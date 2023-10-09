15 историй об усыновленных детях, которым повезло обрести самую лучшую семью
Воспитать родного малыша — это одно, а принять в семью ребенка, которого родила другая женщина — совершенно другое. Это целое испытание, в котором куча подводных камней и под силу такое далеко не всем. И те, кому это удается, заслуживают уважения. Ведь только они знают, с чем приходится столкнуться на пути к счастью.
- Моя тетя с мужем много лет назад усыновили мальчика шести лет, и случилось чудо — она, якобы бесплодная, забеременела! Миша стал старшим братом. Росли мальчишки в любви и ласке. Наши квартиры на одной площадке, я восхищалась этой семьей, оба сына были самыми родными. Сейчас Мише 32 года, у него трое детей, каждые выходные навещает родителей, отцу купил приличную машину, помог сделать ремонт в квартире, по первому звонку летит к маме. А младший и звонит редко. © Подслушано / Ideer
- 14 лет назад я поехала волонтером в Дом ребенка, гулять там с малышами на улице. Тогда у нас с мужем было двое своих детей. Дочка девяти лет и сын шестилетка. Мы приехали, погуляли с самыми маленькими, попили чай, потом пошли гулять с теми, кому около двух лет. Я немного задержалась и когда подошла за малышом, няня держала за руки двух мальчиков.
Один серьезный бутуз, второй худенький, с маленькой головой и шапкой, наползающей на глазки. Вид этого второго малыша меня испугал — никогда не встречала таких детей. Бутуз со мной не пошел, спрятался за няню. Я взяла второго, погуляли с ним. Вернувшись домой, я поняла, что не выходит он у меня из головы. Сейчас нашему сыну 16 лет. Любимый и любящий наш ребенок. © Инна Кичигина
- Меня усыновили в три месяца, а сейчас мне 44. Дата, в которую я обрела семью, стала называться «особым днем». В детстве я каждый год получала в этот день открытку, небольшой подарок и ела любимые блюда.
Когда я стала постарше, то мы ужинали в ресторане. В этот день мы вместе с семьей листали детские фото, смотрели видео, родители рассказывали истории обо мне маленькой. Я была рада слышать мою собственную историю жизни, которая вплелась в историю жизни моей семьи. Ведь, по сути, у меня не было той биологической связи, как у моих родителей и сестры. © lagewedi / Reddit
- Мои родители усыновили ребенка из детского дома. Ему тогда было три года. Навсегда запомню его глаза, когда сказала, что теперь все конфеты и игрушки в этом доме его. Он двумя руками обнял корзинку с конфетами и убежал в комнату. Захожу к нему, а он на полу сидит и испуганно засовывает все подряд конфеты в рот. Шесть лет прошло — гоняет по дому как хозяин, строит всех, да и конфеты уже так не впечатляют. © Подслушано / Ideer
- Воспитательница из детского сада моей дочери удочерила свою племянницу. Она родилась раньше срока и получила родовую травму. Родные родители отказались от девочки. Тогда наша Н.А. забрала девочку. Все врачи отговаривали: «Это же не ребенок, а кабачок, зачем вам это?» Но она делала «кабачку» массаж, вывозила в санатории, занималась с ней с утра до вечера. Сейчас девчушка идет уже во второй класс и от обычных детей ничем не отличается. © Маша Кулебякина / ADME
- Я 10 лет тому назад усыновила мальчика 3 лет. Он боялся всего, был очень худенький. Мы с мужем ему дали столько любви и ласки, сколько могли. Хотя было непросто. Когда сыну было 6 лет, он мне вдруг говорит: «Мама, жалко, что не ты меня родила. Но знай, что ты самая лучшая на Земле». И вот только ради таких слов и стоит жить. © Victoria Andreev-Kryzhevski
- У нас в поселке одна женщина долго не могла родить, решили они с мужем усыновить ребенка из детдома. Выбрали мальчика, а у него сестричка маленькая. Взяли обоих. А через год родили своего. И я о таких случаях слышала не один раз, усыновили — и свой родился. © Подслушано / Ideer
- У меня с сестрой мужа были всегда натянутые отношения, но пересекались мы редко. В зрелом возрасте она забеременела первенцем, но, к сожалению, к пяти годам ребенок полностью осиротел. Забрать его было некому. Чувствуя ответственность за него, мы оформили опеку.
