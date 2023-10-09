15 историй об усыновленных детях, которым повезло обрести самую лучшую семью

Воспитать родного малыша — это одно, а принять в семью ребенка, которого родила другая женщина — совершенно другое. Это целое испытание, в котором куча подводных камней и под силу такое далеко не всем. И те, кому это удается, заслуживают уважения. Ведь только они знают, с чем приходится столкнуться на пути к счастью.