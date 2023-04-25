14 человек заключили пари, которые обернулись таким сюрпризом, что поводов улыбнуться на всю жизнь хватит
Если вы хоть раз заключали пари и выигрывали его, то не понаслышке знаете о волшебном вкусе победы. Нашим героям довелось крайне удачно поспорить. Кто-то получил долгожданный или, наоборот, неожиданный выигрыш. Кто-то — забавное воспоминание. А кто-то, формально проиграв, обрел гораздо больший подарок, например любовь. Рассказываем истории этих счастливчиков и счастливиц.
- Моя подруга работала журналистом и часто ссорилась с коллегой из другой редакции, так как они не могли поделить время для записи в студии. И он к ней придирался постоянно, подшучивал над ней так злобненько. Я ей все говорила, мол, не обращай внимания, мало ли самовлюбленных людей на свете. А она поспорила со мной, что он еще бегать за ней будет. Ну что ж, ей потребовался всего месяц, чтобы на работу начали приходить букеты от анонимного поклонника, потом то да се... В общем, они уже 7 лет женаты, дочка подрастает.
- В старших классах терпеть не могла мыть посуду. Мама отчаялась уже заставить меня помогать ей по дому. В итоге она схитрила и поспорила со мной. Говорит: «Помоешь все — дам больше карманных денег». Я вылизала гору посуды в раковине. В итоге мама взяла и сделала вид, что ничего такого не помнит. Прибавку к карманным я не получила. Зато мама испекла вкуснейший торт, который впору было на праздник гостям подавать.
- Лучший спор, который я когда-либо выигрывал, случился, когда я перешел в предпоследний класс. Завуч настаивал, что я должен выбрать профильными предметами математику или естественные науки, а еще лучше все сразу. Я знал, что мне это не нужно и что это может повлиять на конечный результат и помешать мне заниматься тем, чем я хотел. Завуч сказал: «Я буду наблюдать за тобой, как ястреб. Если ты хоть раз оступишься, я пойму, что был прав». Я кивнул и сказал, что не собираюсь оступаться. В тот год я работал усерднее, чем когда-либо прежде. В конце года объявили, что я стал вторым по успеваемости. Когда завуч вручал мне приз за 2-е место, я не смог удержаться и очень тихо сказал ему: «Думаю, я был прав». На что он ответил: «Помолчи и улыбайся». Фотограф потом сказал про меня, что никогда не видел более счастливой улыбки. © Harry Kriewaldt / Quora
- Когда мне было лет 15, я захотела тоннели в ушах и подошла к маме не для того, чтобы попросить, а чтобы поставить ее в известность. Она не пыталась меня остановить или отговорить, просто посмеялась и посоветовала отложить деньги на тот случай, когда мне захочется зашить дырки. А еще предложила поспорить, что мне все-таки захочется. Я обрадовалась, что так легко отделалась, сделала задуманное. А сегодня отправила ей деньги, потому что она была права. © Палата № 6 / VK
- Подруга и ее мама отличались веселым нравом и любовью к приколам. И вот однажды они в шутку поспорили, что их собака съест целый батон колбасы. Честно говоря, сомневались обе, но азарт уже пробудился. В итоге их питомица не только умяла весь батон за один раз, но еще и стала поскуливать, намекая на добавку. Когда подруга рассказывала эту историю в институте, мы всей группой хохотали.
