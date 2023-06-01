14 человек, которые, столкнувшись с проблемами, не унывают, а собираются с силами и всем вокруг утирают нос

Жизнь часто подкидывает нам сюрпризы — как приятные, так и не слишком. И есть, знаете, такие неунывающие люди, которые вообще не хотят мириться с обстоятельствами и плыть по течению. Потеряли ли они работу, пережили развод или кто-то попытался отобрать у них деньги — они берут и разворачивают ситуацию в свою пользу, порой весьма неожиданным способом. Герои сегодняшней статьи именно такие — эти ребята никогда не падают духом, и нам есть чему у них поучиться.