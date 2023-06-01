14 человек, которые, столкнувшись с проблемами, не унывают, а собираются с силами и всем вокруг утирают нос
Жизнь часто подкидывает нам сюрпризы — как приятные, так и не слишком. И есть, знаете, такие неунывающие люди, которые вообще не хотят мириться с обстоятельствами и плыть по течению. Потеряли ли они работу, пережили развод или кто-то попытался отобрать у них деньги — они берут и разворачивают ситуацию в свою пользу, порой весьма неожиданным способом. Герои сегодняшней статьи именно такие — эти ребята никогда не падают духом, и нам есть чему у них поучиться.
- Я потеряла работу и три месяца не могла найти ничего стоящего. Пришла в гости подруга, разговорились, сели вместе искать мне вакансии. На следующий день проснулась — вижу сообщение, что меня приглашают на собеседование. Глянула, а ждут меня на вакансию вообще не по моему профилю: я филолог, а должность из сферы маркетинга, требования вообще не для меня. Я звоню и пытаюсь оправдаться, мол, я по ошибке откликнулась, а мне говорят: «Мы видели ваше резюме, впечатляет ваша смелость, приходите!». Привела себя в божеский вид и поехала на собеседование. И меня взяли! © Подслушано / Ideer
- Занятную историю рассказал мне владелец киоска со стажем 20 лет. Происходит следующее: приходит ему предписание, чтобы до такого-то числа он демонтировал свой незаконный киоск. Он до даты икс и в ус не дует, а ночью берет и переставляет киоск на другую сторону улицы. Утром приезжает проверяющие — киоск убран, ну и сваливают. Через некоторое время ему и на этой стороне улицы приходит бумажка счастья. Так и работает уже 10 лет. © MadFlySamara / Pikabu
- Муж все подсмеивался над моей мечтой поехать в Исландию. А я ушла от него, встретила мужчину, который поддерживает меня, и на мое 39-летие мы поехали в Исландию вместе. © Unknown author / Reddit
- Мне было 36, когда муж завел молодую любовницу. В нашем доме их и застукала. С мужем развелись. Сначала было сложно — он отсудил себе квартиру, счета, машину с подачи этой девицы, которой все было мало. Но я взяла себя в руки, погрузилась в работу, жизнь наладилась. И вот мне 54 года, обеспечена, хорошо выгляжу. И искала я как-то помощницу по хозяйству. Обратилась в компанию, пришла женщина. Смотрю — лицо и голос уж очень знакомые. Оказалось, та самая девица. Нехитрый подсчет показал, что ей 36. Выглядит плохо: обрюзгла, с морщинами и мешками под глазами. Рассказала, что муж был старше нее, его разбил инсульт, он потерял работу, все накопления потратили на лечение. А я не сказала ей, кто я — пожалела, хотя так и подмывало это сделать. © Подслушано / Ideer
- А когда отец ушел от мамы к любовнице, у мамы началась жуткая депрессия, на этом фоне она похудела на 20 кг. Потихоньку, приходя в себя, она хорошела и обрастала поклонниками и ухажерами. Прошло время, мама снова полюбила жизнь, нашла прекрасного мужа. А вот нынешняя жена отца выглядит и ведет себя отвратительно, а он только вкладывает и вкладывает в нее деньги. И, по-моему, отец уже жалеет о сделанном 13 лет назад выборе. © Подслушано / Ideer
- Забеременела, будучи очень молодой. В те времена даже пришлось как-то раз ночевать в парке, я очень замерзла, и именно в этот момент жизни меня как подменили. Я порвала все связи с дурной компанией, с которой тусовалась, сумела найти квартиру и устроилась на работу. Получаю не гору денег, конечно, но ребенка обеспечиваю, счета оплачиваю без чьей-либо помощи. Есть неплохая машина, нет долгов, а ребенок ни в чем не нуждается. И для меня это успех. © Unknown author / Reddit
