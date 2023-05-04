14 реальных историй знакомств, по которым впору мыльные оперы снимать

Кажется, что романтичные встречи случаются только в романах да мелодрамах, а в жизни все прозаично. На самом деле и в реальности есть место сказке. Пользователи сети и авторы нашей редакции поделились своими волшебными историями знакомств, которые положили начало долгим и счастливым любовным отношениям.

В конце статьи вас ждет умилительная история о том, как можно найти друга даже на другом конце планеты.

Бонус: не только любовные истории начинаются красиво

Потенциальные вторые половинки могут проходить мимо нас десятки раз день за днем и год за годом, прежде чем мы наконец-то поймем: это судьба. А некоторым везет, и они с первого же взгляда распознают «своего» человека. Каким бы ни было судьбоносное знакомство, потом о нем всегда складывается очень трогательный рассказ.