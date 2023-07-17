14 человек поделились сокровенными мечтами своего детства. И мы просто обомлели от теплоты
Вряд ли кого-то из нас обошли стороной традиционные раздумья: «Кем я стану, когда вырасту?» А уж мечтания о каких-нибудь подарках, домашних животных, встрече с кумирами, да просто о всяких милых глупостях точно знакомы всем. Мы нырнули с головой в истории людей об их детских желаниях. И всплакнули от того, насколько это душещипательно.
- Я всегда мечтала о кукле в метр ростом, она была везде на прилавках и даже в сельском магазине у бабушки. Я молила и просила, чтобы мне ее купили, но моя семья этого финансово позволить себе не могла. Через 15 лет зашел разговор о детстве, мама спросила: «Хочешь?» И мои глаза загорелись, я уже бежала с мамой за руку, как маленькая, в детский магазин. Я никогда не забуду этот момент. И пусть кукла мне уже была не так нужна, но это было исполнение мечты. © Подслушано / VK
- В детстве зачитывалась «Гарри Поттером». Но почему-то родители купили мне лишь первые 6 томов. Позже отец вообще выкинул их. С 12 лет я мечтала о полной серии. И вот спустя годы я, большая тетя, скачу от счастья. Со мной заветные книги! А получила я их в подарок от мамули. Зная о моем безумном желании, она подарила мне всю коллекцию из 7 томов. И ведь достала старое издание, которое мало где продают. Моему восторгу не было предела!
- В детстве мечтала о братике или сестренке, клянчила у родителей, рыдала и чувствовала себя одинокой. Но они завели мне собаку. Прошло время, я выросла, родители развелись, нашли себе вторых половинок, я сама уже замужем (мне 23 года). Сперва ошарашил папа: его жена родила ему двойню! Мальчика и девочку. Затем шокировала мама: родит мне сестренку в сентябре. © Подслушано / Ideer
- Мне 25 лет. Высшее образование, успешный бизнес. Я много путешествую, не привязана к офису и езжу к друзьям, когда захочу, покупаю все, что захочу, отлично выгляжу, куча поклонников.
Помните фразу: «Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас есть BMW, то все равно у тебя в детстве не было велосипеда»? Сейчас я готовлюсь к поступлению в вуз на специальность, о которой мечтала с детства. Буду 5 лет сидеть за партой! И этого я жду гораздо сильнее, чем дня своей свадьбы или дня рождения ребенка. Знакомые крутят пальцем у виска: спецальность непрестижная, неденежная и никому не нужная. А я хочу! И детские мечты должны сбываться! © Подслушано / Ideer
- Всю жизнь мечтала о собаке, но мне никогда не разрешали, мол, собака должна жить на улице. Я выросла, окончила институт, устроилась на хорошую работу и купила собаку себе сама! Сижу и не верю, что вот она у меня... А все те, кто говорил, что собаки в доме не будет, любят ее, по-моему, больше, чем я. © Подслушано / Ideer
- В детстве я хотел уметь летать, как Питер Пэн, и стать ученым. Одно из этих желаний сбылось. © Richard Muller / Quora
- К нам в салон зашла девушка с волосами по попу, очень ухоженными и роскошными. Просит 5 сантиметров состричь ровным срезом. Моя напарница взялась за дело. Работа закончена, девушка проверяет стрижку и вежливо говорит, что нужно подровнять, так как криво. Напарница молча хватает машинку, срезает еще сантиметров 20 до лопаток, и криво! Кидает машинку на стол и скрывается в комнате отдыха, поняв, что наделала. Клиентка сначала замерла от неожиданности, я естественно тоже в шоке. Минуты через 3 девушка приходит в себя, выдыхает и с улыбкой на лице говорит, что с детства мечтала состричь эти волосы, но рука не поднималась. Да и все отговаривали, а теперь, похоже, ее мечта осуществилась. Довольная, садится ко мне в кресло, и мы решаем подстричь еще немного короче. А у напарницы был нервный срыв после кончины мужа, отправили в отпуск ее, говорит, сама не своя стала в тот момент. Будто тогда была последняя капля. Очень переживала, хотя девушка ее успокаивала, что она ей судьбой послана. © Подслушано / VK
- Запоем смотрела в детстве фильм «Мумия». Меня так завораживала атмосфера Египта, что я мечтала раскапывать древние сокровища, как археолог. Вот я выросла. Мечта «сбылась»: веду раскопки. Только копаюсь я в тоннах текстов, так как стала журналистом. Но нисколько не жалею. Во взрослом возрасте мечта об археологии уже так не манила и осталась просто милым воспоминанием из детства.
