик Пуйе. Дневник сварливого кота

Прекрасный котенок Эдгар нашел приют в доброй семье, и теперь его жизнь полна приключений, романтики и философских размышлений. В дополнение к возможности посмеяться книга дает представление о кошачьей психологии, что позволяет лучше понять своего питомца. Отличная легкая книга для чтения за завтраком или в дороге. Заставляет улыбаться. Сразу стало больше позитива. Лично мне очень хочется серию подобных книг. © Елизавета / ЛитРес

Пэлем Грэнвил Вудхаус. Дживс, вы — гений!

Книга в лучших традициях английской комической прозы. По сюжету легкомысленный Берти Вустер самоотверженно пытается решить проблемы личного характера своего друга и, конечно же, попадает в серьезную передрягу. Но верный камердинер Дживс, умница, эрудит и философ, бросается на помощь Вустеру. По книге в 1936 году был снят фильм, а по мотивам серии рассказов в 1990 году — сериал с участием мэтров британского кинематографа Хью Лори и Стивена Фрая.

Вудхауc заставляет меня смеяться в голос. Классический британский юмор. Обязательно прочтите. Помните, что это было написано в другое время. Просто наслаждайтесь историей о глупеньком аристократе. © Grace / Amazon

Терри Пратчетт. Финт

17-летний Финт случайно спасает девушку из жестоких лап приспешников ее мужа. Мистер Чарли, прототипом которого является Чарлз Диккенс, знакомится с этим молодым человеком. Неугомонный Пратчетт устраивает героям встречу и со знаменитым парикмахером Суини Тоддом, и даже с королевой Викторией. Сам Пратчетт признает, что это произведение не исторического вымысла, а исторической фантазии. Герои Диккенса известны своими замысловатыми, часто смешными именами, а Финт есть не кто иной, как персонаж книги «Оливер Твист». «Забава» — это слово, которое я уже довольно давно не использовал для описания книги. Но здесь я должен отметить: «Финт» — это серьезное развлечение, наполненное остроумием, философией и добрым старомодным шармом. © BOOKFABULOUS / Amazon

Маша Трауб. Дневник мамы первоклассника

Книга придется по вкусу всем мамам школьников. Повествование ведется от лица Маши. Она в красках рассказывает о том, как ее сын Вася ходит в 1-й класс. Написано так живо, что у читателей может возникнуть ощущение, что они вместе с Васей ходят в школу. Читала перед сном вслух 10-летнему сыну. Ну что сказать? Как всегда, у Маши Трауб в самую точку, жизненно, прочувствовано каждой клеточкой, каждым нервом. Все описанные в книге ситуации взяты как будто из нашей с сыном школьной жизни! © MargaritaSuvorova76 / ЛитРес

Все время за чтением провела с улыбкой на лице. История до такой степени смешная, до того легкая, что читается на одном дыхании. © Записки книголюба / Лабиринт

Максим Малявин. Записки психиатра, или Всем галоперидолу за счет заведения

Это сборник коротких рассказов о практике врача-психиатра. В книге простым языком и с юмором описаны отношения врача и пациентов. Рассказы между собой не связаны, поэтому читать их можно в любом порядке. Смешные рассказы. Настроение поднимают, но глубокого смысла лучше не искать. © Nasta / Лабиринт

Ильдико фон Кюрти. Тариф на лунный свет. Эйфория

Кора Хюбш — типичная дама за 30: уверенная в себе, крепко стоящая на ногах, довольно раскрепощенная. Однажды Кора влюбляется в Дэниела, медицинского работника, с которым познакомилась странным образом. Она сильно переживает по поводу новых отношений и предпринимает многочисленные попытки отвлечься от них. Знаете, бывают книги, которые поражают своей легкостью и глубиной. И эта книга именно из этой оперы. Мне понравилась. Да до такой степени, что я за 1,5 часа ее просто умяла и пережевала. © myblotterlife / Лабиринт

Очень занимательная и забавная история об одинокой женщине за 30, пытающейся найти те самые особые отношения. Читается очень легко и заставляет смеяться над каждой страницей. © Gabriele / Amazon

Алекс Экслер. Записки невесты программиста

Книга была написана в начале 2000-х, поэтому некоторые моменты в жизни айтишника сегодня могут показаться неактуальными. Но описание семейной жизни все так же правдиво. Главная героиня на вечеринке встречает Сергея, того самого программиста, о котором пойдет речь. А дальше — все прелести отношений: беседы, первые свидания и, конечно же, сам брак.

