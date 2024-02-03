15+ историй о незнакомцах, встреча с которыми стала для людей настоящим чудом

Мудрые говорили: «Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься». То же самое можно сказать и о доброте. Мы верим, что даже маленькое доброе дело способно спасти и вдохновить. И надеемся, что наша подборка историй подарит вам хорошее настроение на весь день. А тех, кто доберется до конца статьи, ждет теплый бонус.

Всегда помнила свою воспитательницу из детского сада, хотя мне уже 30. Она была молодой, очень красивой и доброй. Ко мне прониклась особыми чувствами. Может, догадывалась, что в семье не все гладко и любви ребенок толком не получает. Называла «котик». Неделю назад стою на остановке, вижу женщину рядом. А она так на нее похожа! Нахлынули воспоминания, стою, пялюсь на нее, улыбаюсь, как ненормальная. Она замечает, долго смотрит на меня. Ну, думаю, все, дама решила, что я ку-ку. И вдруг: «Котик, ты?» © PivBear / Pikabu

Еду от стоматолога. Половина лица обезболена до состояния теста. Щеку боюсь откусить, язык погрызть. Мимика специфичная, речь несвязная. Уже третий человек остановился и попросил меня поднять руки, улыбнуться, назвать имя. На кассе, в метро. Приятно, конечно, но хочу футболку с надписью: «Это не инсульт, это стоматолог». © BeeLOFA / Pikabu

«У соседки нет Wi-Fi, поэтому мы предложили ей подключиться к нашей сети. Момент, когда она получила 70 сообщений от своих детей, живущих за границей»

Сегодня жена шла с двумя детьми (5 и 8 лет), держа их за руки. Говорит, мол, иду мимо остановки, жутко скользко. Как итог, поскользнулась. Чтобы не уронить детей, отпустила руки и грохнулась одна. Все проходили мимо, а вот два неопрятно одетых товарища кинулись на помощь. Поднимали аккуратно, разошлись с благодарностью. Дети захотели чего-то магазинного и вредного. Зашли в кулинарию, следом заходят два спасителя. Им продали два пирожка с ливером, но греть отказались. Жена не стала устраивать скандал при детях, купила мешок пирожков и заставила погреть. Нашла на ближайшей лавочке мужчин, они были в приятном шоке от такого презента. © CrushV / Pikabu

Приехала учиться в Турцию, надо было устроиться в общежитие. Но на месте выяснилось, что справку с места учебы мне дали неправильную. Язык я тогда очень плохо знала, в местной администрации упорно делали вид, что не понимают, чего я от них хочу. И тогда одна студентка-турчанка, которая тоже пришла туда по своим делам, быстро ко мне подошла, спросила на английском, что у меня за проблема, и все решилось за 5 минут. С тех пор всегда пытаюсь помочь иностранцам. © Anna Burla

«Люди в моем подъезде делятся книгами. Вынес и я свой томик Азимова».

Одна в чужом городе. Парень, с которым встречались несколько лет, исчез, объяснив, что родители нашли для него невесту получше. Не могла ни есть, ни спать. Но нужно жить дальше: работу никто не отменял. Захожу утром в офис, здороваюсь с охранниками, вызываю лифт. Меня догоняет Владимир — маленький, пузатый, с блестящей лысиной мужичок лет 60, охранник нашего центра, который обычно никогда не покидает своего поста. Когда поднялись на мой этаж, он серьезно спросил: «Что у тебя случилось? Когда ты зашла, я сразу почувствовал, что с тобой что-то не то, рассказывай». Слезы хлынули градом. Владимир обнял меня по-отечески и сказал что-то такое, от чего на душе вмиг стало спокойнее и светлее. Потом я еще долго получала от него гостинцы: то яблочко, то апельсинку.

Партнер брата по бизнесу ехал на автовозе из Германии, груженый. Машина вышла из строя. Зима, степь и никто не останавливается. Уже начал замерзать. Тут тормозит грузовик. Осмотрели поломку, и, когда поняли, что ничего сделать нельзя, грузовик зацепил автовоз, и они медленно и долго добирались до Алма-Аты, сотни километров. © Dânâ Nurmambetova

Мы с сыном были в столице на вокзале, уставшие. Меня еще два мужика обманули: всю наличку отдать пришлось псевдоносильщикам. Сели в поезд. Продуктов, думала, куплю в дороге, а как тут без налички? Сосед спросил, почему это мы ничего не едим. Ну, я ему все и рассказала. Он возмутился, а потом накупил пирожков, накормил нас. © Olga Satchenko

Много лет назад ехали с подругой домой из отпуска. Ломается машина, мы в лесу на трассе. Будний день, машин нет. У меня двое детей, младшему 2 года. Подруга тоже с двумя детьми. Начинает темнеть. Мы в панике. Понимаем, что на поезд уже опоздали. И тут машина: муж и жена. Говорят: «Прыгайте». Пока ехали, рассказали ситуацию. Водитель дал по газам: «Будем ваш поезд догонять». Так торопились, что даже не спросили, как зовут наших спасителей. Успели в последнюю секунду в вагон запрыгнуть. © Natalie Doll

