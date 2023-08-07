14 душевных историй, которые согревают сердца лучше жаркого летнего солнца
Согласитесь, становится очень радостно, когда узнаешь о людях, которые совершают добрые поступки просто так. Например, кто-то предложил помощь незнакомцу или проявил интерес к тому, чем живет другой человек. Вот и герои наших историй доказывают, что творить добро совсем не сложно: иногда для этого нужна лишь щепотка внимания.
- Ехали с мужем на машине. Остановились у светофора, а на остановке в 15 метрах от нас стоял мальчик лет 14-15. Скромный такой, лицо серьезное и напряженное, в руке букет хризантем. За долю секунды в моей голове промелькнули воспоминания о первой любви, первом свидании. Так стало тепло на душе... Мы встретились с мальчиком глазами, и я показала ему пальцами «класс», он улыбнулся. Пусть у него все будет хорошо! © Подслушано / Ideer
- Увидела в ТЦ, как девушка спорила с мамой. Она кричала: «Нет, я хочу! Если я сказала, то мы купим». Меня злость взяла. Эта пигалица 20-летняя вымогала у мамы покупку не по карману. Я хотела вмешаться, но ответ матери сбил мой настрой. Она сказала: «Доченька, давай лучше что-то тебе купим? Это дорого, а у меня все есть. Не трать на меня свои деньги». И до меня дошло. Дочь хочет порадовать маму, а та сопротивляется, хоть вещи ей и нравятся. Злость сразу прошла, и я поняла, что чуть не поставила сама себя в неловкое положение. Девушка уговорила-таки маму, и из магазина они вышли с тремя пакетами, обе довольные. Очень радостно, что есть такие благодарные дети. © Палата № 6 / VK
- Однажды в детстве гуляла с друзьями. Захотелось пить, и я зашла в магазин купить сок. Еле наскребла мелочь: я была еще мелкой, и мама особо денег не давала. И тут на кассе, когда уже собиралась расплачиваться, монеты выпали у меня из рук и разлетелись по полу. Нашла я в итоге далеко не всю мелочь, и платить было почти нечем. Каково же было мое удивление, когда продавщица сказала: «Ладно уже, бери и беги к друзьям», — и отдала мне сок бесплатно.
- Я работал один в магазине тихим будним вечером, когда вошла пожилая пара. Они были дружелюбны, и мы немного поговорили. Спустя некоторое время они спросили, не хочу ли я кофе, который продавали на другой стороне улицы. Меня поразило, что двое незнакомцев предложили купить мне кофе и принести его. Я вежливо отказался, но добавил, что это очень любезно. Они сказали мне, что часто делают это для сотрудников магазина, когда могут. © -PinkFreud- / Reddit
- Я цинично относился к людям. Пока не встретил одну девушку. Друзья поставили ее перед выбором: либо она не должна больше общаться со мной, либо они будут к ней плохо относиться. И девушка встала на мою сторону. © Electrical-Mobile-28 / Reddit
- Как-то летом работала ростовой куклой в парке. Мы должны были помогать ведущим вечернего шоу, а потом просто бегать по парку и фотографироваться с посетителями, если попросят. Как мне это нравилось, хоть и было жутко душно! Костюм у меня был шикарный — пушистая белая зайка в розовой юбочке и с бантом на ухе. Дети такие благодарные! Им по-мультяшному что-нибудь скажешь, лапой помашешь, и они уже смеются. В конце августа нас распустили, а в начале сентября я гуляла с однокурсницами в том же парке и увидела маленькую девочку с мамой. Я их помню, они часто приходили летом, а теперь девочка плакала. Мама уговаривала ее не плакать, говорила, что, мол, зайка больше здесь не гуляет, ей холодно. Я не выдержала, раскинула руки, как для обнимашек, и закричала ей мультяшным голосом: «Я тебя люблю!» И она меня узнала! Смотрит, ротик раскрыла от удивления, а я руки к голове приложила, как ушки, прыгаю и кричу: «Я превратилась в девочку! Я теперь как ты!» Боже, как она обрадовалась! © Подслушано / Ideer
