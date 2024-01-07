15 теплых семейных историй, которые помогают вновь поверить в новогоднее волшебство

Раньше в преддверии Нового года ожидание становилось еще более волнующим, чем сам праздник. Как же порой хочется, чтобы внутри нас проснулся тот самый ребенок, веривший в Деда Мороза. Герои нашей подборки помогли нам погрузиться в теплые детские воспоминания. А чудеса всегда можно создать самостоятельно.

Племянница в письме заказала у Деда Мороза планшет. Когда в новогоднюю ночь она нашла его под елкой, то радостно воскликнула: «Мама, смотри, сколько денег ты сэкономила!» © Подслушано / Ideer

Когда сыну исполнилось 17 лет, он устроился на работу, так как мы с мужем не собирались увеличивать сумму на его карманные расходы. Работа давалась ему тяжело. Однажды в общем разговоре я вскользь упомянула, что мне нужна вторая чаша для моего миксера (я много пеку). Рождественским утром я открыла большую коробку от своего сына и нашла ту самую чашу. Чтобы купить такую, ему нужно было отработать целую смену! Я была так тронута тем, что мой временами угрюмый подросток оказался таким внимательным, что расплакалась. © Carrie / Quora

Родители живут в Европе. Как-то навещала их на Рождество. Пошли с мамой гулять на рождественскую ярмарку. В одном из домиков сидел Санта, вокруг него вилась куча детворы. Он сажал детей на колени, дарил конфеты. Мама тоже подошла и спросила, сфотографируется ли он с ее ребенком. Лицо Санты, обернувшегося и узревшего ребенка 25 лет отроду и на полголовы выше его, было бесценно. Фото на коленках у Санты стало семейной реликвией. © Подслушано / Ideer

Когда я был ребенком, мы жили ну очень бедно. Но на Новый год мы с братом получали целую коробку киндер-сюрпризов! Я как-то спросил у папы, кто дарил нам подарки на Новый год. Папа ответил, что они с мамой и дарили. А мама на него обиделась, потому что он не сказал, что это Дед Мороз. А был мне в этот момент 21 год. © GunnerSR / Pikabu

Коллега наконец-то исполнил свою мечту — купил квартиру. Вся семья в предвкушении — Новый год в своем гнездышке. И тут 4-летняя дочка заявляет: «А можно я останусь у бабушки, а потом после полуночи к вам приду?» Родители такие, мол, почему так, тебе же так нравится комната, дни считаешь до переезда. А та выдает: «Я когда письмо Деду Морозу писала, указала бабушкин адрес — он туда подарки принесет». © MariBassi / Pikabu

У нас есть целая подборка с забавными письмами Деду Морозу.

В детстве перед каждым Новым годом мама говорила, что к ней на работу приходят гномы и собирают письма для Деда Мороза. А в новогоднюю ночь мы находили подарки: во дворе, в сугробах, на заборе, в огороде. Нам с братьями сейчас больше 25 лет, и мы до сих пор находим подарки. © Подслушано / Ideer

Это было первое Рождество после развода моих родителей, мы с мамой испытывали финансовые трудности. Мой папа женился во второй раз и переехал далеко от нас. Рождественским утром я проснулся и обнаружил под елкой кучу подарков! Я был вне себя от радости. Моя мама работала сверхурочно, чтобы заработать на них. © Unknown author / Reddit

Я с детства мечтал о собаке. Родители моих желаний не разделяли. «Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки?» — спросил меня мой внутренний ребенок голосом Малыша. И я решил сам себе побыть Дедом Морозом. В тот вечер мы с девушкой поехали смотреть на очередных щенков. Сразу забирать домой не планировали, но это была любовь с первого взгляда! «Надо же, обычно она спокойная», — сказал хозяин, глядя, как щенок чуть не выпрыгивает из вольера. Сунул я это чудо себе за пазуху, и мы помчали показывать ей новый дом. Вот так к нам под Новый год привалило счастье! © ShrlckHlms / Pikabu

