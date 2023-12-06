15+ доказательств того, что дети и животные просто созданы друг для друга
Домашние животные чем-то напоминают детей: они тоже любят играть, беситься и обязательно где-нибудь набедокурить. А когда они живут под одной крышей, то зачастую становятся настоящими друзьями. Порой даже самые своенравные питомцы, которые никого не подпускают к себе, не могут ни на шаг отойти от ребенка. Вот это любовь и преданность!
Лучшие друзья
«Сыну очень понравился кот, которого мы подобрали»
- Кот решил, что ребенок тоже классный. © IBoughtThisBabyCash / Reddit
«Сын смотрит телевизор вместе с котенком»
- Да они даже сидят одинаково. © Unknown author / Reddit
- Очень надеюсь, что вы вставите эту фотографию в рамку. © mimisrox / Reddit
«Дочь растет, познает мир, меняется каждый день. Над котом уже доминирует»
- Мне кажется, что котяра сам подставляет бочок. © vyrubon / Pikabu
«Жизнь моего марсианина. Его лучшим другом стал мой сын»
Посмотрите еще подборку фотографий, которые доказывают, что дети и животные — друзья на всю жизнь.
Спят усталые игрушки
Июнь 2022 года и август 2023 года
Когда дети замолкают, это не всегда означает разгром
«Суетилась на кухне, заметила, что как-то тихо. Стало тревожно. Захожу в комнату дочери, а они уроки делают. Миша с любопытством участвует и неотрывно наблюдает за выполнением домашнего задания. Идеально».
- Пожалейте песика. У него уже вон какие мешки под глазами от этой учебы. © RaspahnuPalto / Pikabu
«Младшая дочь со своим лучшим другом»
- Мне хочется верить, что они вместе смотрят любимую телепередачу. © Chipps_Mcghee / Reddit
«Дася изо всех сил старается показать, что ее не интересуют вкусняшки дочери»
- Ха-ха, ох уж эта мордаха. © collins_amber / Reddit
Сразу видно, что они не разлей вода
Верный друг всегда поможет с домашним заданием
- Как у собаки дела с оценками? © Unknown author / Pikabu
«Я вернул этого кота к жизни еще котенком. С тех пор он изловил всех мышей у нас на участке и круглыми сутками охраняет моего ребенка»
Его личный будильник
Они очень дружно живут. Кот с детства оберегал сон ребенка. До сих пор терпит все игры и никогда даже не огрызался
«Назови пароль для входа в наш секретный штаб»
11 лет назад маленькому человеку принесли почти взрослого кота, характерного, вредного. Человек растет, а у кота прибавляется терпения и мудрости
«У моей кошки и пасынка — особая связь»
«Мальчик родился недоношенным, из-за чего он не такой, как все. Он мгновенно влюбился в ее хвост. Ну а она выбрала его своим главным человеком. Эта кошка ласковая, нежная и непохожая на других. Как и он».
Наверняка многие из вас замечали, что у детей и животных возникает такая необъяснимая связь, словно они созданы друг для друга. Возможно, просто каждому ребенку нужен свой питомец.