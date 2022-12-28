15 атмосферных семейных историй, которые навевают то самое новогоднее настроение
Ждать Нового года даже волнительнее, чем праздновать его встречу. Тот самый малыш, который чистосердечно верил в Деда Мороза, вдруг просыпается внутри нас, и тогда мы ждем, что чудо случится, а иногда вершим его сами — для своих детей, друзей, близких. Совсем как герои нашей новогодней подборки. Почитайте, чтобы наполниться особым настроением, ведь праздник вот-вот грядет.
- В Новый год дочь в 11 лет пыталась разоблачить нас и узнать, кто кладет подарки под елку. Мы их всегда выкладывали, когда выходили смотреть фейерверки во двор. Кто-то из нас тихонько уходил с улицы, клал подарки и возвращался обратно. Дочь забрала у нас всех ключи от квартиры, сама закрыла дверь, и мы все вместе вышли на улицу. Она была очень удивлена, когда вернулась. Подарки лежали под елкой. Восторг был неописуемый. Верила в Деда Мороза еще год-два. Она не знала, что у соседки есть ключи от нашей квартиры и она нам помогла. © Vikka V / ADME
- 3 года подряд был Дедом Морозом в садике у дочки. Однажды дошло до скандала. Дело в том, что мне давали тексты в прозе, а я переделывал их в стихи. На мое выступление заглянула заведующая. После утренника она вызвала воспитателя и стала грозить увольнением, так как деньги с родителей собирать запрещено, а она якобы собрала и наняла профессионального актера. Пришлось объяснять, что я не актер, а просто папа, который очень любит свою дочь. © ViruzzZ / Pikabu
- Это было первое Рождество после развода моих родителей, мы с мамой испытывали финансовые трудности. Мой папа женился во второй раз и переехал далеко от нас. Рождественским утром я проснулся и обнаружил под елкой кучу подарков! Я был вне себя от радости. Моя мама работала сверхурочно, чтобы заработать на них. © Unknown author / Reddit
- Родители живут в Европе. Как-то навещала их на Рождество. Пошли с мамой гулять на рождественскую ярмарку. В одном из домиков сидел Санта, вокруг него вилась куча детворы. Он сажал детей на колени, дарил конфеты. Мама тоже подошла и спросила, сфотографируется ли он с ее ребенком. Лицо Санты, обернувшегося и узревшего ребенка 25 лет отроду и на полголовы выше его, было бесценно. Фото на коленках у Санты стало семейной реликвией. © Подслушано / Ideer
- Я понял, что Деда Мороза не существует, когда научился узнавать мамин почерк. Открытки, которые непременно сопутствовали подаркам под елочкой, были написаны маминой рукой. Мама всегда отнекивалась, улыбалась и уверяла, что это все Дед Мороз, а не она.
У меня хранится ее последняя открытка... Мама знала, что ее скоро не станет, но осталась верной себе, и я нашел под елкой подарок и открытку с поздравлениями. В конце была приписка: «Не забывай меня. Твой Дед Мороз». © Ripost / ADME
- Племянница в письме заказала у Деда Мороза планшет. Когда в новогоднюю ночь она нашла его под елкой, то радостно воскликнула: «Мама, смотри, сколько денег ты сэкономила!» © Подслушано / Ideer
- Когда я был ребенком, мы жили ну очень бедно. Но на Новый год мы с братом получали целую коробку киндер-сюрпризов! Я как-то спросил у папы, кто дарил нам подарки на Новый год. Папа ответил, что они с мамой и дарили. А мама на него обиделась, потому что он не сказал, что это Дед Мороз. А был мне в этот момент 21 год. © GunnerSR / Pikabu
- В детстве перед каждым Новым годом мама говорила, что к ней на работу приходят гномы и собирают письма для Деда Мороза. А в новогоднюю ночь мы находили подарки: во дворе, в сугробах, на заборе, в огороде. Нам с братьями сейчас больше 25 лет, и мы до сих пор находим подарки. © Подслушано / Ideer
- На дом моих родителей незадолго перед Рождеством упала сосна — как раз туда, где находится их спальня. Им повезло — они не пострадали. Мы проведем праздники вместе: в уцелевшей половине дома, но зато вместе, всей семьей. © EvilCookie4250 / Reddit
- Уже 2 года встречаю Новый год в роддоме с женой. Первую дочку жена родила 29 декабря, сына на следующий год 30 декабря. И снова нам ставят срок на последние числа декабря. С нетерпением ждем пополнения 31 декабря. Знакомые уже смеются над нашей новогодней семейной традицией. © Подслушано / Ideer
- Я с детства мечтал о собаке. Родители моих желаний не разделяли. «Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки?» — спросил меня мой внутренний ребенок голосом Малыша. И я решил сам себе побыть Дедом Морозом. В тот вечер мы с девушкой поехали смотреть на очередных щенков. Сразу забирать домой не планировали, но это была любовь с первого взгляда! «Надо же, обычно она спокойная», — сказал хозяин, глядя, как щенок чуть не выпрыгивает из вольера. Сунул я это чудо себе за пазуху, и мы помчали показывать ей новый дом. Вот так к нам под Новый год привалило счастье! © ShrlckHlms / Pikabu
- Когда сыну исполнилось 17 лет, он устроился на работу, так как мы с мужем не собирались увеличивать сумму на его карманные расходы. Работа давалась ему тяжело. Однажды в общем разговоре я вскользь упомянула, что мне нужна вторая чаша для моего миксера (я много пеку). Рождественским утром я открыла большую коробку от своего сына и нашла ту самую чашу. Чтобы купить такую, ему нужно было отработать целую смену! Я была так тронута тем, что мой временами угрюмый подросток оказался таким внимательным, что расплакалась. © Carrie / Quora
- В детстве родители каждый Новый год ставили живую елку. И вот мне лет 14, я сказала, что уже взрослая и елка мне не нужна, но 31 декабря вечером спрашиваю у папы: «А что, у нас елки не будет?» Папино удивление не передать словами. И часа через 2 он приносит елочку! А дело было давно, тогда елки на каждом шагу не продавали. Я была в полном восторге! 31 декабря, мама накрывает стол, а мы с папой наряжаем елку! Самый лучший Новый год! © Подслушано / Ideer
- Вчера у сына был новогодний утренник — первый за 3 года (предыдущие 2 проболел). До этого были еще утренники, а я каждый раз не могла прийти из-за работы. Когда дети выходили, у сына было серьезно-тревожное выражение лица, но стоило ему меня заметить, как он заулыбался. Рассказал стишок Деду Морозу громко, четко. А когда дети расселись по своим местам, в тишине раздался голос сына: «А у меня мама на утренник пришла!» Навернулись слезы, ведь вот оно, маленькое детское счастье. © CanYouSay / Pikabu
- Новогодние праздники мы с братом всегда проводили у бабушки с дедушкой. Дедушка водил нас кататься на коньках на речку. Накатаемся до упаду, наиграемся в снежки и в темноте идем домой уставшие и счастливые. А там бабушка уже ждет нас с горячим сладким чаем и оладьями. Напьемся чаю и в кровать. Дедушка открывает книгу с чудесными сказками. Лежишь под теплым одеялом, слушаешь, стараешься не уснуть. Но только прикроешь глаза, как снова по льду едешь, едешь... © Подслушано / Ideer
А вы храните в сердце истории, связанные с Новым годом?
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