- Лет в 14 — 15 обожала группу «Backstreet Boys» просто до дрожи в коленках! Мечтала, как поеду в Америку, пойду к ним на концерт, затем нужно обязательно попасть за кулисы, фото, общение... Потом у меня будет роман с кем-нибудь из них. Но однажды подумала: а как я с ними общаться-то буду? И поступила на факультет иностранных языков! Подруги крутили у виска, когда узнавали причину. Сейчас я переводчик, объездила много стран. Спасибо BSB за мотивацию! © Подслушано / Ideer
- Я с детства мечтала быть писательницей. В юности — редактором издательства. Сейчас мне 20, и полгода назад будущий муж искал работу в интернете и увидел вакансию копирайтера. Практически силой заставил отправить резюме и написать тестовую статью про очистные сооружения! Меня приняли прямо на собеседовании. С тех пор я открыла для себя еще один источник счастья — работу! А недавно волей судьбы мой редактор уволился. Кто на его месте? Я! Все ванильно — я счастлива и люблю мужа! © Подслушано / VK
- Я всегда хотела играть в музыкальной группе. Все началось с того, что людям вокруг нравился мой вокал. Мне с детства говорили идти в певицы. Я действительно участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Но вообще, думаю, меня на это сподвигла песня Linkin Park «In the end». Мне так понравилось, что я решила: хочу заниматься пением. Позже я чертовски восхищалась их песней «Numb». Она до сих пор вдохновляет меня присоединиться к какой-нибудь группе или основать свою. © rockkaty / Quora
- Когда была маленькой, очень любила словарь, который был у нас дома. Мечтала вырасти и изучать его. Однажды книга исчезла! Прошло 13 лет, я поступила в университет. Как воздух нужен словарь, решила одолжить у подруги. Я чуть не расплакалась, увидев мамину подпись на ее книге! Потом мама вспомнила, что в день пропажи книги у нас гостил ее покойный друг, отец той девушки. © Подслушано / VK
- Если бы я следовала своим детским мечтам, то сейчас была бы дворником. У нас во дворе жила семья дворников, дружная. Мы их все уважали. С самого утра, несмотря на время года, во дворе уже было подметено и чисто. Хотя это были новостройки — многоэтажки стояли плотными дворами-квадратами, и ребятишек было много-много. © Дина Оспанова
- Моя сестра в детстве говорила, что выйдет замуж только за парня с полной коллекцией игрушек ее мечты. Прошло лет 15, детское обещание естественно уже утратило актуальность. Тут ей сделал предложение друг детства, который был влюблен с пеленок, но никак не мог признаться в этом. Кольцо вручил со словами: «Я потратил на это всю сознательную жизнь, пришлось даже ездить за границу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!» В коробке рядом с кольцом красовались все бегемотики одной из коллекций «Киндера». Сестра сдержала обещание. © Палата № 6 / VK
Все-таки детство — славная пора. Ведь оно дарит нам миллионы воспоминаний. Смешных до колик или немного грустных, но неизменно душевных.
AdMe/Добро/14 человек поделились сокровенными мечтами своего детства. И мы просто обомлели от теплоты
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