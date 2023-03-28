15+ чувственных моментов, которые вдарят по невидимым струнам души

Бывают моменты в жизни, когда чувства настолько нас переполняют, что словами их просто не выразить. Но с помощью телефона все можно запечатлеть и выложить в сеть — пусть друзья комментируют. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые поделились своими самыми трогательными минутами в жизни. А в бонусах расскажем о том, как дочь порадовала отца и что мама обнаружила в блокноте сына.

«Поначалу я разозлилась, что моя младшенькая впустую потратила чернила, но не смогла это просто так выбросить»

«Пришел домой и обнаружил, что кое-кто научился забираться на кровать»

«Вышла замуж за своего лучшего друга»

«Они не стали срезать ветки, на которых было птичье гнездо»

«Мои кошки дремлют после обеда»

«У моего щенка сердечко на груди»

«Впервые дочь так сильно схватила меня за палец»

Ежик зевает

«Горячо любимая мной фотография родителей. Они вместе со школы, женаты с 1976 года»

«Мой 14-летний кот вдруг ни с того ни с сего уткнулся в меня головой. Прошло 30 минут, но я не решался шелохнуться»

«Я счастлива в браке с этим мужчиной уже 42 года!»

«Она уже старенькая, но когда так смотрит на меня, я снова вижу своего котенка»

«Мой годовалый сын любит мини-тележки для покупок»

«Эта фотография согревает мне сердце»

«Мои самые первые пуанты»

«Вот так он встречает меня после ночной смены»

«Мой папа не хотел кота, а теперь в нем души не чает»

Лучшие друзья

Кто хочет клубнички?

Бонус № 1

Мой отец — дальтоник, не различает многие оттенки. Я отправила ему очки, позволяющие видеть все как видим мы. Когда он надел их, разговаривая по скайпу, то заплакал. Потом заплакали мама, сестра и я, когда он сказал, что не знал, насколько красив цвет маминых волос и цвет его любимой футболки. © Подслушано / VK

Бонус № 2