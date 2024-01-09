14 незнакомцев выдали такое, что на всю жизнь в душу запали

Не только великие писатели или ученые — неиссякаемый источник крутых цитат. Иногда самые обычные люди вокруг нас способны такое сказать, что сделают день или вообще запомнятся на всю жизнь. Пользователи сети рассказали как раз о таких незнакомцах. А мы бережно собрали эти истории для вас.