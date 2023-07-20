14 добрых историй, которые можно перечитывать каждый раз, когда на душе кошки скребут
Для того, чтобы делать добрые дела и помогать людям, необязательно быть баснословным богачом. Иногда достаточно буквально протянуть руку, чтобы помочь человеку подняться, вызвать врача или просто поддержать добрым словом. И еще важно не стесняться рассказывать о том, как вы кому-то помогли, ведь это может стать для кого-то хорошим примером.
- Дело было лет 15 лет назад. Я шла на работу и заметила, что следом идет какой-то парень. В какой-то момент он начал ко мне приставать. Внезапно ко мне подбежал пожилой мужчина: «Света, ты так быстро ходишь! Не забывай, что твой отец уже немолод, еле угнался!» Конечно, это был не мой папа, и меня зовут не Света. Этот мужчина заметил, что за мной увязался непонятный тип, и решил помочь. Он проводил меня до работы и пожелал хорошего дня. Я навсегда запомнила этого человека. © persephonenyc / Reddit
- Вечером шла с работы, начался дождь. Вижу, в кустах лежит дед. Весь грязный, в земле. Решила проверить, что с ним. Он рассказал, что шел домой, упал, а костыль улетел в другую сторону. Я помогла ему подняться, проводила домой. Дед оказался мастером резьбы по дереву — ему 80 лет, а еще работает. Кое-как дошли, его дома жена после операции ждет, вся на нервах. Первые впечатления о дедушке были не самые приятные, и люди шли мимо. А он лежал без помощи. © Подслушано / Ideer
- Я столкнулась с настоящим чудом. Поверила, что действительно есть люди с большой буквы. Как-то я написала, что отчисляюсь из-за нехватки денег на учебу. Моя группа и куратор об этом узнали и объявили сбор, чтобы собрать нужную мне сумму. Предложили работу и всю необходимую помощь. До сих пор не могу поверить. Думаю об этом — аж слезы наворачиваются. Я на всю жизнь им должна. © Подслушано / Ideer
- Когда я был ребенком, моя семья жила бедно, мы часто ходили в комиссионные магазины. Мне нравилось, что можно купить 10 книг за бесценок. Как-то раз одна бабуля увидела, что я сижу в магазине с грудой книг, и спросила, люблю ли я читать. Я ответил, что да, и показал ей несколько книг, которые мне понравились. Она улыбнулась, а затем вытащила из сумочки деньги, протянула их мне и сказала: «Пообещай, что будешь читать и дальше». Она улыбнулась и ушла, а я вернулся, чтобы взять еще 10 книг. Для нее это был простой акт доброты, а я с тех пор стал очень много читать. Это было лет 20 лет назад, но я до сих пор вспоминаю тот случай, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
- Обедая на фудкорте гипермаркета, увидела молодого парня. Прилично одет, опрятен. Но, испытывая неловкость, озираясь и прячась возле стойки с грязными подносами, ел остатки чужой еды. Кусочки хлеба, остатки салата и то, что осталось на косточке от куриного окорочка. Зрелище было печальное. Но он не клянчил деньги, а хотел поесть. В чем-то он перешагнул через себя, а в чем-то не смог. Я дала ему ₽ 1 тыс. Он сначала не понял, потом удивился, потом стал отказываться, потом взял и заплакал. Надеюсь, у него сейчас все хорошо. © AMKJewels / Pikabu
- 37 лет назад в роддоме провинциального городка появилась на свет семимесячная малышка весом 1,25 кг. «Мать» сбежала той же ночью. Месяц на выживание: изредка медперсонал успокаивал кроху, кормил через трубочку. А как-то вечером к боксу с комочком подошла женщина, которая решила биться за жизнь этого ребенка до конца. Так началась моя новая жизнь — у меня появилась семья. Горжусь героическим поступком своей мамы.
