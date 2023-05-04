14 реальных историй знакомств, по которым впору мыльные оперы снимать
Кажется, что романтичные встречи случаются только в романах да мелодрамах, а в жизни все прозаично. На самом деле и в реальности есть место сказке. Пользователи сети и авторы нашей редакции поделились своими волшебными историями знакомств, которые положили начало долгим и счастливым любовным отношениям.
В конце статьи вас ждет умилительная история о том, как можно найти друга даже на другом конце планеты.
- Я впервые встретилась со своим мужем, когда он приехал в мою страну всего на 8 часов. Мы познакомились в приложении для знакомств, влюбились, общаясь по скайпу, и в итоге поженились. Хотя жили в 6 000 км друг от друга! Мы бы никогда не встретились в любое другое историческое время, даже еще лет 10 назад. Я чувствую себя невероятно счастливой. © ihatesarcasmtoo / Reddit
- Моя бабушка в юности работала на рынке. Зашел к ней однажды продавец из соседнего отдела. Молча поглазел да и ушел. В следующие пару дней то же. А бабуле палец в рот не клади. Не выдержала она, в общем. Заявилась к нему и как выпалила: мол, вы уже мужчина солидных лет и мне скоро 30, чего тянем время. Стали встречаться в итоге, потом поженились и жили вместе душа в душу. Жаль, дед рано из жизни ушел. Бабушка еще могла кавалера найти, но так ни за кого замуж и не пошла: всю жизнь память о супруге берегла.
- Мы с лучшим другом, будучи студентами, поспорили: кто из нас первый заключит брак, тот будет должен килограмм пломбира. Приятель был тогда в долгих отношениях с потрясающей девушкой, но они разбежались по молодой глупости. Мне же всегда катастрофически не везло в отношениях. В целом я никогда особо-то и не хотела замуж и думала, что это вряд ли произойдет. Убежденная холостячка была. Но вот однажды я нежданно-негаданно встретила классного парня — теперь он мой муж. Так что должна лучшему другу кило пломбира.
- Со своим первым парнем я познакомилась в 1-м классе. Прихожу в День знаний на школьную линейку и вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Оборачиваюсь — стоит милый паренек и смотрит на меня с интересом во все свои голубые-преголубые глаза. Как выяснилось, это был мой одноклассник. Довольно быстро мы с ним стали общаться, подружились. А в старших классах стали встречаться. Его привычка все время смотреть на меня с восхищением, округлив глаза, не исчезла до конца учебы. Однажды над нами даже похихикала учительница: мол, голову, как сова, свернул на тебя.
- Дело было зимой много лет назад. Пошли мы с мамой и братом на каток. Мне было лет 13, а брат старше на 3 года. Возле катка было много людей, так как выходной. Я шла рядом с мамой. Мой брат-балбес побежал к катку: решил оказаться там быстрее нас. И потерялся. Искали в толпе, в итоге заметили, как он ехал с девочкой. Потом сказал, что увидел, как она хотела купить чай, а денег не хватало, и он добавил. Ребята женаты уже 20 лет. Наверное, это судьба. © Подслушано / Ideer
- В 8-м классе к нам перешел парень. Я с ним подружилась. Мы с ним каждую перемену сидели на скамейке в школе и разговаривали. Однажды по лестнице, которая была расположена рядом со скамейкой, спускалась моя подруга. Она была в 7-м классе. Мой теперь уже друг просто встал, подошел, взял ее за локоть легонько и попросил номер телефона. В тот же день он пошел провожать мою подругу до дома. Затем позвал на свидание. Потом у них все так закрутилось, завертелось. Мы с ним окончили 11-й класс, а подруга только 10-й. Он уехал в училище. Я была на вокзале, когда его провожали. Они так страстно и нежно целовались, я такого ни в каком фильме не видела. Подруга пообещала его дождаться и сдержала слово! Через 3 года он вернулся и от вокзала бежал быстрее транспорта, лишь бы скорее увидеть мою подругу. Позже пришлось снова уезжать, парень сделал ей предложение и увез с собой за тысячи километров. На свадьбе я была подружкой невесты; когда у них родился первый ребенок, я стала крестной. И вот сижу у них в квартире, мой друг играет с тремя детьми, подруга готовит утку в духовке. И, знаете, я за них очень рада! © Подслушано / Ideer
- Приезжала как-то в столицу. На улице ко мне подошел парень, попросил карту. Мне он понравился, но мы перекинулись парой фраз, и он ушел. Я подумала, что раз уж я все равно тут туристом, то не стану жалеть о том, что мы не познакомились. И вот через 3 дня встретила этого парня в аэропорту. Подсел ко мне в зале ожидания. Оказалось, что он улетал домой, в мой родной город. Тут уже познакомились, обменялись телефонами, обсудили теории вероятности, судьбу и совпадения. Сейчас мы женаты. © Подслушано / Ideer
- Месяц назад познакомилась с парнем. Он художник. Я рассказала ему, что пишу стихи. Парень очень заинтересовался и попросил дать ему почитать или задекламировать вслух. Я не такая смелая, чтобы читать свои стихи, поэтому просто дала ему блокнот на один вечер. Парень признался, что стихи пришлись ему по душе. А через неделю он сделал мне самый милый подарок: иллюстрированное издание моих стихов! Оказывается, когда я давала блокнот ему, он переписал все стихи и сделал иллюстрации к ним. Такого для меня еще никто не делал! © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад занимался у меня в коллективе мальчик лет 4. Его родители познакомились, отдыхая на Кипре. Как оказалось, они жили в одном городе, на одной улице, в одном доме. Он в 1-м подъезде, она — в 10-м. Учились в соседних школах, гуляли в разных компаниях, никогда не встречались до этого. Судьба! © Подслушано / Ideer
- Я познакомилась со своим парнем, когда мне было 15. Я была на одном мероприятии по случаю Хеллоуина. Сейчас вообще не понимаю, как зацепила его. Я так вырядилась, что была похожа на розовый мелок. Выглядело это ужасно, чтоб не сказать больше. Но он все же пригласил меня на свидание, и так началась наша история. А недавно у нас состоялась помолвка! © Karlie Silvers / Quora
- Как-то приезжала в Японию. А у меня были нелады с языком. В общем, пошла в местный супермаркет. Пыталась выбрать рис. Простояла в отделе, наверное, минут 15. Вдруг слышу родную речь:
— Вам помочь? Вы как будто растеряны.
