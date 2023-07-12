12 твитов, которые доказывают, что настоящей любви не страшны преграды
Наука говорит, что чем чаще люди слышат слова любви и благодарности, тем они счастливее. Поэтому те, кто на протяжении жизни не забывает об этом важном ритуале, сохраняют нежное отношение друг к другу на долгие годы. Ну и окружающие, глядя на них, тоже расплываются в улыбке.
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Несомненно, любые отношения в разные моменты жизни требуют усилий, чтобы люди не разошлись в разные стороны и остались близкими. Но также важно помнить, что нельзя цепляться за те привязанности, которые себя изжили и не приводят ни к чему хорошему.
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