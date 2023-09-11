14 доказательств того, что добра в этом мире буквально выше крыши

Когда приходишь домой после общения с парочкой странных клиентов, а соседи за стенкой снова включили рэп на полную громкость, ни в какое добро уже не верится. Однако жизнь раз за разом доказывает нам, что мир полон обалденных людей. Да и что-то хорошее может приключиться буквально в любой момент.