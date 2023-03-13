14 теплых историй, которые доказывают, что для искренней любви и заботы всегда найдется местечко
Порой складывается впечатление, что все люди вокруг заняты лишь собственными делами и редко улучают хоть минутку для своих родных и близких. Но на самом деле доброты вокруг гораздо больше, чем кажется. Мы нашли множество историй о людях, которые способны быть бережными и внимательными к своим возлюбленным, друзьям, детям и родителям, сестрам и братьям и т. д. А значит, не все потеряно.
В конце статьи вас ждет мини-доказательство того, что неравнодушными могут оказаться даже случайные знакомые.
- Как-то я заболела. Температура под 40, сил нет даже сползать на кухню, таблеток тоже нет. Живу одна, настроение «Я никому не нужна, все плохо, жизнь — тлен». Должна была в тот день идти на танцы, но написала, что меня не будет. В итоге одна знакомая девочка принесла мне апельсины, повесила на ручке двери и дала четкие указания о том, как лечиться. А парень принес таблетки, не слушал заверения о том, что может заразиться, и просто очень долго лежал со мной в обнимку, гладил по голове и что-то рассказывал, чтобы мне стало веселее. А потом еще бесконечно заваривал целые литры чая. Было тепло, уютно и хорошо. И поправилась я буквально за пару дней.
- Мой возлюбленный все время закидывает на меня ногу, когда мы спим. Иногда мне реально становится тяжело. Тогда я пытаюсь кое-как сменить положение, не разбудив при этом любимого. И каждый раз он просто берет и поднимает ногу, чтобы я могла сменить позу. А потом кладет ее обратно на меня. Любимый проделывает все это, будучи в глубокой спячке, и наутро обычно вообще ничего не помнит. Вот что значит заботиться даже во сне. © pascal5673367 / Reddit
- Жена лежала в больнице. Чтобы накормить детей, готовить приходилось мне. Когда жена выписалась, я решил похвастаться и сварил суп. Дети его съели, похвалили и попросили добавки. Только спустя несколько лет дочь призналась, что суп был невкусным, но они с братом договорились поддержать меня и немного поднять мой рейтинг в глазах матери. Теперь же я хорошо готовлю, дети искренне рады. Все благодаря поддержке, которую они мне оказали в тот момент. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда я училась в университете, однажды одна дотошная преподавательница проводила экзамен аж до 11 часов вечера. Я сдавала одной из последних, когда охранник уже собирался закрывать двери. Выбравшись наконец на свободу, увидела, что в фойе сидит моя мама. Оказывается, она приехала еще днем, когда я ей написала, что экзамен затянется надолго. И часов 7–8 сидела и ждала меня, чтобы мне одной потом не было страшно добираться до дома.
- Сожитель моей лучшей подруги был старшим ребенком в многодетной семье, соответственно, его постоянно обделяли вкусняшками. Как-то с грустью он пожаловался подруге, что в детстве на праздниках ему всегда доставался самый «постный» кусок торта, а он обожает масляный крем. Подруга попросила меня помочь советом, и вот на свой день рождения ее сожитель получил домашний торт с тонкими бисквитными коржами и толстыми слоями масляного крема. Взрослый мужик едва не плакал от счастья, когда подруга вручила ему большую ложку и сказала, что это только для него! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас был паренек в классе, которого все время обижала учительница. Мама его ничего не делала, хотя знала. Один раз я, отличник, которого всегда ставили в пример, предъявил претензии учительнице во время издевательств над нашим Сашей. Так как мое мнение авторитетное, все дела, класс меня поддержал. После этого Сашу больше не трогали. Более того, он стал получать хорошие оценки, когда почувствовал поддержку от нас! До сих пор дружим. © Подслушано / Ideer
- У меня с дневниками не ладилось. Мой украла бывшая подруга (до сих пор не понимаю, как только нашла), когда я была в 8-м классе, и вслух читала всем на перемене: про мои страхи, про мальчика, который мне нравился. А парнишка этот молча отобрал дневник и вернул мне. Конечно, влюбленность давно прошла, общаемся как хорошие знакомые, но я очень благодарна ему, что тогда он не дал мне получить детскую травму. © Подслушано / Ideer
