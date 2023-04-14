14 человек поделились теплыми историями о том, что же такое для них настоящее счастье

Счастье у каждого свое. Для кого-то это улыбка ребенка, для некоторых — долгожданная финансовая независимость, а для иных — здоровье близких. Мы собрали со всей сети добрые истории, в которых люди рассказали, какой смысл они вкладывают в слово «счастье». От некоторых, признаемся, даже прослезиться можно, настолько они трогательные.

У нас 3 детей, младшей 5 месяцев. Сейчас я на безлактозной диете, много чего нельзя, мой рацион существенно поредел, и быстро перекусить, как раньше, не получится. Да и с маленьким ребенком на руках иногда это бывает проблемой. Так мой муж каждый день, пока мы с малышкой спим, собирает и отводит старших в садик. А когда мы просыпаемся, меня на плите уже ждет каша на воде, которую все остальные члены семьи называют безвкусной. Человек утром встает, собирает в сад 2 четырехлеток и готовит кашу лично для меня. Каждый будний день в течение 5 месяцев. И вот эта каша для меня — это и есть любовь. © Tishch / Pikabu

Я стала счастливой, когда поняла, что не нужно из всего городить драму. Муж огрызнулся после 18-часовой смены? Он устал, проспится и попросит прощения назавтра. Ребенок проснулся посреди ночи и его стошнило прямо на меня? Он же еще малыш, он напуган и плохо себя чувствует, а я сейчас — весь его мир. Знаете, жить становится куда проще, стоит вам принять, что всякая неприятная ерунда иногда случается, и перестать дергаться. © baconmeupscotty / Reddit

Самые счастливые моменты в жизни — это когда я просыпаюсь без будильника рано утром в палатке от запаха росы, от шума всевозможной живности и насекомых, жужжащих вокруг. Накидываю толстовку, сажусь на складной садовый стул и просто созерцаю происходящее. © Deadpool1205 / Reddit Мы, кстати, как-то делали целую статью об одной девушке — любительнице одиночных походов. Кажется, она точно знает толк в пробуждениях ранним утром в палатке. Очень советуем ознакомиться.

Счастье — это когда вы живете вместе уже 28 лет, все друг о друге знаете, все умеете. А она вам пятки больные мазью мажет. А завтра приедут дети, и мы все снова будем сидеть и говорить, и говорить, и снова говорить. А она мне так и будет мазать пятки. А я ей крестец массировать. Ну и немного воротниковую зону, и спину, и поясничную. И просто обнимать. И мне больше ничего в этой жизни не нужно. Лишь бы только это длилось вечно. Любимая и дети. Что может быть прекраснее? © Nafigvajag / Pikabu

Я счастлив, когда кто-то говорит мне: «Ну наконец-то я понял!» Я учитель математики. © bdmac / Reddit

Меня дочь вчера спросила: «Мама, а ты хочешь быть богатой?» Я призадумалась и сказала, что мы уже богатые. У нас есть еда и одежда, есть крыша над головой (хоть и съемная), нас никто не обижает. Мы есть друг у друга. Мы уже богатые, дочь. А сама подумала: ведь и правда, развод и лютое безденежье позади, работа и подработка позволяют удовлетворять базовые потребности и еще немного сверх. Мы здоровы, сыты, и кошка-дурашка даже есть. Это ли не богатство? © svetlokot / Pikabu

Раз в месяц наши дети со своими семьями приходят к нам на ужин. Народу полон дом, во всех комнатах столы, особенно сейчас, когда уже внуки своих избранниц начали приводить в гости. Мы почти всегда поем, ведь у кого-нибудь постоянно день рождения, который нужно отпраздновать. Самым младшим, конечно, ужин неинтересен — они сразу играть бегут. А мои дети и их супруги толпятся за кухонным столом. Там, где когда-то, будучи маленькими, они спорили за место и ругались, они теперь сидят рядышком и смеются. И даже когда все расходятся, в доме еще долго царит эта атмосфера, и я счастлива. © vinkea / Reddit

