14 женщин, которым достались не свекрови, а феи-крестные какие-то
О вражде невесток и свекровей ходят легенды и анекдоты. Чаще всего речь идет о ссорах, спорах и вражде. К счастью, в реальной жизни есть много примеров взаипонимания и любви между матерью сына и его избранницей. Таким отношениям можно только по-доброму позавидовать.
- Моя свекровь была умной женщиной, отношения у нас всегда были прекрасные. Когда мы разошлись с мужем, она осталась хорошей бабушкой, я с ней продолжала общаться. Когда она начала сдавать, мы с дочкой ездили к ней убирать, привозили продукты, потом навещали в больнице. Не знаю, как с ней общался бывший, плохого она про него не говорила. Но если бы он заезжал к ней с лекарствами, я бы явно заметила. В итоге одна из квартир по завещанию уходит мне, вторая — дочке, дача — тоже дочке. Своему сыну мать оставила машину, которую когда-то ему купила, но без переоформления. Только бывший муж с этим смириться не может и на полном серьезе подал в суд на нас с дочерью, чтобы признать «недостойными наследницами». © Подслушано / VK
- Мы со свекровью хорошо ладим. У нее три сына, она привыкла иметь дело с невестками. Так случилось, что я серьезно заболела, и именно свекровь возит меня по врачам. Она — лучшая. Думаю, она даже не представляет, насколько сильно я ее ценю. © Donna Arnold / Quora
- После рождения 3 детей моя грудь, мягко говоря, потеряла форму. Решилась на пластику. Муж не визжал от радости, но мечту мою поддержал, а вот остальные родственники возмущались, мол, что за глупости. Ну а свекровь подошла ко мне со словами: «Внуков забрать надо на время операции? Живи, деточка, как хочется тебе, а не как ожидают другие. Красивая грудь еще никому не помешала». Люблю эту святую женщину. © Подслушано / VK
- Живем временно со свекровью. Недавно сидим с ней дома, муж на работе. Захотелось ей мороженого, пошла она в магазин и мне тоже мороженко купила. Вечером муж увидел в мусорном ведре две обертки и начал возмущаться, что ему не купили. Свекровь в растерянности. Говорит, мол, даже не думала, что он тоже будет, ведь сладкое не любит. Так муж, почти плача, выдает своей маме: «Дело не в мороженом! Я давно понял, что ты ее любишь больше, чем меня». Два дня с нами не разговаривал, 33 года мужику. © Карамель / VK
- Когда я родила, муж мало помогал с ребенком, я уставала. Спустя год свекровь собралась на операцию и потребовала, чтобы я поехала с ней. Муж возмутился, но она его осадила, мол, не сахарный, посидишь со своим ребенком, а я ее хоть в душ сводить смогу. А на самом деле свекровь просто устроила мне недельные каникулы. Мы жили в съемном пансионате, я отсыпалась и отъедалась, гуляла, пока она была на обследованиях. Когда я ее спросила, почему она это делает, просто сказала: «Что-то мой оболтус стал сильно на своего папашу похож. Не хочу, чтобы ты от него сбежала, как я когда-то, все же он тебя любит». Кстати, мужу эта неделя на многое открыла глаза и он понял, что сидеть с ребенком реально тяжело. © Мамдаринка / VK
- Cвекровь была моей лучшей подругой. На свадьбе она отвела меня в сторону и сказала: «Ты мне очень нравишься. Пожалуйста, не выходи за него замуж». Как жаль, что я ее не послушала! Развод случился спустя 3 года. Свекровь встала на мою сторону и даже предложила свидетельствовать в мою пользу, если дело дойдет до суда. Мы были с ней очень близки, болтали часами. Когда у моего сына обнаружили психические проблемы, она не отвернулась. Узнав, через что нам пришлось пройти, она выслала мне деньги — сумму, которую могла позволить. К сожалению, потом у нее началась болезнь Альцгеймера. Я звонила ей несколько раз в неделю и слушала ее болтовню, пока она не перестала меня узнавать. Это было меньшее, что я могла сделать для женщины, которая была моей лучшей подругой и опорой почти 30 лет. © Victoria Mellody / Quora