«И черт меня дернул выйти за него замуж! Ведь сама не дура! Не уродина! И поклонниками не была обижена. Даже совсем наоборот, вились вокруг косяками. Я его, наверное, поэтому сразу и приметила на той вечеринке». Записки невесты программиста

Джеймс Хэрриот. О всех созданиях — больших и малых

На протяжении десятилетий Хэрриот лечил многочисленных представителей животного мира, которые попадались ему на пути. И наблюдал за ними и за людьми своим острым взглядом. От ухода за своими пациентами в разгар зимы на самых отдаленных приусадебных участках до работы с несговорчивыми владельцами — Хэрриот раскрывает, как разнообразны и нескончаемы проблемы ветеринарной практики. При этом ему удается проявлять юмор, сострадание и любовь к животным. Мемуары Джеймса Хэрриота разошлись тиражом в 80 млн экземпляров по всему миру и продолжают радовать читателей всех возрастов. По мотивам этих рассказов вышел целый сериал. Можно читать и перечитывать эту книгу и никогда от нее не устать. © Claudia Gilpin / Amazon

Андрей Белянин. Моя жена — ведьма

Белянин — яркий представитель плеяды авторов юмористической фантастики. В этой книге, а точнее серии книг с таким названием, Белянин рассказывает историю поэта Сергея Гнедина. Он ведет простую жизнь, только вот его жена — ведьма. За ней все время плетутся бес и ангел и не дают покоя супругу. Тут же и беготня по темным мирам, в которую вечно ввязывается герой. Сергей умудряется быть оптимистом и получать удовольствие от таких приключений.

Искрометный юмор, легкий слог и потрясающий воображение сюжет. Я влюблена с первых строк в творчество этого автора и уже прочла у него много книг, даже собрала любимые в домашнюю библиотеку. За его книгами время пролетает незаметно. И если вас мучает плохое настроение или сезонная хандра, то книги Андрея Олеговича станут лучшим лекарством, потому что, когда вы будете хохотать над очередной шуткой, вы забудете, что собирались хандрить! © Julija Lindemann / ЛитРес

Иоанна Хмелевская. Все красное, или Преступления в Аллероде

Некоторые читатели называют это творение «оптимистическим детективом из 70-х». В центре сюжета дама средних лет по имени Иоанна с детьми от предыдущего брака и новым супругом. Однажды она попадает в полицейскую облаву. В пылу погони пуля попадает в одного из мужчин, и тот прямо перед своим последним вздохом шепчет Иоанне странные слова, в которых она распознает шифр. С этого начинается история, в которой главной героине приходится рыть подкопы, управлять яхтой, не имея представления, как это делать, и совершать еще множество неординарных поступков. В книге есть и колоритные бандиты, и тайны расследования, и, конечно же, самоирония героини, от чьего лица идет повествование. Поэтому поклонникам детективного жанра с ироничными нотами точно стоит уделить время этой книге. А если станет интересно, то можно еще и посмотреть сериал по мотивам этого рассказа. Это жутко смешно! Это было мое первое знакомство с творчеством Иоанны Хмелевской. Мы с сестрами читали вслух по очереди 2 раза подряд и покатывались со смеху! © Bookvoeshka / Livelib

«— Бонжур, мадемуазель, — вежливо поздоровался он. Услышав это, я тут же пришла в себя. Если ко мне, матери подрастающих сыновей, обращаются „мадемуазель“, значит, решили вести мирные переговоры. Следовательно, пока мне ничего не грозит, убивать в ближайшее время меня не собираются и я могу покапризничать». Все красное, или Преступления в Аллероде

Терри Пратчетт, Нил Гейман. Благие знамения

В своей неподражаемой манере Пратчетт и Гейман умудряются рассказать о возможном апокалипсисе с юмором. Главными героями книги являются ангел и демон, которые пытаются предотвратить пророчество Агнес Наттер (единственного в мире надежного путеводителя в будущее), где говорится о том, что конец света наступит в субботу. На самом деле в следующую субботу, сразу после чая. Люди предсказывали конец света почти с самого его начала, поэтому к новой дате судного дня человечество относится скептически. Однако четверо байкеров Апокалипсиса отправляются в путь. Но и ангел, и демон очень хотят, чтобы предначертанное не произошло, и делают все возможное, чтобы знамение не стало реальностью. Два лучших писателя объединились и создали этот фантастический роман. Чего стоят только сноски, которые даже смешнее, чем вообще все остальное. Если вы непредвзято относитесь к юмористическому взгляду на апокалипсис, то эта книга для вас. © Mad Angus / Amazon

Николь де Бюрон. Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас сказала

В романе французской писательницы повествуется о замужней женщине, матери 2 детей. Остроумно и со знанием дела Николь де Бюрон показывает все грани повседневной жизни обычной семьи. Главенствующее место занимает любовь — основа брака. И прелести этого сильного чувства ощущают на себе все члены семейства — от 7-летнего внука до 80-летней бабушки. А так как в большой семье ежедневных сюрпризов хоть отбавляй — скучать читателю точно не придется. Это идеальная книга, чтобы отдохнуть. Хороший юмор и такой близкий нам. Читать без колебаний. © garrignot sylvia / Amazon