История любви Габриэля Гарсиа Маркеса и Мерседес Барчи, без которой роман «Сто лет одиночества» не увидел бы свет

В марте 2023 года Габриэлю Гарсиа Маркесу, автору известных романов «100 лет одиночества», «Любовь во время холеры» и обладателю Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 96 лет. Как и у многих творческих людей, у писателя была муза — жена Мерседес Барча. Она не только вдохновляла его, но и поддерживала на протяжении всей жизни, создавала условия для того, чтобы муж мог полностью погрузиться в творчество.

Знакомство

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Мерседес и Габриэль, которого в Латинской Америке называют Габо, встретились в боливийском городке Сукре, когда ей было 9 лет, а ему 14. Их отцы были старыми друзьями, и дети проводили там каникулы. С самого начала будущий писатель заметил красоту и загадочность девочки. Когда ей исполнилось 13 лет, во время школьного танца Маркес предложил ей руку и сердце. По его словам, это предложение было своего рода «метафорой, чтобы пропустить все реверансы, которые принято совершать, прежде чем начать встречаться с девушкой». Мерседес тоже это поняла, но они оба точно знали, что рано или поздно эта метафора станет реальностью.

AP / East News

Когда Маркес уехал в Европу работать иностранным корреспондентом в газете, они с Мерседес регулярно переписывались. Потом газета закрылась, и он оказался на мели в Париже. Среди его немногих вещей была фотография возлюбленной и пишущая машинка, так как он работал над рукописью. К сожалению, их письма не сохранились, так как Габо был очень щепетилен в вопросах частной жизни: пара уничтожила их, чтобы не делать достоянием публики.

Заключение брака и «100 лет одиночества»

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В 1958 году влюбленные поженились в Барранкилье (Колумбия) и сразу уехали в Венесуэлу, где Габо работал в журнале. В середине 60-х годов семья с двумя маленькими сыновьями жила в Мехико. К тому времени на счету Маркеса было 4 книги, однако он оставался неизвестным, но амбициозным писателем. Однажды по пути в Акапулько Маркесу в голову пришел сюжет, впоследствии ставший первой главой книги «100 лет одиночества». Габо понял, что наконец готов написать роман, который планировал с 18 лет. Пара повернула машину обратно, чтобы будущий лауреат Нобелевской премии мог сразу приступить к работе.

AFP / EAST NEWS

Маркес попросил не тревожить его во время работы, чтобы погрузиться в написание будущего бестселлера. Мерседес присматривала за детьми и хлопотала по дому. Ей пришлось заложить бытовую технику, свои украшения и продать машину, чтобы свести концы с концами. Верная супруга даже убедила домовладельца отсрочить арендную плату на 7 месяцев и занимала деньги у друзей. Спустя 18 месяцев роман был готов. Мерседес заложила фен и блендер для того, чтобы отправить книгу в издательство, потому что к тому времени семья была по уши в долгах. К счастью, роман «100 лет одиночества» мгновенно обрел популярность и разошелся тиражом 50 млн экземпляров. Можно с уверенностью сказать, что Маркес никогда не написал бы свое знаменитое произведение, не будь рядом его заботливой жены.

Семейная жизнь в зените славы Габо

На церемонии вручения Нобелевской премии по литературе в 1982 году.

Мерседес всегда была рядом с мужем, где бы он ни жил: в Мехико, Боготе, Нью-Йорке или Барселоне. Они делили моменты одиночества, которые приносит слава, как часто говорил Маркес. Жена никогда не оставалась в тени, наоборот, она была в центре жизни и творчества писателя. Она занималась их недвижимостью, домашними делами, образованием детей, общением с прессой. Ее слово было решающим во многих финансовых вопросах. Вместе с агентом Мерседес распоряжалась правами на все работы Габо и гонорарами. Когда однажды Маркеса спросили, какой знак зодиака у его супруги, тот со свойственным ему чувством юмора ответил: «Она — Скорпион нашего дома».

AP / EAST NEWS

Многие женские персонажи произведений Габо имеют черты его жены, остроумной красавицы, в которую он влюбился с первого взгляда. «Мерседес пронизывает все мои книги, — сказал он однажды, — ее следы повсюду». Писатель посвятил супруге свою самую романтическую книгу «Любовь во время холеры». В одном интервью Маркес сказал: «Мы женаты уже 25 лет, и у нас никогда не было серьезных разногласий. Я думаю, секрет в том, что мы всегда относимся с пониманием друг к другу».

Мерседес после смерти мужа

Мерседес с сыновьями на церемонии прощания с писателем.

Маркес часто говорил: «Если Мерседес уйдет из жизни первой, я перееду в отель». Но этому не суждено было сбыться: его не стало раньше, в 2014 году. После этого вдова встречалась только с близкими друзьями и редко покидала свой дом в Мехико. Она посвятила себя управлению благотворительным фондом, основанным мужем в 1994 году для продвижения независимой журналистики. Также Мерседес открыла Центр Габо в 2017 году, чтобы увековечить наследие писателя. Она умерла в 2020 году, пережив любимого на 6 лет.

Фото на превью AP / EAST NEWS