- Как-то мой папа пошел в магазин и спросил, нужно ли мне что-то. Я попросила тампоны. Он сказал: «Без проблем». Зайдя в нужный отдел, отец просто обалдел. Он и не представлял, что есть так много разных вариантов. В итоге папа подумал-подумал, а потом взял и вернулся домой с 2 полными сумками принадлежностей для месячных. Он купил по 1 товару из каждой категории, чтобы точно принести то, что мне нужно. © diagnosedwolf / Reddit
- У меня в телефоне есть альбом с фотографиями того, что моя жена обычно покупает. И когда я спрашиваю любимую, что ей нужно в магазине, не заставляю ее расписывать бренд, цвет упаковки или еще что-то. Она просто пишет: «Кофе, прокладки, йогурт и т. д.» А я нахожу нужную картинку. © Dry_Presentation_197 / Reddit
- Моя дорогая мамуля увидела в магазине елочную игрушку в стиле компьютерной игры Fortnite и купила мне ее на Рождество. Она вспомнила, что в названии моей любимой игры есть слог «nite». Я никогда не играл в Fortnite. Но теперь это мое любимое елочное украшение. © WatchForHooks / Reddit
- Наши дети так заботятся о нас. Например, на нашу 30-ю годовщину средненький прислал подарочный сертификат в прекрасный отель. Мы с мужем побыли там 2 ночи, побродили по окрестностям и потрясающе провели время. А однажды мы собрались в путешествие по Европе на 3 недели. Я нашла довольно дешевые авиабилеты и жилье, но все равно с деньгами было впритык. Так все наши дети скинулись и дали нам приличную сумму. Теперь можно было не считать каждую копейку, а питаться где захочешь и ездить на все желаемые экскурсии. © Elizabeth Belden / Quora
- Мне сделали операцию на колене. Когда я вернулся домой, колено было очень чувствительным, все немело и болело. Мой папа сказал моему младшему брату (5 лет) и младшей сестре (4 года) быть осторожными со мной. Братик продолжил играть, а сестренка подошла ко мне и спросила: «Какое колено у тебя болит?» Я сказал, что правое. Она аккуратно положила руку на него. Сестра ничего не говорила и просто смотрела на колено. Через несколько секунд она убрала руку и сказала: «Я только что немного поколдовала над твоим коленом. Скоро тебе станет лучше!» Сестренка улыбнулась мне и вернулась к своим игрушкам. Это было так мило! © Max Kartal / Quora
- Когда я была маленькой, моя мама очень много работала, постоянно недосыпала, видела я ее редко. Однажды, когда она пришла часов в 11 вечера, я сказала, что на следующий день для урока труда нужно сделать глаза для лягушки (мы шили сумочки в виде лягушек). Утром просыпаюсь, а у моей заготовки чудесные глаза из бисера. Оказывается, мама полночи сидела и вышивала.
- Попала в больницу за несколько дней до Нового года. Антибиотики, капельницы... Стало понятно, что все праздники проведу там. Так тоскливо стало! Посещения запрещены, дома сынок маленький, муж, а я тут без права даже увидеть родных. И вот однажды вечером медсестра приносит в палату букет. Для меня. А в нем записка: «Не дрейфь, прорвемся. Люблю тебя!» От старшей сестры, которая живет на другом конце страны. И так тепло сразу стало. Близкие всегда рядом, даже если далеко, даже если вы не можете обнять друг друга именно в этот момент.
Бонус: иногда проявить доброту могут даже первые встречные
- Я как-то жила в маленьком городке в горах. Однажды зашла в местное кафе и попросила чечевичный суп из меню. А мне сказали, что его нет. Видимо, мне так хотелось этого супа, что разочарование и грусть сразу отобразились на лице. И через 5 минут ко мне подошел официант и сказал, что они могут принести мне чечевичный суп, но не из меню, а просто из кухни. Я не очень поняла, что это значит, но согласилась, и мне его принесли. Положили какой-то красиво нарезанный хлеб, зелень — в общем, оформили все как в ресторане. А потом оказалось, что они просто принесли мне суп, который варили персоналу на обед, и у них что-то осталось. Было очень мило (и вкусно), но я совсем обалдела, когда они категорически отказались брать деньги, отнекивались от всех предложений и так и заставили меня уйти, ничего не заплатив.
AdMe/Добро/14 теплых историй, которые доказывают, что для искренней любви и заботы всегда найдется местечко
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