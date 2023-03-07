Как Агата Кристи филигранно отомстила своему мужу, который начал изменять. И эта таинственная история похлеще ее детективов

Агата Кристи любила не только писать детективные истории, но и воплощать их в реальной жизни. Так, одну из них она придумала и реализовала во время своего первого брака. Узнав о том, что муж изменяет ей, писательница решила проучить его весьма нестандартным способом.

Со своим первым супругом Арчибальдом Кристи Агата познакомилась в 1912 году на танцах. Им обоим было по 20 с небольшим лет. Она так описывала свои первые впечатления о будущем муже: «Он быстро заприметил меня и пригласил на танец. Он был довольно высоким молодым человеком с курчавыми волосами и необычным носом. Нам было хорошо вместе: он прекрасно танцевал, я кружилась с ним в танце несколько раз за вечер. Я хорошо провела это время». Спустя 2 года после знакомства они поженились. Примерно в этот же период Агата начала писать детективные истории, которыми позже зачитывался весь мир. А помогала ей в этом сестра Маргарет, которая тоже была писательницей. В 1919 году у Кристи родилась единственная дочь — Розалинда. Карьера Агаты резко пошла вверх, семья переехала в жилище побольше. В 1922 году супруги поехали в путешествие, в ходе которого обучались искусству серфинга. Возможно, они были одними из первых людей в Великобритании, которые умели стоять на доске.

Агата Кристи с дочерью Розалиндой.

Однако, несмотря на финансовый успех, писательница продолжала жестко контролировать семейный бюджет. Некоторые исследователи утверждают, что именно этот контроль привел к напряженности в ее отношениях с Арчибальдом и к его роману с одной молодой особой. В апреле 1926 года скончалась мама писательницы, из-за чего, по словам биографа Джанет Морган, она переживала сильнейшую депрессию. В то же время из командировки вернулся ее муж и сообщил жене о том, что влюбился в 25-летнюю секретаршу Нэнси Нил. Это окончательно подкосило Кристи. Некоторое время супруги поддерживали отношения ради дочери, но Арчибальд все же не прекращал роман с новой возлюбленной. Вечером 3 декабря 1926 года Агата и Арчибальд поссорились из-за того, что он потребовал от писательницы развода. Муж ушел проводить выходные с друзьями и любовницей, а Кристи тем временем оставила дочь под присмотром горничной и двинулась в путь.

Агата Кристи исчезла. На следующее утро кто-то нашел ее машину припаркованной у известнякового карьера. Внутри обнаружили лишь просроченные водительские права и шубу писательницы, а фары автомобиля были включены, что добавляло большей таинственности произошедшему. Все почуяли неладное. Однако писательница просто решила разыграть своего мужа. Общественный интерес к этому делу был очень велик, так как на тот момент Агата Кристи уже была известным автором. Под подозрение попали Арчибальд и его новая возлюбленная. Тысячи полицейских и 15 тысяч добровольцев начали прочесывать местность, в том числе и озеро, у которого стояла машина.

Агата Кристи просто-напросто решила временно поселиться в отеле. При регистрации она представилась Терезой Нил, то есть назвалась фамилией любовницы мужа и сказала, что прибыла из Южной Африки. Королева детективов приехала без чемодана и объяснила это тем, что оставила свой багаж у друзей. Позднее менеджер отеля рассказал, что писательница заселилась в хорошую комнату, ну а высокая цена за нее не стала препятствием для Кристи — ему показалось, что дама была весьма состоятельной. Горничная отеля рассказывала, что вскоре после заселения Кристи прошлась по магазинам: в этот же день ей приносили посылки с одеждой, книгами, фруктами и туалетными принадлежностями. В вечер после «исчезновения» она безмятежно играла бильярд и даже пела. Постепенно люди начали подозревать, что за чужой фамилией скрывается именитая писательница. Как поведал менеджер отеля, спустя 4 дня после появления постоялицы в гостинице его жена сказала ему, что это не кто иная, как Агата Кристи.

Через 10 дней главный официант отеля Hydropathic в Йоркшире связался с полицией и высказал свои предположения о том, что, возможно, в их гостинице проживает пропавшая писательница, скрывающаяся под другим именем. Узнав об этом, ее муж тут же двинулся в путь. Арчибальд приехал в этот отель, занял местечко в углу ресторана и начал читать газету, на первой полосе которой была новость об исчезновении его супруги. Тут в зал зашла его жена, и он начал наблюдать за ней. Свидетели отметили, что во время встречи с мужем она была довольно отчуждена.

Один из свидетелей вспоминал, что Агата говорила буквально следующее: «Эта миссис Кристи просто какая-то неуловимая особа. С какой стати я должна беспокоиться о ней?» Иногда Кристи прижимала руку ко лбу и восклицала: «Моя голова! Я не могу вспомнить!» Тем временем ее супруг дал интервью, в котором утверждал: жена часто повторяла, что может исчезнуть, когда ей вздумается, вероятно ради написания новой книги. В заключение он сказал: «Лично я считаю, что именно это и произошло». Скорее всего, он сделал такое заявление для того, чтобы отвлечь внимание публики от своих отношений на стороне. Еще до обнаружения писательницы в Daily Telegraph вышло объявление о том, что в скором времени будет опубликован ее роман «Убийство на поле для гольфа». Книгу преподносили как «произведение пропавшей писательницы Агаты Кристи». Некоторые подумали, что таким образом автор решила подогреть интерес к выходу будущей книги, однако этот ход был придуман не ею, а издателями.

Агата Кристи не узнала своего супруга во время их встречи в отеле. Она поняла, кто это был, чуть позже, когда восстанавливалась после данного происшествия в доме своей сестры. Спустя некоторое время Арчибальд выступил с заявлением для прессы, в котором поведал, что, судя по всему, Агата страдает нервным расстройством и у нее полная потеря памяти. Пусть даже Агата Кристи и страдала потерей памяти, но в тот момент она находилась, по ее собственному признанию, в беспросветном отчаянии. Кстати, по этому фрагменту биографии писательницы даже сняли фильм «Агата» с Ванессой Редгрейв и Тимоти Далтоном. Дочь подруги Агаты Кристи заявила, что писательница намеренно исчезла, чтобы проучить своего неверного супруга. А знает она об этом, поскольку писательница обращалась к ее матери за советом по спасению разваливающегося брака. Она всячески отрицала широко распространенную в то время теорию о том, что Кристи устроила побег ради пиара.