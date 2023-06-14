14 добрых историй, от прочтения которых становится так хорошо, будто съел холодный арбуз в жаркий день

Добро и любовь, как известно, спасут мир. Иногда хватает самой крошечной мелочи, чтобы сделать чей-то день лучше или вызвать у человека счастливую улыбку. Способов творить хорошие дела много: сделать близкому долгожданный подарок или перевести бабушку через дорогу — выбирайте тот, который по душе вам. А мы вот подготовили для вас подборку теплых историй от пользователей сети — это наше доброе дело на сегодня.