© Подслушано / Ideer
- Вчера мне стало плохо в одном заведении, я упала в обморок. Я была трезвая и вменяемая. Было очень душно, я пошла в уборную и вот я уже лежу на полу. Последнее, что помню, — это то, как думаю: «Что-то мне нехорошо». Потом кто-то добрый меня поднимает, ведет умываться, брызгает холодной водой. И параллельно отбивается от охраны, которая хочет выгнать меня на улицу. Этот чудесный человек пробыл со мной, пока мое состояние не стало вменяемым и я не смогла отвечать на вопросы. Он так и не дал вывести меня на улицу и бросить там. © Аноним / Pikabu
- Я сильно подвернула ногу, пришлось идти в больницу. Сижу с друзьями, жду очереди на рентген. И тут замечаю дедушку в коляске. У него вся голова намазана зеленкой, сверху — повязка из бинтов. Он сидит и грустно смотрит в окно. Никто к нему не подходит. Я спрашиваю друзей, мол, это нормально? Они мне: «Да пофигу. Какое тебе дело?» Я, еле-еле волоча ногами, подхожу и спрашиваю, все ли в порядке. Дедушка говорит, что ему надо в туалет. Поднимаю там всех на уши. Медбрат сопровождает дедушку и привозит его назад. Я без очереди лезу к врачу и спрашиваю: «А кто дедушку забирает и почему он еще в коридоре?» Врач отмахивается. Медсестра говорит, что он будет тут до утра ждать, пока скорая не сможет домой отвезти. Короче, я узнала его адрес, забила на то, что у меня с ногой проблема, и вызвала такси. Когда приехало авто, я попросила медбрата помочь пересадить дедушку из кресла в машину. © Подcлушано / Ideer
- Моим родителям ничего не упало с неба. Ни богатой родни, ни квартиры от тетушки. Отец работал шофером, дома месяцами не бывал, деньги маме передавал через других водителей. Но их не хватало: трое детей, жили в нужде. Но вдруг моему отцу начальник просто дал в долг сумму, на которую мои родители смогли купить свое первое жилье. Папа отдавал с зарплаты, рассчитывался несколько лет. И даже когда он ушел на другую работу, его бывший начальник не требовал вернуть сразу весь остаток долга. Так и отдавали потихоньку. А когда расплатились полностью, родители продали то жилье и уже с добавлением ипотеки купили себе хороший дом. © Happyme88 / Pikabu
- У мальчика, который учится в одной школе с нашим сыном, украли велосипед. Мы с мужем решили анонимно оставить в их почтовом ящике конверт с деньгами. Сопроводили его запиской, что это, мол, на новый велосипед и надежный замок . Потом мы увидели в соцсетях пост с благодарностью от них. Было очень приятно — даже несмотря на то, что мы решили не афишировать свою помощь. © Csquared211 / Reddit
- Когда мне было лет 6, меня впервые отправили в детский лагерь. В первые ночи была сильная гроза. С учетом того, что корпуса были деревянные, казалось, что это происходит прямо у меня в комнате. Я тогда настолько испугался, что начал реветь, хотя до этого никогда не боялся грома. Наши вожатые куда-то ушли, корпус был пустой. Была уже глубокая ночь, а я никак не мог успокоиться. В какой-то момент к нам заглянули две девочки, которые работали на кухне. Одна из них услышала, что я плачу, зашла, села рядом со мной и начала меня успокаивать. Вторая девочка пыталась ее увести, так как они куда-то спешили. Первая не поддалась на уговоры и сидела рядом, пока я не уснул. К сожалению, я тогда был слишком мал и не сказал спасибо, да и не запомнил ее. Сейчас мне почти 30, грома давно не боюсь, но благодарность к ней до сих пор со мной. © artist.to / Pikabu
- 5 лет назад, будучи беременной, я вступила в группу будущих мамочек. Мы все друг с другом хорошо общались. И вот однажды моя дочка заболела. У нее диагностировали сахарный диабет первого типа. Узнав об этом, участницы той группы собрали деньги и купили нам 2 датчика непрерывного мониторинга глюкозы, сканер и игрушечную кухню в полный рост. Было приятно до слез. © Подслушано / Ideer
- Было мне 6-7 лет, меня положили в больницу для удаления аденоидов. В палате было еще несколько человек, в том числе мать с сыном примерно моего возраста. Я был ребенком домашним и не привык к такому одиночеству. В ночь перед операцией долго не мог заснуть из-за переживаний. Я не ревел, но слезы лились, и я тихонько хныкал в подушку. И вдруг та женщина подошла, присела на край моей кровати и начала гладить меня по голове. Говорила, что не сможет все время быть рядом, но всячески приободряла. Обещала, что родители обязательно придут, что после операции мне будет лучше. Чувствуя такое тепло от незнакомой мне женщины, я смог заснуть. Операция была пыткой, но я до сих пор благодарен той женщине. © MrPelmewka / Pikabu
- Я возвращалась с обеда и увидела, что на мою машину облокотился незнакомец. Не успела я спросить, в чем дело, как услышала слабое бормотание: «Помогите, пожалуйста». Он был аж серый, весь в поту и едва стоял на ногах. Я уже сталкивалась с таким раньше и поняла, что у мужчины сердечный приступ. Быстро усадила его в авто, включила аварийку и поехала в неотложку. Думала, что не успею его довезти, но чудом успела. Вбежала и как заору: «У парня в моей машине сердечный приступ!» Врачи в считанные секунды доставили его в кардиологию. До сих пор вспоминаю этого мужчину. Надеюсь, у него все хорошо. © Wendi-Brow / Quora
Добро всегда возвращается. И его может стать только больше, если каждый из нас не будет стесняться рассказывать о своих или чужих добрых делах.
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