14 добрых историй, которые можно перечитывать каждый раз, когда на душе кошки скребут

Для того, чтобы делать добрые дела и помогать людям, необязательно быть баснословным богачом. Иногда достаточно буквально протянуть руку, чтобы помочь человеку подняться, вызвать врача или просто поддержать добрым словом. И еще важно не стесняться рассказывать о том, как вы кому-то помогли, ведь это может стать для кого-то хорошим примером.