Уже 2 года встречаю Новый год в роддоме с женой. Первую дочку жена родила 29 декабря, сына на следующий год 30 декабря. И снова нам ставят срок на последние числа декабря. С нетерпением ждем пополнения 31 декабря. Знакомые уже смеются над нашей новогодней семейной традицией. © Подслушано / Ideer

В Новый год дочь в 11 лет пыталась разоблачить нас и узнать, кто кладет подарки под елку. Мы их всегда выкладывали, когда выходили смотреть фейерверки во двор. Кто-то из нас тихонько уходил с улицы, клал подарки и возвращался обратно. Дочь забрала у нас всех ключи от квартиры, сама закрыла дверь, и мы все вместе вышли на улицу. Она была очень удивлена, когда вернулась. Подарки лежали под елкой. Восторг был неописуемый. Верила в Деда Мороза еще год-два. Она не знала, что у соседки есть ключи от нашей квартиры и она нам помогла. © Vikka V / ADME

В детстве родители каждый Новый год ставили живую елку. И вот мне лет 14, я сказала, что уже взрослая и елка мне не нужна, но 31 декабря вечером спрашиваю у папы: «А что, у нас елки не будет?» Папино удивление не передать словами. И часа через 2 он приносит елочку! А дело было давно, тогда елки на каждом шагу не продавали. Я была в полном восторге! 31 декабря, мама накрывает стол, а мы с папой наряжаем елку! Самый лучший Новый год! © Подслушано / Ideer

3 года подряд был Дедом Морозом в садике у дочки. Однажды дошло до скандала. Дело в том, что мне давали тексты в прозе, а я переделывал их в стихи. На мое выступление заглянула заведующая. После утренника она вызвала воспитателя и стала грозить увольнением, так как деньги с родителей собирать запрещено, а она якобы собрала и наняла профессионального актера. Пришлось объяснять, что я не актер, а просто папа, который очень любит свою дочь. © ViruzzZ / Pikabu

Был Дедом Морозом у сына в детском саду. Вроде неплохо справлялся. Но тут наступает время стишков, доходит очередь до сына. Прочел стих, я ему вручаю подарок. А тот не уходит, вглядывается в меня. Думаю: «Вот блин, сейчас раскусит, что это батя родной, и всем расскажет, праздник испортит». Надо спасать ситуацию. Наклоняюсь и грозно шепчу: «Давай пацан, беги отсюда!» Так он потом нам дома рассказывал, что дед мороз его выгнал. © DreamRealizer / Pikabu

Самое яркое воспоминание из детства — Новый год и то, как мы наряжали сосну. На ней висели серебряные шары, внизу стоял игрушечный Дед Мороз. А после боя курантов, мы с сестрой услышали стук в дверь. Побежали открывать, а там мама в красном халате и с ватной бородой, мы сразу ее узнали. Она старалась говорить басом и просила рассказать стишок, мы смеялись и рассказывали, в итоге получили подарок. Когда ушел «Дед Мороз», вернулась мама и сказала, что была у соседки. Может мы бы и поверили, но ее сдал нос в красной помаде. © Подслушано / Ideer

Новый год, я сижу в зале, смотрю мультик. Вдруг мама зовет меня на кухню под предлогом салют смотреть, отец в это время куда-то уходит. Естественно салюта никакого не было, но мама упорно настаивала, мол, «вот-вот, скоро будет». И тут вдруг отец как заорет: «Леха, я Деда Мороза поймал!» Я несусь в зал, а там вижу картину, как папаня, наполовину высунувшись из окна, якобы кого-то держит. Подхожу, а он держит в руке шапку Деда Мороза и такой: «Ушел, испугался видимо». По ковру тянулись следы снега от окна до елки, а под ней лежал мой подарок. © distam / Pikabu