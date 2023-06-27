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Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Писатели
1915111

Трудно вообразить, что люди, жившие в прошлых веках, мало чем отличались от нас: точно так же шутили, читали книги и строили личную жизнь. Правда, знать об этом могли разве что их близкие, ведь соцсетей тогда еще не было. А мы вот взяли и представили, что могли бы написать, к примеру, знаменитые мастера пера и слова, будь у них Твиттер.

Антон Павлович Чехов

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Михаил Юрьевич Лермонтов

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Афанасий Афанасьевич Фет

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Владимир Владимирович Маяковский

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Александр Сергеевич Пушкин

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Сергей Александрович Есенин

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Анна Андреевна Ахматова

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Александр Александрович Блок

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Николай Васильевич Гоголь

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Николай Алексеевич Некрасов

Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Кажется, с некоторыми светилами нам точно было бы о чем поговорить — многие из нас так же любят горы, как Михаил Лермонтов, а кого-то тянет поближе к деревенской жизни, как Николая Некрасова.

Узнавать что-то новенькое о жизни великих фигур прошлого и настоящего всегда интересно: мы, например, как-то пытались разобраться в тайнах происхождения поэтов и писателей.

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1915111
AdMe/Писатели/Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время
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