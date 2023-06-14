14 добрых историй, от прочтения которых становится так хорошо, будто съел холодный арбуз в жаркий день
Добро и любовь, как известно, спасут мир. Иногда хватает самой крошечной мелочи, чтобы сделать чей-то день лучше или вызвать у человека счастливую улыбку. Способов творить хорошие дела много: сделать близкому долгожданный подарок или перевести бабушку через дорогу — выбирайте тот, который по душе вам. А мы вот подготовили для вас подборку теплых историй от пользователей сети — это наше доброе дело на сегодня.
- Есть в нашей группе в универе одна гламурная девушка. Одежда, маникюр, дорогая машина — все при ней. С нами почти не общается. Вчера я случайно встретила ее у торгового центра. Она, присев на корточки возле огромной бродячей собаки, кормила ее колбасой, отламывая куски своими холеными пальчиками с шикарным маникюром. Потом взяла морду собаки двумя руками, и, глядя ей в глаза, что-то долго говорила. А потом случилось вообще неожиданное: моя одногруппница пошла к своей машине и собака поковыляла за ней. И вот эта гламурная девушка открыла заднюю дверь своей стерильной тачки, запихнула туда собаку и уехала. А позже я узнала, что она, избалованная дочь богатых родителей, содержит приют для бездомных животных и трудится там наравне со всеми. © Палата № 6 / VK
- А мой бывший и его жена ждут ребенка, и я за них очень рада. Мы расстались с ним отчасти из-за того, что он сразу захотел детей, а я нет. Но мы остались хорошими друзьями, я познакомилась с его новой женой — она классная. Он рассказал мне про ее беременность буквально сегодня вечером. О детях он мечтал много лет, и так радостно видеть, что его мечта сбылась. © jemidiah / Reddit
- Отмечали сегодня папин день рождения. Я пару недель назад спросил, что ему подарить, а он ответил: «Ничего. Я буду счастлив, если вы сэкономите деньги». Он вечно себя так ведет, когда дело касается денег. А тут как раз недавно родители подарили моему брату ночник с Человеком-пауком, и папа в шутку сказал: «Если ему не понравится, себе оставлю» (он у нас большой поклонник Человека-паука). В общем, заказал я ему эту лампу на день рождения. Открывает он сегодня подарок, видит коробку с лампой, смотрит на меня и такой — «Да ну, правда, что ли?». И улыбается широченной улыбкой. Я никогда еще не видел, чтобы он так улыбался, что бы ему ни дарили. © PurestOfBread / Reddit
- Приехала к родителям в село на пару дней. В разговоре обронила, что придется пока экономить — коплю на дорогую покупку. Ну, родители послушали, пожелали удачи, мы еще немного поболтали — все как всегда. Но вот когда я уезжала, мама собрала для меня 3 огромные сумки с едой и не хотела слушать отговорок. Мол, они с папой все не съедят, а я смогу тратить меньше на еду. Спорить было тяжело, взяла я сумки и поехала домой. А на следующий вечер звонит папа: «Выходи, я под твоим подъездом». Вышла, спрашиваю, в чем дело, а папа отвечает: «Мама всю ночь, бедная, не спала, думала, как ты там в городе жить будешь, она мало тебе еды с собой дала. Поэтому она с самого утра выдала мне список — что я должен тебе отвезти». В общем, теперь у меня в квартире стоит мешок картошки, 5-7 кг круп, пару пакетов с фруктами, еще больше закруток и полная морозилка мяса. © Палата № 6 / VK
- Покопался в телефоне у жены и нашел там сюрприз. Прежде чем вы меня осудите, скажу, что она была в курсе и много лет назад сама дала мне пароль. Так вот, открыл галерею и вижу папку, названную моим именем. Открываю — а там полно моих удачных фоток. А надо сказать, что в последнее время настроение у меня так себе, но вот в этот момент я чуть не расплакался от радости. © rooks-and-queens / Reddit
- Ехали поездом с супругой и дочкой 4 лет. В попутчики достался паренек лет 12 — он участвовал в каких-то соревнованиях среди детских домов по футболу и вся их команда была расселена по вагону. Им удалось завоевать призовое место и одним из подарков был крутой шоколадный медведь. И вот уже не помню, что, но что-то расстроило мою дочь и она плакала. И этот парень, глазом не моргнув, подарил моей дочери шоколадного мишку.
