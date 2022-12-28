15 атмосферных семейных историй, которые навевают то самое новогоднее настроение

Ждать Нового года даже волнительнее, чем праздновать его встречу. Тот самый малыш, который чистосердечно верил в Деда Мороза, вдруг просыпается внутри нас, и тогда мы ждем, что чудо случится, а иногда вершим его сами — для своих детей, друзей, близких. Совсем как герои нашей новогодней подборки. Почитайте, чтобы наполниться особым настроением, ведь праздник вот-вот грядет.