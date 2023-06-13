15+ доказательств того, что счетчик добрых дел мотает без устали и не собирается останавливаться
Порой бывает так, что все в жизни идет наперекосяк и хочется просто забиться в уголок, чтобы никого не видеть и не слышать. Именно в такие моменты даже самое незначительное участие со стороны окружающих кажется особенно ценным и приходится как нельзя кстати. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые уверены в том, что в мире полно добрых людей.
- Как-то в торговом центре к моей 5-летней дочке подошел очень суровый мальчик, протянул ей воздушный шар и очень сурово сказал: «Возьми, я уже большой, во 2-м классе. Надеюсь, тебе нравятся воздушные шары!» © Марина Горбачева
- 3 года назад мне сделали операцию, и после этого я должна была каждые полгода проходить дорогие обследования. Это стоило огромных денег, я составила план платежей и начала понемногу выплачивать их. Когда я вносила платеж в очередной раз, на экране всплыло сообщение о том, что я ничего не должна. Оказалось, что кто-то оплатил все мои расходы на лечение и пожелал остаться анонимным. © СuteElevator2725 / Reddit
- Я частенько оплачиваю на заправке бензин каким-нибудь незнакомым людям. Специально выбираю молодых родителей на машине с автокреслом или пожилых людей на стареньких машинах. © avalanchefan95 / Reddit
- Часто захожу в супермаркет возле дома. Утром перед работой забежала туда взять что-нибудь к кофе, взгляд упал на ватрушку. Беру, но меня останавливает бабуля, которая там пекарем работает: «Погоди, внученька, у нас там свежая партия печется, я тебе лучше горяченькую вынесу!» Через 30 секунд принесла мне свежайшую ватрушку. Так приятно стало! © Палата № 6 / VK
- Накричала на своего парня. Попыталась извиниться, а он сказал, что даже не принял это на свой счет, так как заметил, что я нахожусь в взвинченном состоянии. © Dushka Zapata / Quora
- Однажды я сидела в небольшой пекарне, читала в телефоне сообщение от своего парня о том, что он больше не хочет со мной быть, и плакала. Тут ко мне подходит женщина, ставит передо мной тарелку с огромным куском шоколадного торта и говорит: «Милая моя, съешь все до последней крошки и забудь о нем!» После этого я плакала уже от умиления, но торт все-таки съела. © Палата № 6 / VK
- У меня умер папа. Поздно вечером я пошла в магазин, чтобы хоть чуть-чуть развеяться. Возле кассы я выронила сметану, и она забрызгала все вокруг. И тут меня просто прорвало, я начала плакать навзрыд. Откуда ни возьмись появились незнакомые женщины, которые помогли мне все убрать и расплатиться. А одна из них взяла и купила мне новую банку. При этом они ни о чем меня не расспрашивали. Столько лет прошло, а я по-прежнему помню этот случай. © misdolnurs2517 / Reddit
- Несколько дней назад к нам на базу в горах приехал парень с женой, привез с собой 2 своих бабушек. Одной 85 лет, вторая помладше. Собственно, это и есть цель поездки молодых людей — показать бабушкам горы. Бабушки на такую авантюру согласились не сразу, но поездкой довольны. По утрам бабушкам сервируют завтрак, потом их везут осматривать местные достопримечательности, вечером всей семьей сидят на веранде, беседуют. Бабушки восторгаются красотами и свежим горным воздухом, утверждают, что даже таблеток почти не пьют здесь и спина не болит. Рады, что согласились приехать. Такая вот милота. © omniusmagnus / Pikabu
- В 14 лет меня завалило во время землетрясения. На мои крики среагировал какой-то прохожий, который и вызвал скорую. Он 6 часов говорил со мной о школе, погоде, домашнем питомце — обо всем на свете. Его голос был для меня единственной связью с миром. © trailangel4 / Reddit
- Я сдуру припарковала машину на песке, а когда стала пытаться выехать, она все глубже зарывалась в него передними колесами. Это случилось рядом со стройкой, так что уже через 5 минут ее выталкивали 6 местных работников. Ничего не получалось, и начальник стройки подогнал свой минивэн, подцепил мою машину и вытащил ее. Но это еще не все! Оказалось, что в процессе тормозные колодки заклинило, в итоге эти ребята притащили свои инструменты и отремонтировали мне колесо. В обед я вернулась к ним с полным пакетом сладостей к чаю, да еще пришлось уговаривать их, чтобы взяли.
