14 человек поделились сокровенными мечтами своего детства. И мы просто обомлели от теплоты

Вряд ли кого-то из нас обошли стороной традиционные раздумья: «Кем я стану, когда вырасту?» А уж мечтания о каких-нибудь подарках, домашних животных, встрече с кумирами, да просто о всяких милых глупостях точно знакомы всем. Мы нырнули с головой в истории людей об их детских желаниях. И всплакнули от того, насколько это душещипательно.