- Лечу бесплодие и часто посещаю больницу. Однажды я встретила там одну женщину: она пришла, чтобы подтвердить беременность своей невестки. Мы поговорили, она узнала о моей проблеме. Через 9 месяцев я встретила эту женщину в супермаркете. Она узнала меня, назвала по имени и сказала: «Только вчера думала о тебе, не забеременела ли ты». Ее невестка родила за неделю до этого, и моя знакомая хотела даже расспросить обо мне в приемной больницы. Меня очень обрадовало, что человек, чьего имени я даже не помнила, волновалась за меня и хотела знать, как у меня дела. © Unknown author / Quora
- Однажды я опоздал на автобус буквально на две секунды. Проезжавшая мимо женщина увидела и предложила догнать. На другой остановке она преградила дорогу автобусу, чтобы у меня было время пересесть. © guybehindawall / Reddit
- Ехала в другой город. Ехать недолго, четыре часа, но почему-то стало по дороге плохо, тошнило, пришлось часто останавливать автобус. Было ужасно стыдно перед всеми. Но никто не цыкнул, не посмотрел косо, предлагали минералку и влажные салфетки! © Подслушано / Ideer
- Мама как-то заметила у папы красную помаду на воротнике. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Мол, изменяет, еще и так нагло. Тревога сменилась умилением, когда он признался, что пошел на курсы макияжа. Поначалу, правда, мама еще больше разозлилась. Но папа быстро показал, что не врет, накрасил меня так хорошо! Моим бы подругам у него поучиться стоило! Папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй всего 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все». © Палата № 6 / VK
- У нас с мужем есть традиция: после каждого Нового года мы смотрим все части «Гарри Поттера» вдвоем, а после рождения дочки — втроем. Как-то перед Новым Годом у нас сломался монитор и, как понимаете, традиция была бы нарушена. Но по телевизору показывали-таки наши традиционные фильмы. Вот счастье же нам привалило, если бы не одно «но»... Решила свекровь нас порадовать своим приездом как раз в дни трансляции. А проживает она, когда приезжает, как раз в комнате с этим островком надежды — телевизором. Фильмы эти она не любит. Я как человек прямой сразу написала ей, что в такие-то дни практически все вечера мы будем проводить за просмотром столь ею нелюбимого фильма. На следующий день свекровь позвонила мужу и сказала, что приедет позже, чтобы мы могли спокойно продолжить традицию. Спасибо тебе, мама! © Палата № 6 / VK
- Однажды классе в 7 потеряла в раздевалке новенький супермодный шарф. Так мой одноклассник вызвался помочь мне найти шарфик. Рыскал вместе со мной по всей раздевалке часа 2. И мы нашли в итоге! Этот поступок тогда меня очень тронул.
- Пересматривать любимый мультик детства во взрослом возрасте — это такое наслаждение! Моим любимым мультиком была «Коралина в Стране Кошмаров», в период с 12 до 15 лет я его раз 6 смотрела. Прошло почти 7 лет с того момента, как я смотрела его в последний раз, и я поняла, что время пришло. Компанию мне составил мой парень, мы запаслись попкорном и мороженым. Я рада, что мультик не разочаровал, потому что бывает, что пересматриваешь после многих лет и понимаешь, что какая-то фигня. А «Коралина...» и сегодня заходит. Очень мило, что на следующий день после просмотра парень подарил мне книгу, которая является первоисточником мультфильма. Помню, я мечтала о такой лет в 14, но она была слишком дорогой. © Палата № 6 / VK
- Муж после второго нашего свидания повел знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Будущая свекровь была не особо рада встрече. Бросила взгляд, фыркнула, xмыкнула, закрыто себя вела. Но как загорелись ее глаза, когда я призналась: «Я просто обожаю выращивать малину. У меня дома целый огород». После этого мы с мамой мужа полчаса обсуждали огород, смотрели на ее цветы и обсуждали поимку кротов. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Палата № 6 / VK
От добрых дел всегда становится безумно тепло на душе. Причем и у тех, кому помогают, и у тех, кто совершает такие поступки.
Поделиться этой статьёй