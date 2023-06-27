Мы представили, что могли бы постить в соцсетях великие поэты и писатели, если бы жили в наше время

Трудно вообразить, что люди, жившие в прошлых веках, мало чем отличались от нас: точно так же шутили, читали книги и строили личную жизнь. Правда, знать об этом могли разве что их близкие, ведь соцсетей тогда еще не было. А мы вот взяли и представили, что могли бы написать, к примеру, знаменитые мастера пера и слова, будь у них Твиттер.

Антон Павлович Чехов

Михаил Юрьевич Лермонтов

Афанасий Афанасьевич Фет

Владимир Владимирович Маяковский

Александр Сергеевич Пушкин

Сергей Александрович Есенин

Анна Андреевна Ахматова

Александр Александрович Блок

Николай Васильевич Гоголь

Николай Алексеевич Некрасов

Кажется, с некоторыми светилами нам точно было бы о чем поговорить — многие из нас так же любят горы, как Михаил Лермонтов, а кого-то тянет поближе к деревенской жизни, как Николая Некрасова.

Узнавать что-то новенькое о жизни великих фигур прошлого и настоящего всегда интересно: мы, например, как-то пытались разобраться в тайнах происхождения поэтов и писателей.