С мамой давно мотаемся по съемным квартирам, в основном на подселении. Приходилось жить и с 4 соседями в одной квартире, и с сумасшедшей теткой. А недавно купили дом. Тут тюль висит на гвоздях, а в комнате, кроме ковра, ничего нет. Вечерами мы жарим шашлыки (плиты-то нет). Каждый день приходится бегать в магазин, так как продукты хранить негде — нет холодильника. Но я все-таки счастлива, ведь впервые у нас свое жилье, а главное, впервые за 20 лет у меня отдельная комната. © Подслушано / Ideer

Сыну тогда было чуть меньше 2 лет. Мы летом переехали на дачу раньше бабушки на целый 1 день. Купила я пакет черешни, намыла ее, купила пачку сладкой соломки и детского сока. И мы пошли на пляж, сидели на песке у воды, я его обнимала. Сын трескал соломку, запивал соком (и все это вместо супа и прочего правильного) и был очень счастлив. Я наслаждалась солнцем, покоем и черешней и тоже была крайне счастлива. И никто у нас не сидел на ушах по поводу питания и режима. А мы просто наслаждались жизнью и компанией друг друга целый летний день. Ели вкусняшки, купались, загорали, забили на режим... Я помню этот день и сегодня, а сыну уже 19. © 7Natti7 / Pikabu Дача вообще всегда вызывает особенные чувства. У нас даже есть статья с добрыми комиксами, которые поймет всякий, кто бывал на даче.

Разговорились с подругой, какие самые яркие эмоции и от чего испытывали в жизни, чтобы вот прямо ощущение безграничного восторга. Ее распирало от гордости, что сама в институт поступила и утерла нос семье. А я вспомнила, что, когда родители все-таки разрешили завести котенка, я притащила с улицы первого попавшегося. Это была бессонная ночь: гладила по шерстке этот комочек, обнимала... Даже от покупки своей квартиры я таких эмоций не испытывала, как при виде того блохастика. Такое было счастье. © oseledich / Pikabu

А меня радует то, что я сам контролирую свое счастье. Я понял, что мое счастье зависит не от каких-то внешних событий, а от выбора, который я делаю каждую минуту. Я практикуюсь быть счастливым каждый день, хоть это и непросто. Но даже когда дела идут плохо, я все еще остаюсь счастливым человеком. © HappyAfrican / Reddit

Вчера отметили свой 10-летний рубеж, оловянную свадьбу. Сняли домик на базе отдыха, заранее заказали столик в кафе и баньку. Бабушку попросили посидеть с детьми. Только вдвоем. Наслаждались обществом друг друга, гуляли по лесу под ручку, а ночь была такой романтичной, будто и не было этих 10 лет. Обостренные чувства и эмоции, как в медовый месяц. Может, такое оно и есть, это счастье: когда прижимают к себе, когда понимаешь, что мы еще молоды и впереди целая жизнь, что дети растут в любви и спокойствии, что родители еще живы и весна за окном. © Syslikagronom / Pikabu

Муж дал мне свой телефон, чтобы я кое-что записала в заметках. Наткнулась на файл, подписанный моими инициалами. А надо сказать, что у мужа плоховато с проявлением любви, но я смирилась уже, хоть порой и чувствую себя нелюбимой. Значит, открываю эту заметку, а там 2 подзаголовка — «мигрень» и «месячные». И под ними он вписал все даты, когда у меня были приступы мигрени, и даты моих циклов. Внизу под столбцом о мигрени он написал, насколько редки стали мои приступы в последнее время, а под столбцом с месячными указал предварительные даты моего следующего цикла. И маленькое примечание: «Напомнить ей носить прокладки на работу, а то она всегда забывает». © Unknown author / Quora

Увидел в интернете вопрос: «Идеальный звук — какой он?» А прямо в этот момент мой старший брат собирает вещи — уезжает в другой город к девушке. Прожили 15 лет в одной комнате. И этот шум пакетов... Эти слова: «Опаздываю, капец!» Ребята, я нашел, нашел этот звук! © Подслушано / Ideer Жизнь с братьями и сестрами, конечно, разительно отличается от жизни единственного ребенка в семье. И наша подборка историй об их вечных подколах тому доказательство.