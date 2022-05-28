10+ историй, которые помогли нам снова поверить в людей

Все мы бывали в ситуациях, когда казалось, что все идет не так, и мы уже были готовы сдаться. В такие моменты даже случайные мелочи или небольшие добрые дела могут придать нам сил двигаться дальше или хотя бы просто поднять нам настроение.

Мы в ADME хотим поделиться c вами подборкой историй о том, как приятные поступки незнакомых людей меняли чей-то день к лучшему. И мы уверены, что тот же эффект ждет и вас, когда вы прочитаете эту статью.

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