12 твитов, которые доказывают, что настоящей любви не страшны преграды

Наука говорит, что чем чаще люди слышат слова любви и благодарности, тем они счастливее. Поэтому те, кто на протяжении жизни не забывает об этом важном ритуале, сохраняют нежное отношение друг к другу на долгие годы. Ну и окружающие, глядя на них, тоже расплываются в улыбке.