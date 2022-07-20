15+ пар, которые своими заботливыми сюрпризами показывают, что их любовь крепче титана
Сколько бы люди ни были вместе, пару дней или несколько десятков лет, всегда приятно получать сюрпризы. Ведь именно такие мелочи, как неожиданные цветы, подарки, сделанные своими руками, и спонтанные романтические вечера, становятся яркими и теплыми воспоминаниями.
Мы в ADME убеждены: для того чтобы порадовать любимого человека, совсем необязательно делать что-то сверхъестественное и масштабное. И поступки людей из этой подборки — лишнее тому подтверждение.
«Был ужаснейший день на работе, но дома меня ждал сюрприз от моего парня. При зажженных свечах все это выглядело волшебно»
«Вот какое украшение жена подарила мне в этом году. Я чуть не разрыдался»
«Я бесконечно люблю тебя.
— Я все еще говорю о вас.
— Я знаю.
Даллас. Марк. Чарли».
У автора фото были собаки, но они ушли на радугу (прим. ADME).
«Папа осуществил мамину мечту — домашний кинотеатр»
«Муж не догадывается, что я подготовила сюрприз на его день рождения, ведь мы на мели. Но его ждут спа, закуски и ужин из 3 блюд»
«Этот кулон муж подарил мне в день свадьбы. Он измельчил и сложил внутрь стеклянного шара частицы его самого первого букета, подаренного мне»
«Муж смастерил подставку для лаков из старинных часов»
«Сегодня на мое 30-летие муж подарил этот торт. Я чувствую себя любимой»
«Сияй! С днем рождения, Эмили!»
«Приболел я, а жена крючком связала носки-кеды, чтобы не мерз. Люблю ее»
«Папа раскладывает во дворе корм для птиц таким образом, чтобы, просыпаясь, мама видела вот это»
«Муженек купил любимые лакомства и принес их мне на работу. Я счастлива»
«Я геймер, и вот что моя девушка подарила мне на годовщину»
«Загрузка...»
«Написала любимому, что рабочий день сложился не очень. Через несколько часов он появился с этими розами и запиской. Это сделало мой день лучше»
«Я люблю тебя».
«Мы недавно поженились, и муж устроил лучший мини медовый месяц. Мы очень счастливы»
«Мы поехали в Саванну и на остров Тайби».
«Парень на годовщину подарил мне 2 мини-книжки, где написал 182 причины его любви»
«Я люблю тебя, потому что ты позволяешь своему внутреннему ребенку сиять».
«Подарок жене на 35-ю годовщину»
- Можно я тоже буду твоей женой? © ObliviousLlama / Reddit
«Муж неожиданно принес домой мои любимые десерты. Мы определенно родственные души, ведь я уже купила такие же»
«Мой парень далеко. Сегодня мне было плохо и он, зная это, заказал чай, о котором я мечтала последние 2 недели»
«Сложил 1 000 бумажных журавликов для жены на 1-ю годовщину свадьбы»
«Любимый мультфильм жены — „Красавица и чудовище“. На 4-ю годовщину я сделал для нее этот витраж»
А как радуете своих любимых вы?