- Четыре года назад я развелась, сбежала с детьми в деревню и купила квартиру. Сейчас уже доделываю ремонт, отучилась на права, коплю на машину, есть постоянная работа. А первое время жили очень плохо: алименты — 6 тыс. на двоих детей, зарплата — 10 тыс. и кредит за квартиру... Фрукты дети ели только в день зарплаты. Не удаляю из телефона фото «до» квартиры, в которую мы переехали, чтобы пересматривать и доказывать самой себе, какая я молодец и все смогу, если захочу. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж говорил, что без него я ничего не могу, и вообще я психованная и истеричная. А мое психическое состояние мигом улучшилось, стоило мне развестись, а чуть позже я вернулась работать в школу (но уже на должность повыше), и впервые в жизни получила шестизначную зарплату. Раньше я была дико неуверенной в себе, а теперь горжусь — все смогла сама. Выкуси, Майк. © _scotts_thots_ / Reddit
- Случился развод перед самым Новым годом. 5 лет вместе, и вдруг — «разлюбил». Сказать, что это выбило меня из седла — ничего не сказать. За месяц купила квартиру, собрала котомку вещей, кота под мышку и вперед. А в квартире кошмар. Не знаю, как умудрилась не заметить проблем с сантехникой, местами горелую проводку и еще много чего не особо приятного. А в завершение всего ко мне вышел таракан. И знаете что? Некогда стало переживать о делах любовных, важнее стало свою жизнь наладить, и как можно скорее. Ремонт чередовался с нескончаемой работой — это же все денег стоит, и немалых. Но прошел еще месяц, на дворе 29 декабря, и Новый год я встречу в своем уже уютном гнездышке. © Unknown author / Pikabu
- Как-то раз мою соседку пытался ограбить паренек — а надо заметить, что она дама весьма крупная. Парень, угрожая, требовал отдать ему сумочку. А соседка не растерялась и просто прыгнула на него, повалив на землю, уселась поудобней, достала телефон из сумочки и вызвала милицию. А этот бедолага не то что вылезти, он к приходу милиции аж дышать едва мог. Оказывается, лишний вес бывает полезным. © Подслушано / Ideer
- А я не позволил бывшей жене вернуться обратно. Женаты были 15 лет, год назад она ушла к другому, а тут вдруг появляется у меня дома (дети впустили ее в квартиру — мама ведь). Оказывается, тот мужик ее бросил, и она хочет пожить у меня в свободной комнате. А я взял и отказал. Предложил ей переехать к ее маме, пока не встанет на ноги, а она говорит: «Не хочу, потому что мама будет талдычить: „А я же говорила!“». Ну, я глазами похлопал и свернул разговор. © caelumpanache / Reddit
- Когда я жил в общаге, был у меня депрессивный сосед, у которого была уникальная фишка. Стоило ему поссориться со своей девушкой, получить плохой балл на экзамене или просто как-нибудь испортить себе настроение, он закрывался на кухне и начинал лепить пельмени. В морозилке всегда лежал готовый фарш, в кладовке был мешок муки, поэтому он включал себе грустную музыку и сидел там часами. За день мог слепить 500-700 штук, потом раскладывал это по пакетам и отдавал мне, соседям, вахтерше, просто случайным прохожим. Золотой человек! © Палата № 6 / VK
- Когда мне было три месяца, у меня отказала правая рука. Поставили тяжелейшее поражение нервной системы, сказали, что, если и доживу до 3 лет, то не смогу себя обслуживать. Но моя мама сама врач, она не сдалась. Сейчас мне 27 лет — школу окончила с медалью, престижный факультет крупнейшего вуза, почти красный диплом, работа в госструктуре с приличной зарплатой, муж и двое детей. Интересно, где сейчас те врачи, которые предрекали мне иную жизнь? © Подслушано / Ideer
- Помню, в школе был среди старшеклассников какой-то ярый хулиган: ломал замки, доводил учителей, срывал уроки и мероприятия. С конца девятого класса ему «рисовали» тройки, лишь бы в здание школы не заходил, пророчили провальное будущее. В итоге отличники все покатились по наклонной, а эта шпана — мастер спорта, хороший отец и уже как два года мой муж. Узнала только недавно. © Подслушано / Ideer
Нам очень нравятся истории со счастливым финалом, где герои обязательно побеждают все невзгоды. У нас есть, например, трогательная статья с историями о том, что добро всегда перевешивает зло.
AdMe/Добро/14 человек, которые, столкнувшись с проблемами, не унывают, а собираются с силами и всем вокруг утирают нос
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