- Довелось мне сломать плечо. Руку повязкой прикрепили к корпусу. Дело было зимой, поэтому из-за толстой куртки казалось, что руки нет вовсе. Кондукторы в автобусах отказывались брать с меня деньги, а люди считали своим долгом морально меня поддержать и были готовы оказать мне любую помощь. Доходило даже до того, что на улице прохожие предлагали завязать мне шнурки. А говорят, что в современном мире нет сочувствия и бескорыстной помощи. Черта с два, есть! © Подслушано / Ideer
- Был как-то на отдыхе в Норвегии. По улице шли папа и его сын лет 3. Малыш гордо нес большой красный шарик. Внезапный порыв ветра вырвал шарик из рук ребенка, и тот полетел вдоль дороги. Я изловчился, в прыжке поймал шарик и отдал малышу. Он хотел было разреветься, но увидел шарик и тут же заулыбался. © Stroinsk / Reddit
- В наш город первый раз за несколько лет приезжала моя любимая группа. Я заранее, за полгода, купила билеты, готовилась, предвкушала, но за пару дней до концерта слегла с ветрянкой. И тогда муж решил устроить выступление прямо у нас дома. Переоделся и накрасился как солист, сделал из подручных средств музыкальные инструменты (клавишные — гладильная доска, ударные — кастрюли) и забацал несколько песен. Получилось очень похоже. А на день рождения он пообещал подарить мне билеты на концерт этой же группы в другом городе. © Палата № 6 / VK
- Мой сын попал в серьезную аварию. Я в отчаянии сидел в отделении реанимации, и тут ко мне подошла девочка лет 9–10 и спросила, почему я плачу. Я объяснил, что мой сын очень болен. И тогда она вручила мне маленького игрушечного щенка и сказала, что он приносит удачу и что мой сын поправится. Он действительно поправился, а этот щенок до сих пор стоит на моем комоде, и я часто вспоминаю ту девочку. © Stillloveyou112 / Reddit
- Я опаздывал на поезд. Машина не завелась, и мне пришлось бежать на автобус. На автобусной станции спрашиваю у девушки-водителя: «Во сколько отправление?» А она: «Через 10 минут». Я понял, что уже точно опоздал, и страшно расстроился. Она спросила, в чем дело, и я объяснил ей. В итоге она просто взяла и отвезла меня, так что я успел вовремя. До сих пор помню, как она меня выручила. © Affectionate_Pie333 / Reddit
- Молоденькая сотрудница расплакалась и сказала, что дома у нее нет компьютера и интернета, а ей надо готовиться к экзаменам. Я попросила коллег принести ненужный ноутбук. И через день плакала уже я, потому что у нее на столе лежало 4 не самых новых, но рабочих ноутбука. Коллеги отказались забирать лишние и сказали, что она может выбрать себе любой, а ненужные продать. Через полгода она поступила и уволилась с работы, но уже почти 2 года присылает нам фото с пятерками в зачетке. © Подслушано / VK
Доброты никогда не бывает много. Всего одно доброе слово и теплый взгляд творят настоящие чудеса. Люди всегда замечают участие окружающих и даже в минуты горя, связанного с утратой любимого человека, могут обрадоваться искренней поддержке.
AdMe/Добро/15+ доказательств того, что счетчик добрых дел мотает без устали и не собирается останавливаться
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