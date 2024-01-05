14 добрых историй, которые поднимут настроение даже тем, кто работал в Новый год
Ежедневная порция доброты, хотя бы в малых количествах, способна пробудить теплые чувства внутри каждого. И пусть это не научный факт, но мы верим в это. А рассказы пользователей сети только подтверждают нашу позицию. Как тут не улыбнуться, читая их душевные истории про спасение собаки, помощь старушке и прочие милые случаи.
- Опаздывала на электричку. Очередь была длиннющая в кассу. Но потом произошло то, чего я не ожидала: мужчина, за которым я стояла, купил два билета и один впопыхах протянул мне с улыбкой. Я секунды две стояла с удивленным лицом, а потом он сказал, улыбаясь: «Бежим!» Мы заскочили в поезд перед самым закрытием дверей. © FedorHell / Pikabu
- Когда мне было три года, родители покрасили пол. Я этого не заметил и пробежался по нему. Остались следы от моих маленьких ножек. На днях, когда я отодвинул диван, увидел те самые крохотные следы. Оказывается, родители специально не стали закрашивать их, чтобы я мог увидеть это, когда вырасту. Чертовски мило! © СИТУАЦИЯ / VK
- Идем с ребятами по улице после тренировки и слышим из окна песню: «С днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения тебя!» Мы остановились и тоже запели. А потом еще пара человек, просто проходивших мимо, присоединились. Позже вышла девушка на балкон, вся в слезах от радости. Сказала, что так ярко ее не поздравляли еще, и вышла с нами есть торт на лавочке. Ведь ее «друзья» просто кинули. А мы своими криками подняли ей настроение и сделали этот день ярким. © Палата № 6 / VK
- Работал я как-то в шиномонтаже. В разгар рабочего дня зашла к нам седая растрепанная старушка — божий одуванчик, вся в слезах. Она шла на день рождения к внуку и купила для него много воздушных шариков, а надуть не смогла ни одного. Пришлось бабушке помочь, несмотря на очередь из собравшихся автомобилей. Картина получилась авангардистская: толпа здоровых бородатых мужиков надувает разноцветные шарики, у всех морды красные, клиенты тоже подключились к этой вакханалии. Не прошло и десяти минут, как счастливая бабушка с огромной связкой надувных шаров вприпрыжку умчалась в закат. Все участники заработали +10 к карме. © VodevilMarlin / Pikabu
- Несколько лет назад я ехала по каким-то делам в метро, когда вдруг голова начала кружиться без видимых на то причин. Мне едва хватило сил на то, чтобы выйти из вагона и прислониться к стене, по которой мое тело начало предательски сползать вниз. И тут же возле меня оказались женщина среднего возраста и пара бабушек, которые сразу стали задавать мне вопросы: «Вам плохо? Что с вами? Такое раньше бывало? А вы не беременны?» Еще через пару минут вокруг меня образовалась небольшая толпа, кто-то вызвал скорую. Затем студенты близлежащего вуза под руки вывели меня на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и вместе дождаться неотложку. Все закончилось благополучно. © Lisdoma / Pikabu
- Когда я хотел завести собачку, решил, что не буду ее покупать, а возьму из приюта. Пришел туда, выбирал и остановился на особой собачке. У нее не было одной задней лапы, и никто из-за этого не хотел ее брать. Я даже не думал. Взял малыша себе. Бегает теперь на трех лапках у меня по дому, играется. Самая лучшая псина на свете! © Палата № 6 / VK
- Стою на перроне в метро. Вдруг я чихнул от всей души — аж эхом разнеслось. В этот момент человек 20 возле меня, как в фильме «Матрица», одновременно сказали: «Будьте здоровы!» Потом так же одновременно зашли в поезд. Я офигел. Тут меня кто-то хлопнул по плечу и выдал: «Ничего, привыкнешь. Это Питер». © СИТУАЦИЯ / VK
- Мой дядя работал на заправке в ночные смены. Было скучно, работа не сложная, но спать нельзя. Сидишь себе и ждешь, когда кто-то приедет. Один раз к нему ночью пожаловали молодые ребята на шикарной машине. Денег нет, едут тусить, но бензин заканчивается. Умоляли спасти их ночью и заправить, дядя согласился, заплатил из своего кармана, ибо сам был молодым и понимал, как они хотят оторваться. На следующий день один парень из той тусовки вернулся, причем не с пустыми руками. Вручил дяде такой конверт денег, с помощью которого он мог не работать год так точно! Видимо, родители богатые, но парень не избалованный, с доброй душой. Услуга за услугу, так сказать. © Палата № 6 / VK
