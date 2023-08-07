14 душевных историй, которые согревают сердца лучше жаркого летнего солнца

Согласитесь, становится очень радостно, когда узнаешь о людях, которые совершают добрые поступки просто так. Например, кто-то предложил помощь незнакомцу или проявил интерес к тому, чем живет другой человек. Вот и герои наших историй доказывают, что творить добро совсем не сложно: иногда для этого нужна лишь щепотка внимания.