У нас двое своих детей и я даже не думала, что смогу полюбить ребенка, который так похож на неприятного мне человека. Я никогда его не обижала, никоим образом не ущемляла. Просто, если нужно, делала что-то автоматически. Пока он как-то сам не пришел и не залез мне на колени. Он обнял меня своими маленькими ручками, и я осознала, что это тоже мой любимый ребенок. Наверное, правду говорят, что чужих детей не бывает. © Подслушано / Ideer
- Осиротел симпатичный пацан. Пытались его устроить, но не екало ни у кого. Уговорили пару, которая хотела девочку. Родня их относилась отрицательно. Мол, как так чужого взять. Поначалу все к парню осторожно приглядывались. Спустя 11 месяцев вдруг всех прорвало, ведь парня полюбили и родители пары, и родственники. Даже начали торопить: «Подавайте на усыновление, а то вдруг заберут!». © Светлана Федотова
- Как-то раз звонок в дверь. Смотрю в глазок — никого. Открываю, а там новорожденный в корзине. Как в фильмах. Мне тогда 20 лет было, я студент, детей не хотел. Денег не было, как и девушки. Я опешил, поднялся на этаж выше и не придумал ничего лучше, чем взять малыша и позвонить в другую дверь. Так я и сделал. А потом этого младенца в итоге усыновили мои соседи — интеллигентная семья с одним ребенком. © Подслушано / Ideer
- Я усыновила своего сына когда ему было всего три дня от роду, сейчас ему 23 года. Все было: и болезни детские и подростковые трудности. Мы со всеми справились. Что он неродной сказали год назад, принял он это спокойно. Только спросил, кто родная мать, но мы про нее ничего не знаем. Для него мы также мама и папа. Нисколько не жалеем что дали этому мальчишке дом, любовь и семью. © Сажида Байтлеуова
- Мы усыновили девочку-подростка. Она была сложным ребенком, к тому же внутри нее в то время бушевала гормональная буря. Вся ее жизнь была невероятно сложной, она была ожесточенной, недоверчивой и злой. Но мы видели, что она точно может стать прекрасным человеком. Поэтому нам оставалось только любить ее. И вот однажды я вез ее куда-то, в машине были только мы вдвоем. Она повернулась ко мне и сказала: «Я хочу, чтобы ты был моим отцом, я так люблю вашу семью». В этот момент я — взрослый мужик, — не выдержал и заплакал, как маленькая девочка. © AberrantCheese / Reddit
- В 20 лет я узнала, что у меня не может быть детей. Поэтому позже, когда мой парень предложил мне выйти замуж, я сказала ему об этом, и тогда мы решили, что усыновим ребенка из детдома. Мы поженились, долгое время детей мы не хотели, а потом решили, что пора. Одной из ночей мне приснилась маленькая девочка лет 5, такая хорошая- прехорошая. На следующий день я иду в детдом, а на площадке играют дети. Одна девочка подбегает ко мне, обнимает крепко и говорит: «Мамочка, ты мне сегодня снилась. Я знала, что ты за мной придешь». Имя девочки Маша. Когда Маша меня обнимала, я чувствовала, что это мой ребенок. Будто я сама ее родила. Мы с мужем ее забрали к себе. © Палата № 6 / VK
- Мы усыновили 9-летнюю девочку, а сейчас почти 22. Она самая замечательная дочь, о которой только может мечтать мама. Я люблю ее до безумия. Возможно, она родилась не из моего тела, но она определенно стала частью меня. © Lida Herbst Erasmus
- Мы удочерили нашу малышку, когда ей было 9 месяцев. Примерно через 9,5 месяцев я родила ей первую сестренку. Позже у меня родились еще трое детей. И единственное о чем я жалею, о том, что я пропустила ее первые 9 месяцев жизни. Сейчас я не могу представить свою жизнь без нее.
Каждому новому ребенку в семье она пыталась объяснить, что она выросла в теле другой женщины, а не в моем. Они спорят с ней по этому поводу, хотя внешне они совсем непохожи друг на друга. © Cherilyn Amborski / Quora
Усыновление ребенка — безусловно очень непростой шаг. Но те, кто решается и делает детей счастливыми, несмотря на все трудности заслуживает уважения.
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