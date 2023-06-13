15+ доказательств того, что счетчик добрых дел мотает без устали и не собирается останавливаться

Порой бывает так, что все в жизни идет наперекосяк и хочется просто забиться в уголок, чтобы никого не видеть и не слышать. Именно в такие моменты даже самое незначительное участие со стороны окружающих кажется особенно ценным и приходится как нельзя кстати. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые уверены в том, что в мире полно добрых людей.