14 доказательств того, что добра в этом мире буквально выше крыши
Когда приходишь домой после общения с парочкой странных клиентов, а соседи за стенкой снова включили рэп на полную громкость, ни в какое добро уже не верится. Однако жизнь раз за разом доказывает нам, что мир полон обалденных людей. Да и что-то хорошее может приключиться буквально в любой момент.
- Завели с парнем котенка. Он, как все мелкие, начал шалить. Покоцал дорогие туфли парня. И он вывез котенка на дачу, просто выбросил на участке! И вообще не считал, что сделал что-то гнусное. Я в ночи после работы поскакала на эту дачу, орала, рыдала. И тут вышел сосед. Я к нему всегда относилась немного высокомерно. Он неухоженный такой. Так этот человек оказался гораздо лучше, чем мой лощеный бывший, который носит дорогие костюмы и разговаривает без ошибок. Потому что котенка сосед подобрал, накормил, хотел себе оставить: «Ну как так, на улице, что ли, ребенка бросать?» У него, как оказалось, на участке домики сделаны для кошек бродячих, чтобы греться приходили. Дома живет штук семь, на крошечную зарплату умудряется всех кормить, да еще и стерилизовать. В выходные привезу ему два мешка корма, буду помогать. © Подслушано / Ideer
- Дело это было тогда, когда активно стали ставить домофоны. Попасть в подъезд было непросто. Как-то раз кто-то в нашем доме пустил в подъезд бездомного. Он обосновался в углу, сидел спокойно, перед каждым заходящим извинялся, говорил, что просто хочет переждать мороз. Это был январь, морозы стояли ниже −30 °C. Его никто не выгнал. Кто-то вынес ему старое раскладное кресло, еду, теплые вещи. Потом кто-то нашел ключ от дворницкой, пустили его туда. Принесли обогреватель, занесли туда кресло. В дворницкой был туалет и душ. Мужчина преобразился, побрился. И оказалось, что он на самом деле Николай Николаевич, бывший учитель труда, который переписал квартиру на своего пасынка, а тот выгнал его на следующий день. Он скитался, и, пока было тепло, было терпимо. Родных не осталось, дочь умерла много лет назад, жена — тоже. Все жильцы его жалели, подкармливали. У Николаича оказались золотые руки: он умел делать все, чинил, слесарил. Его стали приглашать сделать мелкий ремонт. Он сам добровольно чистил снег возле дома, помогал донести сумки, коляски, дежурил возле дома, когда было темно. Познакомился с медсестрой, которая взяла его к себе. Знаю даже, что они поженились, потом уехали в деревню. Перед отъездом он приходил к нам в дом, чтобы сказать спасибо за доброту, угощал нас конфетами, плакал. © Подслушано / Ideer
- В школе меня и мою сестру обижали, обзывали, так как мы одевались бедно, надевали ношеное, у мамы не было возможности купить новое. Но мы благодарны учительнице! Когда мы должны были участвовать в конкурсе, и одноклассники стали подкалывать, она сказала: «Вы зря смеетесь. Они читают больше вас, вместе взятых». Сейчас мы обе замужем, уехали из провинции, живем в двух разных крупных мегаполисах страны, а слова учительницы помним и благодарим ее до сих пор! © Подслушано / Ideer
- Со мной случился кошмар. Живу в деревне, пошла выкидывать мусор, вижу, посреди поля стоит детская коляска, на улице ливень. На ватных ногах шла к этой коляске. Трясущимися руками сняла с коляски дождевик, внутри оказался малыш. Ледяного прижала к себе и сайгаком полетела домой, вызвала полицию и скорую. Родителей малыша найти еще не могут, а меня трясет до сих пор. Восприняла это событие как знак и езжу в больницу к малышу. © Подслушано / Ideer
- Сидела в больнице, очередь неимоверная. Гул стоит на всю больницу. Где-то дети плачут, где-то кричат, где-то орут их родители. И тут дедушка, сидящий со мной, выдал: «А ну утихомирьтесь, маленькие вредоты!» — и раздал всем детям по конфетке. Милота. © Подслушано / Ideer
- Отводила собаку в ветеринарную клинику. Пока ждала в кабинете, услышала, как врач в коридоре говорит: «Но он больной, а лечение будет дорого стоить. Вы точно будете платить?» А в ответ ему: «Будем, надо». Выходя, увидела пять подростков-парней с пакетом в руках. Пакет пищал, но не дергался. Я с вопросом посмотрела на ребят, а они: «Там котенок плешивый и израненный». Похоже, они, чтобы не заразиться, положили его в пакет. Спасли чью-то жизнь. © Подслушано / Ideer
- Оживленная шестиполосная дорога, светофор для пешеходов всего на 20 секунд. Подхожу к нему, вижу — стоит бабуля с тростью. Обратилась ко мне, говорит, мол, уже много зеленых сигналов пропустила, попросила помочь перейти. Я про такие ситуации читала только в старых книгах, не думала, что когда-то столкнусь, но согласилась помочь. Бабуля и вправду еле передвигала ногами, 15 минут мы переходили только одну сторону. На работе спросили про причину опоздания, я соврала, что проспала, так как правда звучала как тупая отмазка. А начальник мне выписал премию. Сказал, что проезжал мимо, а на соседней стороне я плетусь с бабулькой со скоростью один сантиметр в минуту. © Подслушано / Ideer