- Как-то друг поспорил со мной на ужин в крутом стейк-хаусе, что я не оближу стену гостиничного номера, в котором мы остановились. Дорогие стейки еще вкуснее, когда они бесплатны. © DeaddyRuxpin / Reddit
- Поспорили мы с моим парнем на приличную сумму, что он не будет кричать на американских горках, мол, он весь такой сдержанный и неэмоциональный. В итоге я победила. Только вот кричал он: «Выходи за меня замуж!» Согласилась. Теперь не решаюсь спросить, где мой выигрыш. © Подслушано / VK
- Лучшая подруга посоветовала мне попробовать сходить хотя бы на одно свидание за ноябрь. Если я этого не сделаю, мне нужно было зарегистрироваться на сайте знакомств по ее выбору. Я подумала: «Пф, одно свидание? Запросто!» Но я была на 1-м курсе университета, и в ноябре промежуточных работ было в изобилии. Следующее, что я помню: 1 декабря я регистрируюсь на сайте знакомств. Не прошло и 2 часов после регистрации, как я утонула в сообщениях. В тот же вечер я познакомилась с парнем и мы обменялись телефонными номерами. Через 2 недели я попросила его стать моим бойфрендом. А еще 6 лет спустя мы все еще вместе. Я проиграла пари, но никогда не чувствовала такой любви, как с этим мужчиной. © jess_thenyctophiliac / Reddit
- Училась на драматурга. Мой старый друг — на математическом. Гуляли однажды и завязался у нас жаркий спор. Он сказал, мол, писать каждый может и без образования, и я ему пари предложила: я заказчик, он сценарист. Я требую сопливую драму. Напишет хорошо — правда его, а плохо — наоборот. Написал. Сценарий про любовь парня с математического к девушке-драматургу. Написал откровенно плохо, но вместо щелбана получил наш первый поцелуй. Судьба нас развела, но вспоминаю о нем — и сразу на душе тепло. © Подслушано / Ideer
- Муж неделю назад заявил мне, что хочет сесть на диету. Я посмеялась и поспорила с ним, что он и 3 дней не продержится. Оказалось, что я немного ошибалась: муж продержался целую неделю! Ел каши, салатики, супчики. Вчера прихожу домой, а он уминает большущую миску пельменей со сметаной. Смеюсь и спрашиваю у него, мол, а как же здоровое питание. На что он мне отвечает: «Так я придерживаюсь здорового питания. Видишь, какая порция здоровая? Огромная, я бы даже сказал!» © Палата № 6 / VK
- В моем университете на 1-м курсе все должны были читать «Илиаду» Гомера, чтобы сдать экзамен по литературе. На деле же ее никто не осиливал полностью. Но одна моя знакомая совершила подвиг и прочитала поэму, причем в максимально короткий срок. Подстегнуло ее на это обыкновенное пари. Зато теперь она с гордостью всем рассказывает, что единственная на курсе одолела Гомера.
- Был на обеде с друзьями, мы ели суши. Друг поспорил, что я не смогу съесть целую банку васаби за один раз. В противном случае он обещал заплатить за мой обед. Я съел. Пока он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, я стащил и его долю. Не самая большая победа, но для студента бесплатный обед всегда приятен. К тому же взгляд друга был незабываем. © Toesmasher / Reddit
- В школе у меня была одна учительница, которая очень строго относилась к тем, кто читает только краткие содержания произведений. А я всегда сопротивлялась обязаловке. Но однажды мы изучали книгу, про которую учительница сразу сказала: можно схитрить, мол, она крайне сложная. Мы с подругами почувствовали вызов. Договорились прочитать все и посоревноваться, кто же сделает это первым. И неожиданно для себя я безумно влюбилась в произведение, потом еще несколько раз перечитывала. А затем дело дошло и до других книг этого автора.
- Родители долго спорили, какое я скажу первое слово. Папа ставил на то, что будет «папа», ну а мама, соответственно, что «мама». Они еще поспорили на 10 сеансов массажа тогда. В общем, я их обоих огорчил, потому что взял и ляпнул «деда». Дело в том, что родители тогда много работали, а со мной сидел дедушка, который проводил со мной целые дни, с утра и до вечера наблюдал, играл, кормил. Дедуля до сих пор хохочет над моими родителями и припоминает им эту ситуацию. Рассказывал, что тогда ему 20 походов на массаж подарили, он их растягивал, кайфовал. © Палата № 6 / VK
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