- Ехала на трамвае с учебы. В начале вагона сидела женщина с ребенком и, дабы развлечь и отвлечь от нудной поездки свое чадо, рассказывала ему про счастливые билетики и стала считать циферки на своем. Какая грусть-тоска накатила на мальчишку, когда обнаружилось, что билетик не счастливый, а самый что ни на есть обыкновенный. Тут в их разговор вмешалась кондуктор со словами: «О, смотри, что у меня есть!» И, немного размотав ленту, оторвала один билет и протянула малышу: «Давай меняться?» Восторгу ребенка не было предела, глаза засияли от счастья! © Goluboglaz / Pikabu
- Как-то ползла в пробке, поток медленный и плотный. Смотрю — с правой полосы пытается выехать «Нива», но ее не выпускают. Остановилась, моргнула фарами — водитель выехал. Ползем дальше, а я сижу и думаю: «Вот поросенок, хоть бы „спасибо“ сказал!» И почти сразу останавливаемся на светофоре. Из «Нивы» выскакивает парень и идет ко мне, опускаю стекло, а он мне розу дарит. Приятно так! Он сделал мой день. © Подслушано / Ideer
- История произошла чуть больше года назад. Я стояла в магазине в хозяйственном отделе. Зашла молодая, очень неопрятная девушка, попросила меня купить ей кусок мыла. Я дала ей 10 рублей, она купила себе мыло. Прошла мимо продуктового отдела, голодными глазами посмотрела на еду и вышла. Мне стало ее жалко и безумно интересно, как такая молодая девушка могла оказаться в таком положении. Я купила пару булочек, догнала ее. Мы посидели на лавочке, она поела и рассказала мне, что в 18 лет у нее появился парень, который уговаривал ее переехать к нему. Мама у нее была очень строгая, не позволяла ей. Произошла крупная ссора, девушка переехала к парню. Спустя некоторое время она стала ему неинтересна, и он выгнал ее. А мать не смогла простить и не приняла обратно. Первое время скиталась по друзьям, потом ей стало стыдно, она пошла на улицу. Меня эта история поразила. Я привела девушку к себе, она вымылась, почистила зубы, я подстригла ее, дала денег и свои старые ненужные вещи. Когда она ушла, я обзвонила друзей. Мы сняли ей комнату в общежитии, друг помог ей устроиться уборщицей. Как она была счастлива и благодарна! На днях я случайно встретила эту девушку в магазине. Она хорошо выглядела, поправилась, была прилично одета. Когда увидела меня, завизжала от радости, кинулась обниматься. У нее все хорошо, появился парень, работает кассиром пока что. На следующей неделе идем с ней в театр. Она сама купила билеты, очень уж хочет отблагодарить. © hyper228 / Pikabu
- Забирала своего парня от метро. Сижу в машине, жду, на улице мороз. Рядом таксисты кучкуются. Подходит к ним женщина с девочкой, видно, что замерзли сильно. Спрашивает, сколько до поселка в 10 километрах. Один говорит, что 500 рублей (для наших мест очень много загнули). Она к другому идет, он ей: «1000». Та в шоке, дорого, а он ей с улыбочкой: «Для ребенка найдешь». Вышла, говорю: «Садитесь, бесплатно довезу». Так таксисты мне угрожать начали, что клиентов увожу. Все равно отвезла. © Подслушано / Ideer
- Вчера с другом решили пойти в клуб. Рядом на асфальте лежала банковская карточка. Поднял, на задней стороне увидел номер колл-центра и позвонил, сообщил, мол, нашел карточку, как отыскать хозяина. Они владельцу сообщили и дали мой номер. Мы созвонились. Приехал мужчина, отблагодарил и дал денег. © Khodzhabayev / Pikabu
- Я парень, 24 года. Живу за две станции до конечной метро. Встаю утром пораньше, чтобы доехать до конечной, хотя мне в другую сторону, и занять сидячее место. Зачем я это делаю? Я жду, когда вагон заполнится и рядом со мной пройдет девушка или женщина. Тогда я нежно дотрагиваюсь до ее предплечья и со словами: «Позвольте уступить вам место», — настаиваю, чтобы она присела. Нет, это не для поднятия самооценки. Я просто хочу, чтобы женщины искренне верили в современных рыцарей. © Подслушано / Ideer
Кстати, будни женщин — это вообще настоящая сокровищница историй. Чего только стоят знакомства с потенциальными кавалерами. То телефон украдут у дамы, чтобы обратить на себя внимание, то еще что-нибудь вытворят.
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