- Лет двадцать назад попала под сильный ливень. Под навесом автобусной остановки места не осталось, и я уже совсем промокла. Вдруг почувствовала, что больше не капает за шиворот, и подняла глаза. Надо мной был большой черный зонт, немолодой мужчина просто подошел и закрыл меня от дождя. Так мы и стояли еще минут 10 в ожидании. Прошло много лет, но я до сих пор помню лицо этого человека. © Подслушано / Ideer
- Зимой было, в жуткий мороз. Машина не завелась, такси невозможно было вызвать, потащилась на остановку. Везти ребенка в сад на другой конец города, на работу опаздываю. Да и околели просто оба, так как автобуса все не было и не было. Тут подъезжает машина, довольно дорогая, за рулем мадам, по виду такая бизнес-леди. Предложила подвезти. По пути я очень ее благодарила, объяснила и про машину, и про такси. Доехали до сада. Я предложила деньги, она наотрез отказалась. Когда вышла — она еще стояла, посигналила, позвала меня и отвезла на работу. Денег так и не взяла, как я ни настаивала. Прошло уже почти 10 лет, до сих пор помню ее помощь. © Евгения Жукова
- Было мне 20 лет, работала гидом в музее. Меня послали привезти рекламные проспекты. Божечки! Какая тяжелая оказалась пачка. В автобусе народу тьма, мне выходить надо, а пробиться к выходу не могу, хоть плачь — сплошная стена людей. И около меня мужчина стал пробираться вперед, расталкивая всех. Я со своей кипой за ним. Он выскочил, кивнул мне и резко ринулся назад в автобус. Только тут я поняла, что он расчищал мне дорогу. © Deleted User / ADME
- Папа тут недавно рассказал, как несколько лет назад купил билет на поезд и ему очень понравилось участие и вежливость кассирши. До посадки оставалось часа два, папа бродил по вокзалу и увидел баннер о предложении делиться впечатлениями от сервиса. Он подошел к стойке администрации, представился, указал на баннер и сказал, что хотел бы выразить благодарность девушке за кассой, назвал ее имя (прочитал на бейдже девушки). Парень за стойкой обалдел, попросил подождать и при отце позвонил вышестоящему. Уже ему в трубку отец повторил свои данные и просьбу. Вышестоящий на том конце тоже обалдел, попросил подождать, а потом связал папу уже со своим вышестоящим. В общем, так отец раз пять повторил одно и то же. Почти все два часа с этой толпой разговаривал, его раз 10 спрашивали, имеет ли он хоть какое-то отношение к этой девушке за кассой и почему это вдруг решил ее поблагодарить. В итоге разговор был окончен, папа сел на поезд и уехал. А через полтора месяца он, уже будучи на другом конце страны, получил толстенное письмо. В общем, компания провела целое расследование, выяснив, что отец действительно не знает ничего о той девушке (кроме того, что она прекрасно выполнила свою работу), никаких иных связей у них нет, и в тот день папа видел ее впервые. Также в письме сообщили, что той самой девушке выписали премию в размере половины ее оклада и выдали грамоту за отличную работу. Вот на что папа потратил время ожидания своего поезда. © blutzexfire / Twitter
- Я всегда старался подвозить, если по пути. Зарабатываю плюсик к карме. Случай был, ехали с другом из города в деревню. Вижу — мужик голосует. Ночь, зима, вьюга. Думаю, помогу мужику, тем более, что трасса там в одну сторону. Все равно по пути. Сел он, и сходу говорит, мол, ребят, извиняйте, денег нет, заплатить не могу. Но, говорит, я вам за это на флейте сыграю. И сыграл. Красиво так сыграл. Это самая необычная оплата за проезд у меня была. © grishmin / Pikabu
- 16-17 лет назад работал обычным монтажником интернета. Пришел на заявку к одинокой женщине. Ну там подвинул пару столов, еще какую-то мебель, был вежлив, как всегда, сделал свое дело и был таков. Возвращаюсь вечером в офис, а там мне все с порога: «Ты что сделал, весь офис на ушах стоит!» Я вообще в непонятках, иду к руководству, а там сходу: «Ну ты и задал всем нам жару. Позвонила эта абонентка со словами благодарности за проделанную тобой работу, а тут никто не знает, что с этим делать. Нет таких инструкций!» В итоге я, конечно, получил слова благодарности от моего руководителя. © Vitaro / Pikabu
- Мы однажды в маршрутке забыли сумочку дочки, вышли на своей остановке и даже не спохватились. Идем, болтаем и вижу, как женщина со следующей остановки бежит и машет нам этой сумочкой. Вышла специально, чтобы нас догнать и отдать ребенку сумку! А там из ценного-то пара монет только. А вы говорите «выдумки». © Юлия Козлова
А вот еще доказательства того, что добро всегда побеждает. Кто бы там что ни думал.
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