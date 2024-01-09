14 незнакомцев выдали такое, что на всю жизнь в душу запали
Не только великие писатели или ученые — неиссякаемый источник крутых цитат. Иногда самые обычные люди вокруг нас способны такое сказать, что сделают день или вообще запомнятся на всю жизнь. Пользователи сети рассказали как раз о таких незнакомцах. А мы бережно собрали эти истории для вас.
Кстати, родственники тоже порой могут изречь что-нибудь эдакое, что надолго засядет в голове. Истории об этом — в конце статьи.
- Однажды были с другом в парке. Вдруг к нам подошел ребенок лет десяти и стал засыпать нас разными научными фактами. Потом он попросил нас позадавать ему вопросы. Мы спросили про число Пи, про теорему Пифагора и так далее. Паренек ответил и через пару минут уже собирался уходить. Я спросил его: «А есть что-нибудь, чего ты не знаешь?» Мальчик сказал: «История, литература и как заводить друзей», — и ушел. © will-with-3-ls / Reddit
- Ехал со своей девушкой в поезде. Напротив сидели два парня постарше нас. Один заявил: «Вы милая пара. Вам надо 10 детей завести». Затем покумекал и сказал: «Нет, 100 детей!» Я смеялся всю дорогу, а поездка была 25 минут. © yamfaz600 / Reddit
- Меня в детстве бабушка учила, что нельзя срывать листья c деревьев или кусты трогать, потому что растениям тоже больно. Вот я и говорю то же самое дочке. Шли мы в августе по улице, заглянули в парк, а там садовник как раз кусты ровнял огромными ножницами. Дочь к нему подбежала и стала кричать: «Дядя, что вы делаете? Им же больно!» Я разволновалась, но мужчина спокойным тоном объяснился: «А я парикмахер. Делаю все растения красивыми. Не дергаю их, а всего лишь стригу. Ты же тоже стрижешься, да? Это не больно, а вот когда дергают за волосы, то неприятно, согласись. Так же и с растениями». Какой мудрый мужчина попался, я не могла поверить в то, что услышала! © Мамдаринка / VK
- Когда моя дочь была маленькой, она задавала миллион вопросов в минуту. Я отвечал на все — в меру своих познаний, конечно. Однажды какая-то пожилая женщина наблюдала за нами, а потом подошла и сказала: «Ей очень повезло, что у нее такой терпеливый папа». До сих пор вспоминаю этот случай и стараюсь и дальше общаться так со своими детьми, хоть они и стали старше. © throwa1w2ay / Reddit
- Однажды в спортзале ко мне подошел мужчина средних лет с дочкой. Он сказал, что у меня потрясающие мышцы спины и что он хотел бы нанять меня личным тренером для своей дочери. © algaliarepted / Reddit
- Ехала в такси, и мы застряли в пробке, которая обещала быть долгой. Просидели молча минут 20, а потом таксист спросил: «Вам Стивен Кинг нравится?» Я утвердительно кивнула. И следующий час мы провели, похрустывая чипсами и слушая аудиокнигу «Побег из Шоушенка». А в конце поездки таксист сказал, что она была бесплатной. Мол, так приятно встретить еще одного фаната короля ужасов. © СИТУАЦИЯ / VK
- Мне нужно было забрать заказ. А я голову помыть не успела, на лбу алел прыщ, еще и пятно на светлую кофту посадила. Пришла такой красоткой в магазин. А продавец, как назло, симпатичный мужчина. Так он, выдав заказ, посмотрел на меня с лукавой улыбкой и сказал: «От вас очень вкусно пахнет». Нет, я, конечно, понимала, что вряд ли он сделает замечание насчет моего внешнего вида. Но и на комплимент точно не рассчитывала. Обалдевшая, я еле вспомнила, что надо сказать «спасибо». Настроение, к слову, сразу взлетело до небес.
