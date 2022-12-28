16 человек, которые сделали кое-что хорошее, но не стали трубить об этом на весь мир

Порой так хочется поверить в сказку. И добрые истории пользователей сети доказывают, что на это есть все основания. Хотя про хорошие поступки не принято рассказывать, люди решили поделиться своими секретами в сети. И, честно говоря, от их прочтения на душе становится теплее.



