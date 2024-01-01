15 примеров того, что талантливый маркетолог умеет не только продавать, но и покорять сердца

Реклама окружает нас повсюду, начиная от магазинной полки и заканчивая видеовставками во время просмотра вечернего сериала. Зачастую мы ее даже не замечаем — настолько маркетинг вошел в ежедневную жизнь. А тем временем над созданием завлекательных картинок и слоганов трудятся сотни людей. И вот очередная подборка лучших их творений.

«Самое милое из того, что я увидела сегодня»

Крутая фишка у входа в кафе — собачий паркинг

«Никогда не понимал, зачем выпендриваться с названиями блюд в каком-нибудь рабоче-крестьянском кафе. И вот оно — меню мечты»

«Регулярно хожу в центр сдачи крови. Впервые зашел там в туалет и увидел это»

Маркетологи этого кафе определенно знают толк в детях

«Дизайнер этой упаковки — гений. Признаюсь, я купил сразу 12 коробок, чтобы собрать все варианты дизайна»

Бортжурнал помощника капитана белого корабля

«Сегодня в метро впервые увидел рекламу на экранах, вмонтированных в рюкзаки. Кажется, это новое слово в маркетинге!»

Гигантские короны Burger King для тех, кто не любит, чтобы к нему подходили слишком близко

Разнообразие там, где его меньше всего ждешь

Бюджетный вариант рекламы бильярдной

Реклама сериала «Черное зеркало»

Эта реклама ветеринарной клиники может задеть за живое, пока не приглядишься

Вода, содержащая кислород. А что вы знаете о маркетинге?

«Купил соду. Смотрю, а там появилась инструкция. О том, как использовать соду, я знал, но тут в разы больше вариантов!»