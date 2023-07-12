14 женщин, которым достались не свекрови, а феи-крестные какие-то

О вражде невесток и свекровей ходят легенды и анекдоты. Чаще всего речь идет о ссорах, спорах и вражде. К счастью, в реальной жизни есть много примеров взаипонимания и любви между матерью сына и его избранницей. Таким отношениям можно только по-доброму позавидовать.

Выйти замуж по любви — прекрасно, но вот выстроить отношения с мамой мужа бывает непросто. Тем не менее, есть множество примеров, когда женщинам попадаются чудесные свекрови, которые не портят настроение и не лезут с непрошеными советами, а, наоборот, делают жизнь проще и приятнее.