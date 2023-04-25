14 человек заключили пари, которые обернулись таким сюрпризом, что поводов улыбнуться на всю жизнь хватит

Если вы хоть раз заключали пари и выигрывали его, то не понаслышке знаете о волшебном вкусе победы. Нашим героям довелось крайне удачно поспорить. Кто-то получил долгожданный или, наоборот, неожиданный выигрыш. Кто-то — забавное воспоминание. А кто-то, формально проиграв, обрел гораздо больший подарок, например любовь. Рассказываем истории этих счастливчиков и счастливиц.