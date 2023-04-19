15 звезд, которые полюбили себя такими, какие они есть. И не стесняются показать миру себя настоящих

На обложках модных журналов и в рекламных кампаниях мы часто видим отредактированные фотографии знаменитостей. Но в действительности они выглядят совсем не так. Сегодня набирает популярность тенденция ценить себя такими, какие мы есть. Поэтому многие звезды в социальных сетях тоже показывают себя настоящими, но не менее потрясающими.

Гвинет Пэлтроу

Хелен Миррен

Тайра Бэнкс

Дженнифер Гарнер

Рейчел Блум

Селена Гомес

Раньше Селена боялась показывать свой шрам после операции по пересадке почки: «Вначале я старалась спрятать его под слоем одежды. Теперь же я стала раскрепощеннее, не стесняюсь того, через что мне пришлось пройти, и горжусь этим».

Даниэль Брукс

Ванесса Хадженс

Рианна

Рианна не стесняется того, что, как и большинство женщин, не бреет ноги каждый день.

Дженнифер Лопес

Зендея

Эшли Грэм

Целлюлит — это нормально, и он есть у большинства женщин, поэтому нет необходимости убирать его на фотографиях, особенно после родов. Вот почему мы радуемся, когда знаменитости выкладывают снимки без ретуши.

Хилари Дафф

Блейк Лайвли