Ценен не сам медведь, хоть он был хорош, а то, какое у парня доброе сердце, и как он готов отдать свое, чтобы порадовать ребенка, которого не знает. © Maksim.Skills / Pikabu
- Помню, в начальной школе 1 сентября все родители купили детям по паре букетов, чтобы каждый подошел к любимому учителю и вручил ему цветы. Тут в разгар праздника я замечаю скромно стоящую позади детского психолога, у которой глаза буквально на мокром месте от обиды — ведь в ее руках ни одного букета, а другие педагоги едва удерживали по две-три штуки. Я подошла и вручила ей оставшийся. Никогда не забуду ее благодарную улыбку и слезы радости. © Подслушано / Ideer
- Встретился с бывшими однокурсниками, вчетвером зашли в одно кафе поесть и поговорить. И вот мы вдоволь наелись, насмеялись и пошли оплачивать еду. И продавщица (там именно продавщица) говорит: «Что-то давно вы, мальчики, не заходили». Мы замираем: «В смысле давно?». А ведь мы и правда последний раз были в этом кафе давно. Когда учились в универе. 12 лет назад. © glebklinov / Pikabu
- Работала вахтой в придорожном кафе в Забайкалье. На сотни километров вокруг степь да степь, ни одной деревеньки. В одно холодное утро вышел к кафешке щенок: грязный, худой, весь в клещах, на лапе ранка. Людей боялся, пришлось ловить. С девочками-официантками немного его подлечили, а через три дня моя смена закончилась, и я увезла его в город. В ветклинике на меня странно посмотрели и долго расспрашивали, где я его взяла, но ничего не сказали. Хотела искать ему дом, но мои родители неожиданно решили оставить щенка себе. А через пару месяцев сытой жизни костлявый комок собаки неожиданно приобрел очертания самого настоящего волка. Сейчас ему восемь лет, и он действительно вырос в мелкого степного волка (знакомые охотники подтвердили) — трусливого, осторожного, но очень преданного. Когда приезжаю в гости, бежит через весь двор меня облизывать, приносит мне недоеденное мясо и обижается, когда не беру. Определенно моя лучшая находка. © Подслушано / Ideer
- Я однажды вечером опоздал на последнюю электричку домой. Пришлось сидеть на станции всю ночь, чтобы первым поездом уехать с утра. Холодно не было, но в какой-то момент живот начал урчать от голода. Денег особо с собой не было — я был подростком, были какие-то копейки на карманные расходы. Телефона тоже не было. А рядом со станцией была пекарня. Работник туда пришел рано-рано утром, а вскоре так аппетитно запахло выпечкой! И вот сижу, никого не трогаю, вдруг хлопок по плечу. Оглядываюсь, а там этот пекарь стоит, протягивает мне бутерброд и кофе. Я вот даже кофе не люблю, но все равно выпил. Никогда не забуду эту простую доброту. © MrDillian / Reddit
- На работе есть один поставщик, который раз в неделю закупает 2-3 коробки продукции для себя (у нас пищевое производство). Ради интереса спросил, кому столько берет — оказалось, для матери. Та живет в деревне одна, переезжать категорически не хочет — «там родилась, жила, там и останусь», и все тут. Поначалу привозил поменьше, но заканчивались запасы уж слишком быстро. И приехал он раз к ней без предупреждения. Заходит в дом, а у нее там несколько соседок столуются. Увидели его, резко встали, поблагодарили мать за угощение и ушли. Ну а мать просит простить ее, старую: мол, к соседкам дети почти не приезжают, магазин в соседнем селе, там дорого, а пенсии маленькие. Она сама зовет их в гости и под разговоры угощает тем, что сын привозит. Ей, говорит, одной все равно много, не съест столько. Попросила не обижаться. «Ну как на нее мне обижаться?», говорит. Стал только чуть больше закупать — для их «разговоров». Ему, говорит, не в убыток. © Unknown author / Pikabu
- Каждую весну я покупаю много пар перчаток, пока они со скидкой, а потом закидываю пакет с ними в машину. И когда наступает зима и начинает холодать, а я вижу, что кто-то рядом со мной идет или едет на велосипеде без перчаток, всегда останавливаюсь, говорю: «Вы забыли перчатки!» и протягиваю им пару. Вот в этом году около 30 пар раздала. © calypsodweller / Reddit
- Один из пожилых учителей в школе неприятно пах, был без зубов, без характера, всегда в одном костюме, никогда не кричал и был крайне интеллигентным. Мы подшучивали над запахом и зубами, но не издевались над ним. Мы знали, что очень давно у него погибли жена и ребенок. А потом другие учителя рассказали, что он всю зарплату переводит в детский дом, а себе оставляет минимум. Они и сами случайно узнали. Такой вот тихий человек с большой душой. © Подслушано / Ideer
- Как-то вечером мы сидели в модном ресторане. Туда зашли отец с сыном и заняли свободный столик рядом с нами. Было видно, что в таких местах они не бывали и не знали, как все устроено. Они выглядели бедными, усталыми и говорили с акцентом — явно прибыли из другой страны. К ним подошел менеджер и попытался выяснить, что им нужно, а вскоре менеджера отозвал в сторонку мужчина и протянул ему свою банковскую карточку. Он тихонько сказал: «Пусть едят сколько душе угодно, принесите им еду и обслужите так, как вы бы обслуживали любого другого посетителя. За мой счет». Этот мужчина — мой муж, и нет, он не пытался произвести на меня впечатление — мы этой темы больше не касались. © Cindy Lawrence / Quora
Иногда приятно просто почитать добрые истории, порадоваться за других и, быть может, самую чуточку прослезиться от умиления. У нас есть еще не один ворох рассказов, после прочтения которых хочется верить в лучшее.
AdMe/Добро/14 добрых историй, от прочтения которых становится так хорошо, будто съел холодный арбуз в жаркий день
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