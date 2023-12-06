15+ доказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга

Домашние животные чем-то напоминают детей: они тоже любят играть, беситься и обязательно где-нибудь набедокурить. А когда они живут под одной крышей, то зачастую становятся настоящими друзьями. Порой даже самые своенравные питомцы, которые никого не подпускают к себе, не могут ни на шаг отойти от ребенка. Вот это любовь и преданность!

Лучшие друзья

«Сыну очень понравился кот, которого мы подобрали»

Кот решил, что ребенок тоже классный. © IBoughtThisBabyCash / Reddit

«Сын смотрит телевизор вместе с котенком»

«Дочь растет, познает мир, меняется каждый день. Над котом уже доминирует»

Мне кажется, что котяра сам подставляет бочок. © vyrubon / Pikabu

«Жизнь моего марсианина. Его лучшим другом стал мой сын»

Посмотрите еще подборку фотографий, которые доказывают, что дети и животные — друзья на всю жизнь.

Спят усталые игрушки

Июнь 2022 года и август 2023 года

Когда дети замолкают, это не всегда означает разгром

«Суетилась на кухне, заметила, что как-то тихо. Стало тревожно. Захожу в комнату дочери, а они уроки делают. Миша с любопытством участвует и неотрывно наблюдает за выполнением домашнего задания. Идеально».

Пожалейте песика. У него уже вон какие мешки под глазами от этой учебы. © RaspahnuPalto / Pikabu

«Младшая дочь со своим лучшим другом»

Мне хочется верить, что они вместе смотрят любимую телепередачу. © Chipps_Mcghee / Reddit

«Дася изо всех сил старается показать, что ее не интересуют вкусняшки дочери»

Сразу видно, что они не разлей вода

Верный друг всегда поможет с домашним заданием

Как у собаки дела с оценками? © Unknown author / Pikabu

«Я вернул этого кота к жизни еще котенком. С тех пор он изловил всех мышей у нас на участке и круглыми сутками охраняет моего ребенка»

Его личный будильник

Они очень дружно живут. Кот с детства оберегал сон ребенка. До сих пор терпит все игры и никогда даже не огрызался

«Назови пароль для входа в наш секретный штаб»

11 лет назад маленькому человеку принесли почти взрослого кота, характерного, вредного. Человек растет, а у кота прибавляется терпения и мудрости

«У моей кошки и пасынка — особая связь»

«Мальчик родился недоношенным, из-за чего он не такой, как все. Он мгновенно влюбился в ее хвост. Ну а она выбрала его своим главным человеком. Эта кошка ласковая, нежная и непохожая на других. Как и он».