Elena Ochkovska

Купил люстру в крупном строительном магазине, ребенок разбил один плафон, и я приехал к ним, чтобы приобрести целый. В наличии таковых не было, менеджер сказала, что закажет у завода и в течение месяца он придет. Спустя месяц приехал к ним, но оказалось, что никто ничего не заказывал. Попросил заказать еще раз. Через месяц плафон так и не пришел. Тогда я нашел завод, который изготавливает эти плафоны, и написал им, что хочу приобрести один плафон. Мне перезвонила менеджер и сообщила, что продать один не могут. Если сильно нужно, она лично вышлет мне. Себестоимость плафона ₽ 100, деньги я ей перевел на карту. Менеджер перезвонила и сказала, что едет отдыхать на Алтай и будет проезжать через Омск, может взять с собой плафон. Через несколько дней я встретил ее на вокзале и забрал плафон, за что ей очень благодарен. © amanbl4 / Pikabu

Поздняя осень. Едем с подругой в автобусе на задней площадке. Народу почти нет. У подруги рост за 180 см, руки длиннющие, как у Шакила О’Нила. На остановке в двери пытается войти сильно беременная девушка. А дальше как в замедленной съемке. Девушка на подходе к автобусу поскальзывается и летит прямо на ступеньки автобуса животом. Подруга красиво падает на пол и в скольжении протягивает свои длиннющие руки. Успевает подхватить девушку под мышки в самый последний момент. Автобус аплодирует, спасенная и спасительница ревут в три ручья. А я пытаюсь суетиться, спрашиваю, чем помочь. Уже ничем. Уже все хорошо. © BastetBastetB / Pikabu

На пляже сотни отдыхающих, прилечь негде. Какой-то мужчина лет 35 бегает от туриста к туристу с потерянным видом. Оказалось, отдыхал здесь с женой и 3-летним сыном, и мальчик пропал. Я огляделся. Недалеко располагалась пара кафешек. В одном из заведений громко играла музыка. Я побежал туда и объяснил ситуацию. Официант дал добро: я развернул динамик в сторону пляжа, объявил в микрофон, что пропал мальчик. Люди откликнулись. Кто-то начал нырять в море. Остальные отправились прочесывать территорию. Я еще пару раз повторил сообщение. Через 5–7 минут ко мне подошел тот самый мужчина. Вместе с сыном — живым и невредимым. Оказалось, мальчик увидел сладости в ларьке на окраине пляжа и самостоятельно отправился туда. В микрофон я сообщил: «Мальчик найден». Пляж на мгновение замер и выдохнул, а потом сотни туристов начали аплодировать. Мальчика зовут Артем, и теперь я его крестный отец. © trueanon / Pikabu

Километровая очередь в магазине. Пожилой мужчина попросил пропустить его с одной коробкой шоколадных конфет, так как он очень спешил к своему внуку-первокласснику. Я пропустила, и уже у кассы он стал брать еще киндер-сюрпризы, постоянно оглядываясь назад. Так вот, расплатившись за покупку, он раздал киндеры мне и стоявшим в очереди всем девушкам, благодаря за доброту и понимание. © Подслушано / Ideer

Гуляли по набережной. Слышим, мяукает кто-то. Котенок упал в воду и стоит на камне. Небольшая волна — и все, спастись шансов нет. Смотрю на парня, жду действия. А он тянет дальше: у нас ресторан же заказан, друзья ждут. Тут я прыгнула в одежде в воду, подхватила малыша. Вылезти помогали нам совсем незнакомые люди. Парень прошипел, что я свой выбор сделала, и удалился. Да, выбор сделала, когда в холодную воду прыгала. И я готова к новым отношениям. Спасибо, котейка! Я тебя не брошу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Бонус: как чужой человек может дать путевку в жизнь

Случилось это в далеких 70-х годах. Знакомая выпустилась из училища. Работать устроили в детский сад старшим воспитателем. В группе все дети были из полных и благополучных семей, кроме одного мальчишки. Оказалось, что у ребенка не было отца, а мать вела нездоровый образ жизни. Знакомую поразил этот мальчик: он демонстрировал отличные умственные способности, и если бы не его семейные обстоятельства, то он мог бы хорошо учиться и поступить в вуз. В итоге сердце моей подруги не выдержало, и она стала заниматься с мальчиком, приносила ему книжки, учила писать и считать. Ребенок так привязался к ней, что не хотел возвращаться к матери. Поговорив с начальницей детского сада, подруга приняла решение взять опекунство над пареньком. Можно сказать, спасла его. Сейчас это взрослый мужчина, который искренне рад, что его воспитала чужая женщина и дала ему путевку в жизнь. © trueanone / Pikabu

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