- Была в маршрутке очень странная сцена. Бабушке молодой парень предложил сесть, она вежливо отказалась. Парень не сдался: «Да садитесь, чего вы, тяжело же стоять». И тут бабушка эта на него посмотрела внимательно и как выдала: «Во всей сложности и многогранности Вселенной со всеми ее измерениями, видимыми и невидимыми, которых теория струн предполагает от 10-ти и вплоть до 26-ти, такая мелочь, как мое пребывание в сидячем или стоячем положении во время поездки на маршрутке, никоим образом не стоит двух минут, которые мы потратили на выяснение этого вопроса». И спокойненько обернулась к окну и продолжила стоять. © Палата № 6 / VK
- Я выходила из продуктового магазина, и кто-то на другом конце парковки во всю мощь завел двигатель и газанул со стоянки. Женщина, проходившая мимо меня, невероятно саркастическим тоном сказала: «О да, я впечатлена!» © Sochitelya / Reddit
- До декрета работала семейным психологом. Пришла ко мне однажды семейная пара. В браке 9 лет, и вот почувствовали, что отношения разваливаются. Частые ссоры, обиды. Пришли и сразу записались на курс, на месяц. Доверились сразу, потому что помогла когда-то их друзьям. Первый сеанс, мы начали беседу. Обычно супруги в первую очередь начинают высказывать друг другу претензии. Так и было. «Почему ты постоянно меня контролируешь? Какая тебе разница, в какой куртке я ушла и надела ли перчатки? Куда я пошла и с кем я нахожусь? Меня раздражают постоянные звонки от тебя!» — начала было жена. «Потому что я тебя люблю, глупая! И переживаю вообще-то!» — проорал в ответ муж. «Я тоже тебя люблю. Спасибо вам, доктор». Больше я их не видела. © Мамдаринка / VK
- Первая неделя моего обучения в колледже. Я сидел в классе, где никого не знал. Примерно через 20 минут дверь открыл какой-то парень и громко зашел. Моей преподавательнице не нравилось, когда ее перебивали, поэтому она позвала его и спросила, почему он так поздно. На что он ответил без запинки: «Волшебник никогда не опаздывает. И не приходит рано. Он появляется тогда, когда хочет», — и сел. © mosef1997 / Reddit
- Заходит в автобус бабуська и протягивает деньги водителю. Тот спрашивает: «У вас, наверное, пенсионный?» На что та отвечает: «Какой пенсионный? Мне всего-то 87 лет, рано еще». © СИТУАЦИЯ / VK
- Работала как-то продавщицей в магазине сувениров. Приходит ко мне бабуля, такая забавная, хочет выбрать что-то с морем, в память о нашем городе. Магниты не желает брать, зато приглянулись ей чашки с якорями и морским узором. Я объясняю ей, что это последние, с браком. Говорю: «Там все хорошо, только краска слезла немножечко». Она улыбается и отвечает мне: «Ой, а я подруге беру! Я на эти чашки 10 минут смотрела и не видела ничего. А у нее зрение ужасное, еще хуже, чем у меня. Она этот брак и не заметит никогда в жизни!» © Палата № 6 / VK
- Работаю в больнице. Как-то был очень сложный день. Решила вызвать такси, чтобы поехать домой. В машине не сдержалась, расплакалась. Все просто навалилось на меня. Проблемы и в личной жизни, и на работе... Весь стресс и усталость просто вылились из меня. Так и подъехали к дому. И тут таксист повернулся ко мне и изрек: «Девушка, все будет хорошо, не плачьте, я понимаю вас. Моя жена тоже работает в больнице. Деньги за поездку не возьму». Это было для меня неожиданностью. Поблагодарила его. Все-таки есть еще на свете добрые люди. Это вселяет надежду. © Откровенно говоря / VK
Бонус: родственники, которые сказанули так сказанули
- Работала вчера на кухне, месила тесто, хотела сделать пирожки. Рядом сидел муж, под руку мне болтал. Вдруг забежал наш сын, начал наблюдать за нами, а потом спросил у отца: «Пап, а почему ты выбрал именно маму?» Муж не упустил момент «съязвить», поэтому с улыбкой до ушей ответил: «А я сам не знаю, сынок». Вышла на свою голову за клоуна замуж, теперь каждый день цирк! © Мамдаринка / VK
- У меня приятельница есть, в 20 лет уже штамп в паспорт поставила. Моя мама, когда узнала об этом, закатила глаза и сказала: «Ну вот зачем вам, девчонкам, это надо? Еще успеете наготовить борщей и намыть кастрюль. Не совершайте ошибок ваших мам».
- В Новый год, как всегда, затеяли генеральную уборку, наготовили кучу всего, что аж стол ломился. Устали так, что уже и праздновать не хотелось. Сидели за столом в унылом молчании. Вдруг мой папа нарушил тишину: «М-да, надо было праздновать не дома. Сейчас бы сидели где-нибудь в загородном отеле или ресторане, счастливые и полные сил, и нас бы официанты обслуживали». И не поспоришь.
Надеемся, чаще всего новогодние праздники оставляют приятные воспоминания. С некоторыми людьми в этот период и вовсе приключаются такие истории, что впору поверить в волшебство.
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