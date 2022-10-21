14 хитростей от людей, которые знают, как справиться даже с самыми непоседливыми детьми

Порой убедить детей в чем-то с помощью здравых взрослых доводов не так-то просто. Зачастую в таких ситуациях, конечно, можно и просто заставить ребенка сделать что-то через не хочу. Однако опытные родители знают, что гораздо эффективнее все же применить какую-нибудь простейшую психологическую уловку, которая не только поможет избежать криков и слез, но и в некоторых случаях даже превратит все в одну большую увлекательную игру.