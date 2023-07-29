14 трогательных доказательств того, что связь между детьми и родителями прочна, как корабельный канат
Порой одной улыбки ребенка или теплых объятий мамы достаточно, чтобы плохой день превратился в отличный. Пусть мы бывает и ругаемся по глупости с нашими родителями или детьми, но все равно друг друга бесконечно любим. В этой статье мы собрали со всей сети целый ворох милых историй, в которых родители и дети стоят друг за друга горой, и готовы вместе с вами утирать слезы умиления.
- С мужем случился кризис в отношениях, задумались о разводе. И неожиданно наша 16-летняя дочь посоветовала нам обратиться к семейному психологу, даже сама нашла его и оплатила первый сеанс. В общем, спустя три месяца отношения кардинально улучшились. О разводе и думать забыли. Когда начали благодарить дочь, она лишь отмахнулась, мол, я же вас люблю. А мы с мужем в шоке, что наша дочь оказалась мудрее нас всех вместе взятых. Думаем, что ей такого подарить за ее старания. Наше сокровище. © Подслушано / Ideer
- Дочке тогда было 2 года, она еще толком не говорила. Однажды мы с ней играли на полу в комнате, и я вдруг расплакалась — как-то все навалилось. А дочка взяла и отложила игрушки, нахмурилась, посмотрела на меня, что-то пробормотала на своем детском языке. А потом принесла полотенце и давай вытирать мне лицо, все время хмурясь, словно ей тоже грустно, и гладила меня ручками по лицу. Боже мой, это такое счастье — быть ее мамой. © Jessica Calhounie / Quora
- У меня дочь-подросток, и я многому у нее учусь. Мне совершенно не стыдно в этом признаваться. Всю жизнь я ненавидела готовить. Вареные покупные пельмени — верх моего кулинарного мастерства. А дочка готовить обожает. И вот я, пока сидела дома, стала учиться на кулинарных онлайн-курсах, а дочка мне помогала и поддерживала. Я освоила несколько несложных рецептов, и оказалось, что готовить — не страшно. Теперь готовлю много и вкусно. Благодарна дочери за помощь. © Подслушано / Ideer
- Сыну только-только исполнилось три. Мы спали в одной комнате, и ему посреди ночи понадобилось в туалет. «Можно я включу свет?», — спрашивает. Я ответила, мол, конечно, а он говорит: «Тогда я тебе глаза рукой закрою, чтобы не так ярко было». И он правда прикрыл мне глаза рукой, а только потом включил светильник. Я ему ничего подобного не показывала — этот трехлетний человек сам решил обо мне вот так позаботиться. © Mari Sousa / Quora
- Меня растил отец, и я всю жизнь думал, что он меня не любит. Он много от меня требовал: хотел, чтобы я вырос настоящим мужиком, и общался со мной достаточно грубо, не так, как общаются обычно с детьми. И как-то папа сказал мне выбрать себе хобби, чтобы я не занимался ерундой после школы. Я специально ему назло тогда выбрал бальные танцы, которые меня вообще не интересовали — думал, он будет ругаться и заставлять меня выбрать что-то более «пацанское». Но он ничего не сказал, а я вот уже в университете отучился и до сих пор танцую, на чемпионаты езжу, призовые места получаю и кайфую от этого. И лишь недавно понял, что все время ошибался. Ведь папа ни разу не смеялся над моим выбором, ничего не запрещал, ни одного моего соревнования не пропустил и постоянно поддерживал. Кажется, мне достался лучший отец в мире. © Палата № 6 / VK
- Женщина в торговом центре сказала моей 2,5-летней дочери, что она очень красивая. Дочка вежливо сказала: «Спасибо. Но мама у меня все равно красивее». Знаете, я в жизни этакая домохозяйка с низкой самооценкой. И вот этот комплимент, который моя дочка, совсем еще кроха, мне сделала, был лучшим комплиментом в мире. Я весь день светилась от радости. © Soumya Raju / Quora
- В 9 классе добралась до папиного свадебного костюма из добротной синей шерсти, который он все мои 15 лет трепетно хранил в дальнем углу шкафа. Распорола, перекроила, сшила под себя. Возвращается папа из очередной командировки, видит меня в новом костюме, и теряет дар речи — только вся боль утраченной молодости льется из глаз. Мне стало так его жалко! Я же не знала, что костюм для него был символом-воспоминанием, мужчины об этом обычно никому вслух не говорят. Но горевал он недолго. Как любой любящий родитель, обреченно махнул рукой на утрату: что сделано, того не воротишь. И после этого разрешил перешить мне еще несколько своих старых вещей. Мой папа — лучший! © TuxoTyT / Pikabu