- Однажды мы с мужем забыли про годовщину и самого утра начали ругаться из-за какой-то ерунды. Свекровь, заметив это, подошла и обняла меня. А потом протянула мне купюру со словами: «Пожалуйста, не ссорьтесь сегодня. Сходи и купи себе подарок от меня». А ведь я могла бы испортить себе весь день из-за глупой ссоры, если бы ее там не было. © Parul Gupta / Quora
- Моя свекровь уважает личные границы. Например, отправили ей фото моего растущего живота. И она спросила, можно ли его кому-то показать! Так и написала: «Отличное фото! Ты хорошо выглядишь, а нам так приятно наблюдать за тем, как малыш растет. Мы очень счастливы, что станем бабушкой и дедушкой. Вы не будете против, если я отправлю это фото некоторым родственникам и хорошим друзьям?». © Vacationing_on_Risa / Reddit
- В первом браке не было у меня свекрови, а во втором повезло. Она абсолютно адекватная, ни намека на негатив. Я старше ее сына на 11 лет, у меня взрослый ребенок, а муж до меня женат не был и детей не имел. Когда приходим в гости, свекровь всегда на моей стороне и даже посуду помыть не дает после общих посиделок. Сидим с ней, вечно болтаем о том о сем, смеемся. Она всего-то на 12 лет меня старше. Да и свекор мой — тоже ничего, серьезный дядька. Подойдет и спросит: «Обалдуй наш тебя не обижает?» Кстати, и моему мужу повезло — у него мировые теща и тесть. © Елена Наумова
- Я лежала в больнице, больная гриппом. У меня была высокая температура и сильнейший кашель. Но благодаря помощи врача я выздоровела. В день выписки медсестра спросила меня, почему меня никто не навещает. На что я ей ответила, что у меня нет ни родных, ни друзей, кто бы позаботился обо мне. Видимо, она была так тронута моей историей, что оставила свой номер. Мы с ней стали созваниваться. Мне было легко с ней общаться. Со временем оказалось, что у нее есть взрослый сын. Мы с ним познакомились. Мы друг другу понравились. Теперь у меня есть и жених, и классная свекровь. © Карамель / VK
- У меня самая замечательная невестка. Обожаю ее со всеми ее татушками и пирсингами. У меня с ней отношения даже лучше, чем с сыном. Тем более что мой умный ребенок сделал прекрасный выбор — взрослую, умную и офигенно красивую жену. Ну да, вся в татухах и с пирсингами. И ладно. © Татьяна Шалимова
- Моя бывшая свекровь сразу взяла надо мной шефство, когда я начала встречаться с ее сыном. К тому времени мамы у меня уже не было. Свекровь меня устроила в университет через каких-то своих знакомых и даже заплатила за первое полугодие. Потом-то я уже пробилась на бюджет. А ведь тогда она еще не была уверена, поженимся мы с ее сыном или нет. Даже после развода у меня с ней были замечательные отношения. Я ей очень благодарна. © Violetovka Ch
- Семь лет в браке, у меня адекватная свекровь. С самого начала она не вмешивается в наши с мужем отношения, ни при каких обстоятельствах. Рада нам в любое время, хвалит меня.
У нас нервная работа, но как только приходит вечер пятницы, мы быстро собираемся и едем к свекрови. Поговорить, вкусно поесть — иногда прям до глубокой ночи. А утром никто меня не будит. Если хочу, то завтракаю целый час, а потом свекровь еще домашних вкусняшек с собой дает на неделю вперед. Если ей что-то надо организовать — отвезти, привезти, найти, решить любые проблемы — и я, и муж всегда в деле. © IdealForfan / Pikabu
- К обеду пригласила свекровь, но испортилось самочувствие. Переутомилась, не выспалась, еще не до конца выздоровела. Муж просто отнес ей запеченную скумбрию, которую я все-таки приготовила. Обратно он вернулся с огромным куском торта «для сил и хорошего настроения». Мне повезло: и первая свекровь у меня была замечательная, и вторая — золото. © Виолета Пархоменко
Выйти замуж по любви — прекрасно, но вот выстроить отношения с мамой мужа бывает непросто. Тем не менее, есть множество примеров, когда женщинам попадаются чудесные свекрови, которые не портят настроение и не лезут с непрошеными советами, а, наоборот, делают жизнь проще и приятнее.
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