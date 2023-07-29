14 трогательных доказательств того, что связь между детьми и родителями прочна, как корабельный канат

Порой одной улыбки ребенка или теплых объятий мамы достаточно, чтобы плохой день превратился в отличный. Пусть мы бывает и ругаемся по глупости с нашими родителями или детьми, но все равно друг друга бесконечно любим. В этой статье мы собрали со всей сети целый ворох милых историй, в которых родители и дети стоят друг за друга горой, и готовы вместе с вами утирать слезы умиления.