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12 твитов, которые доказывают, что настоящей любви не страшны преграды

Добро
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Наука говорит, что чем чаще люди слышат слова любви и благодарности, тем они счастливее. Поэтому те, кто на протяжении жизни не забывает об этом важном ритуале, сохраняют нежное отношение друг к другу на долгие годы. Ну и окружающие, глядя на них, тоже расплываются в улыбке.

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Несомненно, любые отношения в разные моменты жизни требуют усилий, чтобы люди не разошлись в разные стороны и остались близкими. Но также важно помнить, что нельзя цепляться за те привязанности, которые себя изжили и не приводят ни к чему хорошему.

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AdMe/Добро/12 твитов, которые доказывают, что настоящей любви не страшны преграды
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