— Боже мой, да, пожалуйста. Я ищу промытый рис, но никак не могу найти.
Парень кивнул, прошел немного дальше по проходу, оглянулся на меня и улыбнулся: «Он здесь». Я визжу от радости, а потом спрашиваю:
— Вы отсюда?
— Да, родился и вырос здесь. Но изучал ваш язык с детства. Томохиса, но вы можете звать меня просто Томо. У вас есть телефон? Если вам понадобится помощь, вы можете написать мне.
Мы обменялись номерами, и он побежал догонять своих друзей. Той же ночью я написала ему, поблагодарив за помощь. Несколько дней мы переписывались, прежде чем я наконец спросила, не хочет ли он потусоваться. Мы встретились, поужинали, а потом гуляли и говорили часами. С тех пор мы вместе. © Bailey Elizabeth / Quora
- Познакомилась со своим мужем в онлайн-игре. Мы 4 месяца общались в чате, прежде чем я вообще узнала его настоящее имя! Оказалось, что мы еще и из разных стран. © hlegerstee / Twitter
- Когда мне было 9 лет, я проводила большую часть выходных на роллердроме. Там работала мама моей подруги, и мы могли попасть туда бесплатно. Однажды стояла разговаривала с мамой приятельницы, как вдруг какой-то мальчик налетел на меня и толкнул на пол. Я лежала в растерянности, а этот парень сказал мне: «Смотри, где стоишь». Я была в шоке! Его друг помог мне встать на ноги и извинился. Так вышло, что после этого случая мы часто пересекались. Мне поначалу не нравился этот мальчик. Но потом случилось то, что случилось. В 15 лет мы подружились. А позже — поженились. © Trish Marshall / Quora
- Я работал полицейским, уходил с дежурства в 11 часов вечера. Как-то по дороге домой остановился на круглосуточной заправке залить бензина и купить кофе. Сюда же заехала симпатичная юная леди. В ее машине спали двое ребятишек. Мы разговорились, попивая кофе. Девушка оказалась разведена. Я спросил, не хочет ли она пойти куда-нибудь поужинать. Она ответила, что будет трудно найти няню. Тогда я сказал: «Какая няня? Бери детей с собой». Мы поженились через 4 месяца и прожили вместе 48 лет, вплоть до ее кончины. © Curtis Childress / Quora
Бонус: не только любовные истории начинаются красиво
- Полетела в Австралию к своей лучшей подруге: она переехала туда с мамой после 9-го класса. Поездка выдалась потрясающей, пришло время улетать обратно. Аэропорт по меркам Мельбурна был маленьким, но мне казался огромным! Попрощавшись с подругой на линии проверки документов, я сразу же позвонила ей по мобильнику. Болтали все время, пока я шла от зоны досмотра к выходу на посадку. Шла я долго. Но наконец-то отыскала зал ожидания у выходов на посадку. К концу 2-недельной поездки я устала от английского языка настолько, что перестала его понимать. Нашла-таки свой номер выхода на посадку и стала проходить мимо рядов с креслами, чтобы присесть. Ряды стояли «спина к спине», как в электричках. Я прохожу один, второй, третий и где-то посередине просто кидаю свою сумку на кресла и говорю подруге в телефон: «Хоть бы кто на нашем языке говорил!» И в этот же момент сидящий по другую сторону ряда парень снимает большие наушники и обращается ко мне: «Вам чем-то помочь?» Сказать, что я обалдела, ничего не сказать. Говорю подруге: «Я тебе перезвоню». И в изумлении и неловкости объясняю парню, что я просто тут уже 2 недели и голова трещит от иностранного языка. Оказалось, что он тоже приехал навестить своего лучшего друга! Так вот и познакомились на другом континенте в аэропорту Австралии. Стали дружить, созванивались, списывались, а в какой-то момент оба переехали в столицу: я выходила замуж за своего парня, а мой друг женился на своей девушке.
Потенциальные вторые половинки могут проходить мимо нас десятки раз день за днем и год за годом, прежде чем мы наконец-то поймем: это судьба. А некоторым везет, и они с первого же взгляда распознают «своего» человека. Каким бы ни было судьбоносное знакомство, потом о нем всегда складывается очень трогательный рассказ.
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