- А мы с трехлетней дочкой ходили на детскую площадку гулять, и в какой-то момент ко мне подбежал пацан примерно ее возраста. Давай кричать: «Папа! Папочка!» и обнимать меня. Моя тут же хватает его за руку и сердито заявляет: «Найди себе своего папу, этот — мой!». © Péter Tamas / Quora
- В 17 лет неожиданно поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, мелкая, косолапая, веснушки эти еще». Начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснушки, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Батя это заметил и очень аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. И он ответил: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я». Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © zimtbrotchen / Pikabu
- Мои родители были уверены, что быть жадной — это ужас. Заставляли делиться всем с детьми их друзей, с младшей сестрой, да с кем угодно. Я выросла, но у меня болезненное отношение к личным вещам. И дочку приучила, что свои вещи можно не отдавать, если не хочешь. Она увлеклась комиксами, мы ей выделили полку, она туда сложила свои драгоценности: книжки, фигурки и остальное. И тут в гости нагрянула сестра с 4-летним сыном. Мелкий увидел полку и стал визжать, что хочет поиграть. Сестра открывает дверцу, тянется к фирменной фигурке... А я вспомнила все случаи, когда она точно так же без разрешения хватала мои вещи, портила их, а я молча смотрела и старалась не заплакать от обиды. В общем, оттеснила я ее от шкафа, сказав, что без разрешения дочери ничего трогать нельзя. Сначала вопил сын, потом вопила она, потом по телефону вопили родители: как я могла не поделиться, как можно какой-то мелочи (моей дочери) разрешать командовать тетей... Не знаю, откуда взялись силы, но я высказала всем все и сказала, что если не принимают мои правила, то пусть не ходят ко мне. Муж смеется, что себя защитить не могла, а за дочь встала горой. Хорошо, что хотя бы сейчас я смогла не молчать. © Подслушано / Ideer
- Когда пришла пора идти в первый класс, мама повела меня устраиваться в какую-то крутую математическую гимназию. Но отбор я не прошел. Помню, что мама очень расстроилось и, когда мы шли домой, практически плакала. И я решил ее утешить: «Мама, не расстраивайся, не нужна мне эта крутая гимназия, я ведь хочу стать водителем трамвая!». © Alexograf / Pikabu
- Родители всегда поддерживали наши с братом увлечения, даже если не понимали их. Им не нравился скейтбординг, но они потратили немало денег на то, чтобы брат мог заниматься своим хобби. Мне они помогли достать ударную установку, разрешили нашей группе репетировать у нас в подвале и возили нас на все наши концерты. Они хотели, чтобы я был юристом, но я стал поваром — и они приняли это. Я всегда мог делать все, что мне нравится, зная, что родители будут рядом и поддержат. © mgraunk / Reddit
- Разбил экран на своем смартфоне. Сын убежал в детскую, вернулся и говорит: «Папуля, не грусти, держи мой!». Теперь разбито еще и мое сердечко. © DerArto / Twitter
- Родители развелись еще до моей школы, с папой с тех пор не общались. Я окончила 4 класс, мама познакомилась с мужчиной, а спустя год вышла за него замуж. Отчим был нормальным, но особо теплых чувств и любви не проявлял. А когда я была в 7 классе, мамы не стало. Я была уверена, что отправлюсь в детский дом — папе не нужна, а отчим вообще не родной человек. А он не только оставил меня, но еще и оформил официальную опеку, полностью взял на себя мое воспитание и ни разу ни словом, ни взглядом не напомнил, что мы не родные. 11 класс окончила с золотой медалью, а на выпускном впервые назвала его папой и сказала, что все благодаря ему. Он эту запись сохранил на кассету, спустя время перенес на диск, недавно ходил в компьютерный салон, чтобы видео осталось еще и на флешке. Сказал, что я главная гордость в его жизни. © Подслушано / Ideer
Быть родителем порой непросто, но очень круто. Мы вот уверены, что мамы и папы — настоящие супергерои. Хотя, к сожалению, не все из них это понимают и иногда ведут себя совсем не по-супергеройски — например, регулярно доводят своих детей до белого каления.
AdMe/Добро/14 трогательных доказательств того, что связь между детьми и родителями прочна, как корабельный канат
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