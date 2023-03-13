14 теплых историй, которые доказывают, что для искренней любви и заботы всегда найдется местечко

Порой складывается впечатление, что все люди вокруг заняты лишь собственными делами и редко улучают хоть минутку для своих родных и близких. Но на самом деле доброты вокруг гораздо больше, чем кажется. Мы нашли множество историй о людях, которые способны быть бережными и внимательными к своим возлюбленным, друзьям, детям и родителям, сестрам и братьям и т. д. А значит, не все потеряно.