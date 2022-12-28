16 человек, которые сделали кое-что хорошее, но не стали трубить об этом на весь мир
Порой так хочется поверить в сказку. И добрые истории пользователей сети доказывают, что на это есть все основания. Хотя про хорошие поступки не принято рассказывать, люди решили поделиться своими секретами в сети. И, честно говоря, от их прочтения на душе становится теплее.
- Каждый раз, когда моя бабушка давала мне деньги, я всегда клал их обратно ей в сумочку или незаметно прятал дома. Позже она часто рассказывала по телефону, что, к ее удивлению, нашла деньги. В этом нет ничего особенного, но сердце у меня от этого радуется. © clumsyally423 / Reddit
- Я потерял свой телефон, и моя 5-летняя племянница помогала его искать. Она так расстраивалась, когда ничего не получалось! В конце концов я нашел его и положил туда, где она могла его найти. Видеть, как она бежит с ним, улыбаясь, было бесценно. © Agreeable_Snow_5567 / Reddit
- Когда я был ребенком, я всегда проверял автоматы с игрушками на всякий случай. Повезло пару раз, и я получил несколько бесплатных. Теперь я вырос и, если вижу такие автоматы, бросаю туда мелочь, чтобы дети могли попытать счастье. © spconnol / Reddit
- Когда мне грустно, я захожу на сайт судебных приставов, вбиваю рандомно имя и фамилию человека и оплачиваю его мелкие долги. Не знаю, зачем я это делаю, но мне кажется, что я чуть-чуть помогаю людям. © Подслушано / VK
- Когда жена лежала в больнице, то готовить детям приходилось мне. Она вернулась, а я решил похвастаться и сварганил суп. Дети его хвалили, даже попросили добавки. Только спустя несколько лет дочь призналась, что суп был невкусным, но они с братом договорились поддержать меня и немного поднять мой рейтинг в глазах матери. Теперь же я хорошо готовлю, делаю это даже лучше жены, дети искренне рады. Все благодаря той поддержке, которую они мне оказали тогда. © Подслушано / VK
- Давным-давно я обедал в ресторане с моими сыновьями. Только собрался оплатить счет, как оказалось, что кто-то другой уже это сделал за меня. Спустя годы я увидел, как молодая семья ела в ресторане, и сделал то же самое для них. А еще я однажды оплатил чужой заказ, когда покупал еду в автокассе фастфуда. © Ernest Clemans / Quora
- Моя 11-летняя дочь попросила купить все, что накидала в корзину в интернет-магазине. И подглядывать запретила! Там было 10 товаров на приличную для ребенка сумму, которую она отдала из своих сбережений. Оказалось, она заказала подарки на Рождество всей семье. Светилась от счастья, когда их вручала. Один из подарков был для моего 2-летнего сына — качалка-лошадка. Видели бы вы его восторг! © Hector Quintanilla / Quora
- Всегда беру трубку, когда звонят из банков или просто навязывают услуги. Стараюсь разговаривать с ними как можно дольше, чтобы они не смогли за это время позвонить кому-то еще и, возможно, обмануть. Заметил, что звонков становится все меньше и меньше. Видимо, раскусили меня. © Подслушано / VK
- На вахте всем давали суп, макароны, чай. А у меня пюрешка с жареным яйцом и котлетой. Все косились не по-доброму. Все потому, что работница столовой ко мне особенно относилась, я ей с катера вещи помог донести, даже не подозревая, кто она вообще такая. Вот так плюсик к карме заработал и пюрешку. © pipzlo / Pikabu
- У моей подруги был зоомагазин. Рано утром я пришла туда и почистила все клетки, лотки, накормила питомцев, помыла полы. Ключи от ее магазина были у 3 человек, и она так и не узнала, что это сделала я. © Jody Oakes / Quora
- Починил когда-то пожилому дедушке ноутбук и настроил шахматы — единственное, для чего ему этот ноут и нужен, плюс он копил на него 2 года. Теперь он уже 3 года ходит на праздники и приносит мне то шоколадки, то конфеты. © Sterling / Pikabu
- Помню, в детстве с родителями пошли в магазин с одеждой, а там, как назло, игрушки. Долго уговаривал со слезами на глазах купить самую маленькую. Денег особо у них не было. Тут мимо проходит папин друг. Спросил, чего хочу. Я показал на самый большой трактор — заржали все: продавец, родители. И следом обомлели, когда он мне его купил. До сих пор помню этот поступок. © M30Lu***affe / Pikabu
- Моя беременная жена сегодня проснулась с неимоверным желанием делать добро людям. Начала с малого. Сидела минут 10 у окна, которое выходит на шлагбаум, и открывала проезд во двор и из него всем подъезжающим машинам при помощи пульта. © fromrom22 / Pikabu
- Когда я натыкаюсь на творчество современных детей, читаю негативные комментарии под видео или постами, вспоминаю свое детство. Мечты о магии, драконах и стать феей Винкс. Вспоминаю о тотальном непонимании окружающих. Поэтому я просто оставляю добрый комментарий среди этого негатива и подбадриваю ребенка. Надеюсь, что это поможет ему поверить в себя и не сдаваться. © Подслушано / VK
- У моей тети не хватало на арендную плату. Я отдал деньги арендодателю, и по моей просьбе он сказал ей, что она уже заплатила в начале месяца. Она была так рада этому! Готовила стейки на ужин и расплачивалась по другим счетам. © Canadian_Ireland / Reddit
- Я притворился, что мне доставили лишние продукты по ошибке, чтобы мои друзья, у которых было мало денег, взяли их и не чувствовали себя неловко. © artsyaspen / Reddit
А какие добрые поступки совершали вы?
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