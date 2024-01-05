14 добрых историй, которые поднимут настроение даже тем, кто работал в Новый год

Ежедневная порция доброты, хотя бы в малых количествах, способна пробудить теплые чувства внутри каждого. И пусть это не научный факт, но мы верим в это. А рассказы пользователей сети только подтверждают нашу позицию. Как тут не улыбнуться, читая их душевные истории про спасение собаки, помощь старушке и прочие милые случаи.